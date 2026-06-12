مأتم كرة القدم

ما حدث في نسخة كأس العالم التي بدأت في أميركا أمس حوّل هذه المناسبة التي كانت بالنسبة للجمهور وعناصر اللعبة عيداً لكرة القدم، يأتي كلّ أربع سنوات، إلى مأتم للعبة الشعبية الأولى في العالم، والتي تمثّل مساحة حقيقية للديمقراطية أمام الجماهير، وخصوصاً التي تعيش في بيئات من القمع والقهر والفقر.

الحاصل هذه المرّة أنّ اللعبة الجميلة اختُطفت من الرياضة إلى السياسة وجرى اقتيادها عنوةً إلى سراديب البيت الأبيض والمخابرات المركزية الأميركية، لتتحوّل إلى لعبة بيد شخص مُصاب بجنون العظمة، يصوّر له جنونه أنّه السلطة العليا في العالم، بكلّ تجليات التسلّط السياسية والروحية، ويسلك باعتباره رئيسًا للكرة الأرضية، الأمر الذي انعكس في إجراءات منع ومصادرة واستبعاد عناصر اللعبة الأساسية، فوجدنا تغوّلًا من البيت الأبيض على أعلى سلطة حاكمة لكرة القدم، وهي الاتحاد الدولي للعبة (FIFA)، الذي ارتضى رئيسه جياني إنفانتينو أن يصبح موظّفاً صغيراً في مكتب ترامب، ينفّذ كلّ ما يأمر به الرئيس الأميركي في ما يخصّ المشاركة في البطولة العالمية.

قائمة ضحايا النسخة الترامبية من كأس العالم اتسعت لتبتلع من الحُكّام الصومالي عمر عبد القادر عرتن، الذي مُنِع من دخول الولايات المتحدة فور وصوله إلى مطار ميامي بسبب "مخاوف أمنية" (Vetting concerns) لدى السلطات الأميركية، وهو الإجراء الفاسد الذي رضخ له الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فأعلن رسمياً عدم قدرته على المشاركة في البطولة. القمع نفسه تعرّض له الحكم الكيني ستيفن ييمبي أيضًا، بعد رفض منحه تأشيرة الدخول من قبل السفارة الأميركية في نيروبي، الأمر الذي حرمه فرصة مشاركته حكمًا مساعدًا في بطولة هي في صميم سلطات فيفا.

التدخّلات السياسية والأمنية الأميركية تسبّبت، كذلك، في منع لاعبين من المشاركة مع بعثاتهم الوطنية، فقد جرى إنزال لاعب المنتخب المغربي زكريا الواحدي من الطائرة التي أقلّت منتخب بلاده إلى المونديال بعد إبلاغ البعثة برفض السلطات الأميركية منحه تأشيرة الدخول، وإن كانت تقارير قد تحدّثت أنّه حصل أخيرًا على التأشيرة بعد رفضه مرّتين. الأمر نفسه تكرّر مع لاعب منتخب سويسرا بريل إيمبولو الذي رفضت السلطات الأميركية دخوله لأسباب جنائية قبل أن تعود وترفع حظر الدخول ليسافر وحيدًا للحاق ببعثة فريقه.

هذا التوحّش السياسي على المونديال اتخذ أشكالاً أسوأ في إهانات مُتعمّدة لبعثات دول بعينها، حيث جرى إخضاع لاعبي منتخب السنغال لإجراءات تفتيش واستجواب أمنية شديدة لدى وصولهم إلى المطارات الأميركية، فضلًا عن قيود إضافية على المُشجّعين والوفود المُرافقة، حيث أصدرت السلطات الأميركية قرارات أثّرت بشكل جماعي على وفود ومشجّعي دول معينة، ما أدى إلى غياب عدد كبير من المسؤولين والمشجّعين من إيران والسنغال وساحل العاج وهايتي، إذ خضع مواطنوها لقيود في منح التأشيرات أثّرت على سلاسة دخول البعثات، غير أنّ أسوأ ما حصل هو إجبار منتخب هايتي على إجراء تغيير جذري في تصميم القميص الذي يخوض به الفريق المباريات بحذف الشعار الوطني للبلاد بأمر من فيفا، الذي صار رئيسه تابعًا لدونالد ترامب، لأنّ القميص يحتوي على شعار يحتفي بالفخر والإصرار والروح، ويعبّر عن معركة البلاد من أجل الاستقلال.

هذا الاقتحام السياسي والأمني العنيف للبطولة الأشهر في العالم دفع الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوزيف بلاتر إلى القول إنّه ما كان يجب أن تستمر استضافة الولايات المتحدة البطولة بعد كلّ هذه التدخّلات العنيفة في شؤون اللعبة، وتخيّل معي لو أنّ هذه النسخة كانت مُقامة في دولة أفريقية أو آسيوية، وشهدت كلّ هذا الطغيان السياسي الأمني من الدولة المُنظّمة، هل كان يمكن لاتحاد اللعبة أن يسكت ويدهس كلّ قوانينه ولوائحه كما فعل مع بطولة ترامب؟

كان المفكّر السوري الراحل الطيب تيزيني يقول في قراءته للاستخدام السياسي للعبة الأشهر: "سحبوا السياسة وكرّسوا كرة القدم". والحاصل هذه المرّة أنّهم قتلوا كرة القدم وكرّسوا الإمبريالية الأميركية.