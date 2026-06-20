ليست كرة قدم فقط

النسخة الحالية من مونديال كأس العالم مختلفة عن سابقاتها، لأنّ السياسة حاضرة فيها أكثر من بقية الدورات، نظراً إلى مشاركة الولايات المتحدة في استقبال مباريات عديدة في أراضيها، ما أتاح لها حقّ التدخّل في تفاصيل التنظيم، بل الهيمنة عليها على نحو همَّش حضور البلدَين الشريكَين، كندا والمكسيك، اللذَين ليسا على وفاق مع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورؤيته إلى العلاقات الثنائية التي اهتزت كثيراً خلال ولايته الحالية بسبب التعرفة الجمركية، وقضايا أخرى تتعلّق بالحدود. لقد ظهر أنّ هذَين البلدَين الشريكَين في تنظيم الحدث الكروي الكبير لم يبديا القدر اللازم من الاعتراض على التدخّلات الأميركية التي خرقت كثيراً من قواعد التنظيم وبروتوكولاته، ولم يعترض عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مهما كان المرء بعيداً عن عالم كرة القدم، فإنّه لا يستطيع إلّا أن يكترث بالمفاعيل السياسية الأميركية الصارخة لهذا الحدث داخلياً وخارجياً، فهو يأتي في وقت تشهد فيه سياسات ترامب معارضةً واحتجاجاتٍ، سواء من خصومه الديمقراطيين في الولايات المتحدة، أو من منظّمات المجتمع المدني التي عادت إلى التحرّك ضدّه. وعلى الصعيد الدولي، يبدو ماثلاً بقوّة موضوع فشل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ونتائجها السلبية، وخصوصاً تأثيرها الكارثي في الاقتصاد العالمي، وعدم امتثال واشنطن لمنظومة القيم والقواعد الدولية، وخصوصاً مؤسّسات الأمم المتحدة، والتجمّعات الدولية الكُبرى التي هُمِّشت، وعدم الأخذ برأيها أو مراعاة مواقفها الرافضة للانخراط في هذا النزاع الذي تُقدّم فيه مصالح إسرائيل على السلم الدولي. وقد كانت هاتان المسألتان حاضرتين إعلامياً عشية افتتاح المونديال، وستظلّان كذلك طوال الفترة الباقية التي ستمتدّ حتّى 19 الشهر المقبل (يوليو/ تموز).

تشكّل هذه المناسبة فرصةً لإبراز الاختلافات بين الولايات المتحدة وشريكيها في استقبال الحدث، كما أنّ مشاركة فرق دول أميركا اللاتينية تُعدّ ظرفاً مثالياً لحضور شعوب هذه البلدان في صورة غير تلك السلبية التي تقدّمها بعض وسائل الإعلام الأميركية. وبالنسبة إلى العالم العربي، مشاركة ثمانية منتخبات عربية إنجاز مهمّ، يعكس مستوى تمثيلياً لائقاً، ويكتسب أهميةً سياسيةً في هذه المرحلة التي يتعرّض فيها عالمنا العربي لتحدّيات داخلية كبيرة، بعد الربيع العربي الذي لا تزال آثاره متواصلةً في بلدانٍ عديدة، وفي ظلّ الأزمات السياسية والانقسامات والحروب الداخلية كما هي الحال في السودان، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الذي يهدّد بتكثيف مشاريع الاستيطان، وسياسات التهجير في فلسطين، والتوسّع، واحتلال أراض جديدة في لبنان وسورية، وتدمير مدن وتهجير سكّانها، كما هي الحال جنوبي لبنان.

حضور العالم العربي في المونديال مظهر إيجابي، يعزّزه أداء الفرق العربية التي خاضت مبارياتها في الأسبوع الأوّل، وحقّقت نتائجَ جيّدة في مواجهة منتخبات ذات تاريخ كروي عريق. وهنا تجب الإشارة الى منتخبات قطر والمغرب ومصر والسعودية التي واجهت سويسرا والبرازيل وبلجيكا وأورغواي، وكان أداؤها مثيراً للإعجاب، لأنّه كان على قدر عالٍ من الاحترافية، وعكس مستوى التقدّم الذي حقّقته هذه البلدان على صعيد الاهتمام بالرياضة بعدّها نشاطاً تتقاطع فيه الثقافة والسياسة والاقتصاد. وقد نجحت الفرق الرياضية العربية فيما فشلت المؤسّسات الإعلامية والسياسية الرسمية في تغيير الصور النمطية حول العرب، الذين يتواصل تصنيفهم على أنّهم شعوب متخلّفة تتراجع في وقت يتقدّم فيه العالم، وقد عزّز من النجاح العربي الإنجاز الذي حقّقته قطر بتنظيم كأس العالم على أرضها قبل أربع سنوات، وما حقّقته بعض الفرق العربية من نتائج مهمّة، ومنها المنتخب المغربي، وهي نتائج تتواصل وتتعزّز في المونديال الحالي.