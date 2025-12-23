لم يمسّنا نيتشه؟

في رسالة كتبها فريدريك نيتشه عام 1888، يقول: "يؤلمني بشكلٍ مخيف أنّه خلال هذه السنوات الخمس عشرة، لم يكتشفني شخصٌ واحد، لم أجد من يحتاجني، أو يحبّني… نادراً ما كان يصل إليّ صوتٌ ودود، أنا الآن وحيد، وحيدٌ بشكلٍ سخيف". هذه الكلمات ليست تنظيراً فلسفياً، ولا مفتاحاً مباشراً لفهم أفكاره الكبرى، لكنّها تكشف النبرة التي كتب بها وموقعه المكشوف بلا ضمانات، بلا جمهور، فكانت معاناته الفردية حاضرةً في حياته اليومية، وتجربته عميقة في الوحدة والعزلة الوجودية.

في نهاية العام نفسه وبداية 1889، بدأت رسائله إلى أصدقائه تُعبّر عن انهيارٍ عقلي فعلي، إذ راح الهذيان يختلط بالرموز الدينية والأسطورية: "إنه مجرّد افتراض أنني إنسان… كنت بوذا عند الهنود، في اليونان ديونيسوس، الإسكندر وقيصر كانا تجسّداً لي… الآن آتي كديونيسوس المنتصر… السماوات تبتهج لرؤيتي هنا… أنا أيضاً عُلِّقت على الصليب" (من رسالة إلى كوزيما فاغنر). وكتب كذلك: "أنا المسيح، المسيح نفسه، المسيح المصلوب" (إلى صديقه جان بوردو). هذا لا يعني أن نيتشه كان فيلسوف اعترافات، أو كاتب سيرة متنكّراً في لغة المفاهيم، لكنّه عانى وحدةً عميقةً وانعزالاً اجتماعياً دائماً؛ إذ أمضى سنواته متنقّلاً بين مدن أوروبية صغيرة، بعيداً من المؤسّسات الأكاديمية الكبرى، واضطر للعمل لتدريس اللغات الكلاسيكية من أجل لقمة العيش، بينما لم يجد تقديراً فكرياً أو دعماً يوازي طموحه.

كانت معاناة نيتشه الجسدية والنفسية شديدة: صداعاً نصفياً مزمناً منذ حداثة سنّه، اضطرابات بصرية مؤلمة، اضطرابات معوية مستمرّة، وتقلّبات نفسية حادّة أدّت في النهاية إلى انهيار عصبي كامل عام 1889، مع ما تبع ذلك من جنون وفقدان القدرة على الكتابة والتواصل. تجربة شخصية مؤلمة شكّلت رؤيته للعالم، وما عاشه من ألم ووحدة انعكس في كتاباته التي لم تعد مجرّد تأمّلات نظرية، بل محاولات صادقة لفهم الحياة وسط ألم دائم، وعالم بلا ضمانات أخلاقية أو معنوية.

إن مفاهيم مثل إرادة القوة، نقد الأخلاق، إعلان موت الإله، والإنسان المتفوّق، هي أطروحات مستقلة، لكنّها أيضاً انعكاس مباشر لتجربة الإنسان في مواجهة نفسه وعالمه في ظلّ غياب الدعم والاعتراف الاجتماعي. لقد اختلف نيتشه عن معظم الفلاسفة: أفلاطون كتب من داخل المدينة، وأرسطو من قلب مؤسّسة تعليمية أسّسها، وكانط من حياة منظّمة ووظيفة ثابتة، وهيغل من داخل تاريخ اعتقد أنه يتحقّق من خلاله ويُعترف به. أمّا نيتشه فقد كتب وحيداً، بلا دعم مؤسّسة أو جمهور، أو أدنى شعور بأن العالم يحتاجه، معتمداً فقط على نفسه وفكره.

مع ذلك، لا يمكن النظر إلى فلسفته بوصفها نتاجاً شخصياً بحتاً؛ فأفكاره تتجاوز معاناته، وقد صيغت بعناية فكرية صارمة قائمة على تحليل الأخلاق والثقافة والدين والتاريخ. في "العلم الجذل"، يرفض أن تكون الأوهام ملجأ، ويضع الحقيقة في مركز التجربة الفكرية مهما كانت قاسية. في "هكذا تكلّم زرادشت"، يطرح السؤال عن الحياة في عالم بلا ضمانات: "أحب من لا يعرفون كيف يعيشون إلا زائلين". الإنسان المتفوّق عنده هو من يخلق قيمةً في غياب المكافأة، لا من يُكافأ على صبره. في "ما وراء الخير والشر"، يرفض نيتشه أشكال أخلاقيات التسكين كافّة، وينتقد العزاء الفكري الذي يمنع مواجهة الواقع كما هو. هو لا يقدّم وعوداً، ولا يطلب الإيمان، ولا يعد بالخلاص، بل يضع الفكر أمام مسؤوليته القصوى: أن يقول ما يراه، حتى لو لم يحتجه أحد.

لقد صمدت فلسفته لأنه وضع المنهج والفكر قبل كل اعتبار شخصي، وبهذا حوّلت معاناته الجسدية والنفسية، ووحدته وعزلته، وحتى جنونه النهائي، إلى قوة فكرية غير مسبوقة، تجعلنا اليوم نتلمّس من كتاباته صدى سؤال الإنسان عن حياته في عالم بلا ضمانات، وعن معنى الإبداع والقيمة في مواجهة الألم والفراغ.