لم تنته الحرب

لم تنته الحرب، بل لعلّ جولة جديدة بدأت. تتوقف معركة من حروب ممتدّة في منطقتنا، وما أن يخفت لهيبها حتى تبدأ الحرب/ الحروب المقبلة التي ستختلف عمّا سبقها بتغير موازين القوى، والعلاقات الدولية، والتحالفات الإقليمية، مع استمرار المقاومة ببقاء الاحتلال والهيمنة والظلم وانعدام العدالة. تغيّر مفهوم الحرب التي قيل إنها الشكل العنيف للسياسة، فلم تعد الحروب معارك تُخاض بالحديد والنار فحسب، بل أصبح الاقتصاد، والدبلوماسية، والردع والتهديد، واستخدام النفوذ، والحصار، والعقوبات، والحراكات الشعبية والمحاكم الدولية جزءاً رئيساً منها، ولعل النموذج الأبرز لذلك يتمثل في الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران، إذ لم تكن ترسانة الصواريخ السلاح الأقوى لدى إيران، بل كان مصدر قوتها تهديدها مصادر الطاقة، وإغلاقها مضيق هرمز، وصمودها في مواجهة فائض القوة المعادية، كما كان السلاح الأقوى للفلسطينيين الحراك العالمي ضد حرب الإبادة الجماعية وصمودهم الأسطوري في بلادهم. لم يعد للحروب الخاطفة السريعة مكان اليوم، إذ تطوّرت تكتيكات الحرب وأسلحتها، ومنظومات القيادة والسيطرة فيها، وازداد اعتمادها على التقنيات الحديثة والأسلحة السيبرانية والمسيّرات زهيدة الثمن التي تمنح الدول الصغرى وقوى المقاومة فيها قدراتٍ تمكّنها من مواجهة قوى أكبر منها.

ثمّة عوامل رئيسة ستحدّد مسار الحرب الحالية المستمرّة؛ أولها ضرورة التخلص من أي أوهام حول انتهاء الصراع، أو الاستكانة للحديث عن سلام دائم مقبل، طالما لم تُحلّ أسباب الصراع وعوامل النزاع، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية والأطماع الصهيونية على مستوى الإقليم كله. إذ ثمة استراتيجية صهيونية جديدة بانت بجلاء منذ "طوفان الأقصى" وحرب الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وامتدّت آثارها وتداعياتها وحروبها إلى المنطقة بأسرها، وتميّزت برؤية جديدة للمخاطر التي تهدّد مستقبل الدولة اليهودية، وطريقة التعامل معها، تتجاوز جغرافية الصراع العربي - الإسرائيلي إلى محاولة رسم خريطة الإقليم، وإعادة تشكيله لمواجهة الأخطار بعيدة المدى على الكيان الصهيوني، والتي تتجاوز الخريطة العربية لتشمل دولاً في الإقليم، مثل إيران وتركيا، وفي الوقت نفسه، ترى أن الوقت قد حان لتصفية القضية الفلسطينية، وابتلاع الضفة الغربية وغزّة، وتهجير أهلها، وضم مناطق في لبنان بعد تهجير سكانها، لتغيير الطبيعة الديمغرافية في جنوبه، وتحقيق مكاسب في سورية، تتضمن تدمير قدراتها، وتغذية نزعاتٍ انفصالية فيها.

لم يخرج صوت واحد من المعارضة الإسرائيلية ضد الحرب التي اشتعلت على الجبهات كلها

وتكمن أهمية الاستراتيجية الصهيونية في أنها لا تمثل رؤية بنيامين نتنياهو وحده، بل هي محلّ إجماع في المجتمع الإسرائيلي بأسره، فلا يمكن القول إنها ستتراجع أو تزول بنهاية عهد نتنياهو، وخروجه من الساحة السياسية مع انتهاء هذا العام، وهو أمر بات مرجّحاً. وتكفي الإشارة هنا إلى الإجماع الصهيوني على شنّ حرب الإبادة الجماعية واستمرارها، وما تلاها من حروب، والاستيطان في الضفة والعمل على ضمّها، وسن قوانين يهودية الدولة وإعدام الأسرى، وتسجيل الأراضي، والتوافق على سياسات القضم والضم والتهجير. ولعلنا نشير هنا إلى أن زعيم المعارضة، نفتالي بينيت، من آباء الاستيطان اليهودي ويسكن في مستوطنة، وأن أقطابها (مثل بنيامين غانتس وغادي إيزنكوت) انضموا إلى حكومة نتنياهو ومجلسها الحربي المصغّر في بداية حرب الإبادة.

لم يخرج صوت واحد من المعارضة الإسرائيلية ضد الحرب التي اشتعلت على الجبهات كلها، في غزّة والضفة الغربية ولبنان وسورية واليمن والعراق وإيران، والخلاف مع نتنياهو لا يمتّ بصلة إلى نظرته إلى العرب والفلسطينيين، ولا سعيه إلى إعادة رسم خريطة الإقليم على اتساعه، ولا إلى حروبه المستمرّة التي يبرع في استخدامها ليتجاوز بها معركة الانتخابات. لم يعد في داخل الكيان الصهيوني يمين ويسار، ولا تيارات تناهض الحرب. الكيان الصهيوني اليوم يتموضع بين يمين صهيوني متطرّف ويمين صهيوني أكثر تطرفّاً، وتنحصر خلافاتهما على ترتيب البيت الداخلي، كما يلاحظ أنّ الاستراتيجية بعيدة المدى تحدّدها وترسمها مؤسسات الدولة العميقة داخل المؤسّسة العسكرية والأمنية التي يتزعم قادتها مختلف الأحزاب الإسرائيلية، لذا يترسخ ثباتها، وتتقلص احتمالات تغيّرها، ما يجعل الباب مشرعاً لاستمرار الصراع وتزايده في الفترة المقبلة.

ثمة فجوة كبيرة بين نجاح الجيش الإسرائيلي في توجيه ضربات عسكرية وأمنية واسعة، وتحقيق غايات سياسية يلهث وراءها من دون جدوى

استفادت إسرائيل من الدعم الأميركي المتواصل وغير المحدود في عهد جو بايدن، والمشاركة الكاملة في مخطّطاتها في فلسطين ولبنان وإيران في الزمن الترامبي، ونجاحها في الحروب السابقة في إقناع الإدارات الأميركية بصواب تقديراتها، ورجاحة خططها، وقدرتها على استعادة دور الشرطي الذي سيتمكّن بهراوته من ترويض الإقليم كله، ورسم خرائطه الجديدة. لكن ما تبيّن أن ثمة فجوة كبيرة بين نجاح الجيش الإسرائيلي في توجيه ضربات عسكرية وأمنية واسعة، وتحقيق غايات سياسية يلهث وراءها من دون جدوى، كما حدث في الحرب على غزّة المستمرّة منذ 30 شهراً، أو السعي إلى إسقاط نظام الحكم الإيراني، ومحاولة القضاء على حزب الله، أو تفتيت سورية، على نحو أدّى إلى توسيع نطاق الصراع، وإدخال أطراف إقليمية فيه، والولوج في حرب إبادة جماعية، وملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية، وازدياد عزلتها الدولية، وتأسيس الحراكات الشعبية العالمية في مواجهة حرب الإبادة.

كما ظهرت، أخيراً، أصوات داخل الإدارة الأميركية، تحذّر من التورّط الأميركي في المخطّط الإسرائيلي، وتتهم إسرائيل بتوريط الولايات المتحدة في الحرب على إيران، وتُرجم هذا في استطلاعات الرأي العام الأميركي التي انتقدت (بنسبة تجاوزت 60%) السياسة الأميركية المنحازة، كما ظهر تباين واضح في إدارة الحرب بين الطرفَين، حين منع ترامب نتنياهو من قصف منشئات الطاقة في إيران، وأعاد الطائرات الإسرائيلية إلى قواعدها من منتصف الطريق، وانتقد القصف الإسرائيلي لضاحية بيروت، وفرض وقفاً لإطلاق النار في لبنان، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة من المعارضة الإسرائيلية، ومن أوساط في داخل الحكومة اتهمت نتنياهو بالتخلي عن السيادة الإسرائيلية. يقودنا هذا إلى تقدير للموقف مفاده توقّع مزيد من التباين بين الموقفَين الأميركي والإسرائيلي، سيتدحرج تدريجيّاً ويكبر مثل كرة الثلج، لكن هذا مشروط بمأسسة الحراك الشعبي العالمي ضد حرب الإبادة ونظام الأبارتهايد الصهيوني، ليتحول إلى قوة سياسية مؤثرة في صنع السياسات الغربية، وتضاعف الضغط العربي/ الإسلامي على الإدارة الأميركية، وهو ضغط أثبت جدواه وفائدته في الوصول إلى مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية.

أهمية الاستراتيجية الصهيونية في أنها لا تمثل رؤية بنيامين نتنياهو وحده، بل هي محلّ إجماع في المجتمع الإسرائيلي بأسره

ولا يستقيم القول في هذه الحرب المستمرّة من دون تأكيد صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، واستنهاض حركته الوطنية عبر إعادة بنائها على أساس مشروع وطني فلسطيني ثابت الملامح، متمسّك بالحقوق، ومحافظ على السردية التاريخية، والتمييز ما بين المشروع الوطني والبرامج والأدوات، والعمل وفق برنامج نضالي ضد نظام الأبارتهايد الصهيوني باعتباره استعماراً كولونياليّاً يهدف إلى الإحلال والاستبدال، ويمتد من النكبة والتهجير حتى حرب الإبادة، وتميّزه عن الأبارتهايد الجنوب أفريقي، وهو نضال يوحّد تجمعات الشعب الفلسطيني كله، ويسمح لها باختيار أدوات النضال المناسبة، ضمن تقدير لظروفها .

لن يتوقّف المشروع الإسرائيلي، لكنه أصبح أقرب ما يكون إلى مغامرة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، عندما عجزت الآلة العسكرية الألمانية عن اللحاق بطموحات أدولف هتلر، كما أضحت تتماثل مع سلوكه. هي حربٌ لم تتوقف، لكنها بدأت ترسم رؤى جديدة، وما دام هناك محتل سيظل هناك مقاومة، تتعدّد أشكالها ووسائلها وأدواتها، بمبادراتٍ فردية أو جمعية، قد تتقدّم أو تتراجع، تتوقف أحياناً لتنطلق من جديد، على أيدٍ واعدة ترنو إلى الحرية والعدالة، وتسعى إلى النصر. تلك سنّة الحياة ونواميسها الممتدّة عبر التاريخ.