لماذا تقلق إسرائيل من اتفاق أميركي إيراني؟

منذ دخول وقف إطلاق نار الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران حيّز التنفيذ (8 إبريل/ نيسان 2026)، سعى بنيامين نتنياهو إلى طمأنة الجمهور الإسرائيلي بالقول إنّ هناك "تنسيقاً كاملاً" مع إدارة ترامب، وإنّ إسرائيل "مستعدّة للسيناريوهات كلّها". ويكشف تكرار هذه التصريحات، اليوم، مع قرب التوصّل إلى اتفاق أميركي - إيراني، حجم القلق داخل دولة الاحتلال. ولا تتعلّق المسألة بتفاصيل الاتفاق المحتمل، بل تتعدّاه إلى قلقٍ من أن تقرّر واشنطن، نهائياً، الانتقال من منطق الحرب إلى منطق إدارة الأزمة، فتجد إسرائيل نفسها مضطرّةً للتكيّف مع تسوية لا ترضيها بالكامل. ولا يبدو نتنياهو، الذي بنى (مبكّراً) جزءاً أساسياً من خطابه السياسي على اعتبار البرنامج النووي الإيراني خطراً وجودياً، مرتاحاً إلى اتفاق قد يحقّق جانباً من هذا الهدف بتقييد التخصيب أو تشديد الرقابة الدولية. فلم تكن المشكلة، بالنسبة إلى رئيس وزراء الاحتلال، في الملفّ النووي وحده. وتكشف وسائل إعلام إسرائيلية أنّ قلق الحكومة الإسرائيلية يقوم على ثلاثة عناصر رئيسة: أولها أنّ المفاوضات لا تمنح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أولوية كافيةً، وهو الملفّ الذي تعدّه تل أبيب تهديداً مباشراً. وثانيها أنّ الاتفاق المحتمل لا يتضمّن تفكيك شبكة حلفاء إيران الإقليميين (حزب الله خصوصاً). والأكثر حساسية هو العنصر الثالث، ويتمثّل في أنّ الحرب نفسها لم تحقّق أهدافها المُعلَنة.

أيّ اتفاق وشيك قد يحرّر الاقتصاد الإيراني من رقبة قيود فرضت عليه طويلاً، ما يمنح طهران وقتاً تعيد فيه ترميم بناها التحتية، ونظامها السياسي، وحلفائها، بينما راهنت إسرائيل على أنّ العقوبات والحرب ستقودان إيران إلى لحظة إنهاك تاريخية، يتغيّر معها شكل النظام أو يتقلّص نفوذه الإقليمي جذرياً. بهذا المعنى، تبدو العودة إلى التفاوض اعترافاً أميركياً بأنّ إيران لا تزال لاعباً إقليمياً رئيساً لا يمكن تجاوزه أو إلغاؤه، وأنّ سياسة الضغوط القصوى والحروب غير المباشرة لم تنجح في تحييده. وفي لبنان، حيث كانت إسرائيل تقترب من تحويل المعركة مع حزب الله إلى واقع سياسي وأمني دائمَين، يخشى نتنياهو من أن يعيد تفاهم أميركي ـ إيراني فرض قواعد الاشتباك بصيغتها القديمة، ما يحدّ حرية عمل جيش الاحتلال التي وفّرتها الحرب أخيراً.

يبدو القلق الإسرائيلي مبرّراً، خصوصاً أنّ الحكومة الإسرائيلية لم تقدّم حربها المشتركة على إيران بوصفها مواجهةً عسكريةً محدودة، بل قدّمتها لحظةً تاريخيةً لإعادة رسم ملامح الشرق الأوسط، وتغيير موازين القوى في المنطقة. لذا فإنّ أيُّ عودة إلى المفاوضات تعني تبديداً لاستثمار سياسي عسكري مكلف طوال 40 يوماً من القصف والاغتيالات والتصعيد، ما يُصعّب على نتنياهو إقناع جمهوره بأنّ طاولة التفاوض هدف بديل من النصر الكامل أو يوازيه. هنا تصطدم بروباغاندا نتنياهو التي وصفت الولايات المتحدة بالحليف الاستراتيجي، وترامب بالرئيس الأكثر تشدّداً تجاه إيران، بواقع تغليب ترامب منطق الصفقات على منطق التحالفات العقائدية، فلا يتردّد في قبول اتفاق يمنحه إنجازاً سريعاً، ويخفّض كلفة الحرب وأسعار النفط، في انتصارٍ لرجل الصفقات على رجل الحروب الطويلة. وفي مستوى الدولة الأميركية، العميقة على الأقلّ، ومهما بلغ التقارب الأميركي الإسرائيلي ذروته، فإنّها لا تزال دولة تدير مصالح عالمية أوسع من الحسابات الإسرائيلية المباشرة؛ معنية بأسواق الطاقة، وبمنع انفجار إقليمي مفتوح، وبضبط التوتّر بما يسمح لها بالتركيز على ملفّات أخرى أكثر أولوية. ومن الواضح أنّ احتواء إيران عبر التفاوض أقلّ كلفةً من محاولة كسرها بالكامل بحرب طويلة، أثبتت جولاتها الأولى أنّها غير مضمونة النتائج. قد يجد نتنياهو نفسه أمام نتيجة قاسية: خروج إيران من الحرب لاعباً قابلاً للتفاوض، لا دولة منهارة أو معزولة كما اشتهت تل أبيب.

إنّ اتفاقاً ينهي إمكانية استئناف حرب نتيناهو على إيران، من دون تحقيق نصر فاقع، هو في الوعي الإسرائيلي اعتراف ضمني بفشل استراتيجي.