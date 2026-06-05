لبنان والتفاؤل البعيد

أما وأن إسرائيل لا تُلزم نفسها بتنفيذ ما تُصادق عليه من اتفاقات وتفاهمات، فهذا من نافل المعلوم. ولذلك، اتفاق وقف النار، النهائي والشامل (بحسب وصف الرئيس جوزاف عون) في لبنان، قيد الاكتمال، لن يكون مفاجئاً أن تمضي دولة الاحتلال في انتهاكه وخرقه باعتداءات متكرّرة، وإن أسرف الوسطاء في "انتزاع" ما يسمّونها "ضماناتٍ ملزمة" من جميع أطرافه. وليس من مدعاة للاسترسال هنا في عدّ شواهد على احتراف الدولة العبرية التحلّل من أي التزامات موثّقة، فلبنان نفسه منذ اتفاق "وقف الأعمال العدائية" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 يُغني عن عدّ جولات القصف والقتل والاغتيالات في قطاع غزّة منذ مهرجان ترامب في شرم الشيخ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولكن التسليم بهذه البديهيّة ليس له أن يجعل أهل السياسة في مواقع القرار في الدولة اللبنانية يغادرون السياسة. وفي الوسع أن يفتح واحدُنا قوساً، ويلتفت إلى اتفاق رئيسي الجمهورية جوزاف عون ومجلس النواب نبيه برّي، على ما بينهما تباعد في بعض الرؤى والخيارات، على أن إدارة ترامب وحدها التي في مقدورها أن تحدّ من جموح نتنياهو في الغزو والتدمير والقتل في لبنان. ولذلك، جاء في محلّه انخراط الرجلين، ومعهما رئيس الحكومة نواف سلام، في التواصل مع واشنطن، وبإسهام قطري نشط ومحمود من أجل حلحلة عقدٍ غير قليلة، مع القناعة بالبديهيّة إيّاها عن التحالف الوثيق بين كل الإدارات الأميركية وإسرائيل، وعن الإسناد المؤكّد الذي لن يتوقف ترامب عنه لصديقه وحليفه "المجنون" (بتعبيره).

ليس ساداتيّاً من يتبنّى سياسة بقاء تواصل الحكم في لبنان مع واشنطن، مع عوْنٍ من عواصم عربية وازنة تُسعف الحكومة اللبنانية، ما أمكن (طبعاً وبداهة) في تأمين مظلّات لازمة لها. وكان الرئيس المصري الراحل يقول، في السبعينيات، إن 99% من أوراق اللعبة في يد أميركا. ومع الاحترام لمبعوث فرنسا الخاص، لودريان، ووجوده أمس في بيروت، لنا أن نزعم إن لدى الولايات المتحدة مائة بالمائة من أوراق لعبة النار الإسرائيلية في المنطقة، وحدَها التي في وسعها تغذية هذه النار بما يزيدها اشتعالاً، أو العمل على ما يخفّض حرائقها أو يطفئ ما أمكن منها. وهنا، ليس مطلوباً من أحد أن يمتدح الاتفاق المقترح الذي نُشرت أمس بنوده، فهو سيئ، من دون الاستغراق في قراءته، وسيئ من دون الحاجة إلى زرقاء اليمامة لمعرفة أي نذرٍ بائسةٍ قد تنجمُ عنه ومنه. ومع صحّة كثير من عبارات الهجاء المستحقّة التي رمى بها أمين حزب الله، نعيم قاسم، الاتفاق قيد الأخذ والردّ حتى عصرية أمس، فإن السياسة وحدها الصيغة المتاحة والميسورة للخروج، ما أمكن، من الحال الشنيع، مع الحفاظ على الكرامة والسيادة الوطنية، وقبل هذه وتلك حماية اللبنانيين، أو شرائح واسعة منهم على الأصح، من تمويت أكثر وتهجير أبشع وتدمير أفدح في بلداتهم وقراهم التي صارت محتلة، وجاءت أنباءٌ أمس على انسحابات إسرائيلية من بعضها.

سوء الاتفاق المتداول ظاهر، كما كل اتفاقيات كبرى أو جزئية مع إسرائيل منذ هدنة 1949، ولم يكن يجامل أحداً ياسر عرفات لمّا سمعنا منه في الدوحة في 1995 إن اتفاق أوسلو أسوأ مما يتصوّر منتقدوه وخصومه. ولأن تضييع الوقت في تسديد ركلات في مرمى هؤلاء ومرمى أولئك لا يحسُن أن يكون الشاغل في وقتٍ يرفع المحتل الإسرائيلي بيارقه على قلعة الشقيف، ويمضي في صلفه، وفي تجريف أراض لبنانية تشرّد أهلوها، وقد زادوا على المليون، والمفترض أن يكون شأنُهم، وكذا استرداد كل بقعة محتلة في الجنوب، أولوية الأولويات. وقد تأكّد أن بسالة المقاومين وتضحياتهم المشهودة، وهم الذين يلزم إجلالهم، لا تعيد المهجّرين إلى بيوتهم ولا تُجبر نتنياهو على إنهاء العدوان المتمادي، وإنما هي مكالمة ساخطة، ومثيرة (وطريفة؟) يجريها رئيس الولايات المتحدة مع الأخير تُنقذ الضاحية الجنوبية من جحيم كان متوعّداً به ليلة الفاتح من يونيو/ حزيران الجاري.

... الأزمة شديدة الصعوبة على لبنان وأهله، والابتزاز الأميركي ظاهرٌ لرئيسه وعهده. ولأن الخيارات شديدة الضيق في ظروفٍ بالغة الرداءة، والكلفة الإنسانية والمعيشية والاقتصادية عاليةٌ على بلدٍ في حالة تآكل، ولأن التفاؤل ليس في المتناول، في الوسع ربما انتظار تفاؤلٍ بعيدٍ في غضون جهود سياسية مضنية، يُصارع فيها جوزاف عون ونواف سلام الوحش الإسرائيلي بقدراتٍ شحيحة تجعل من التفاؤل فعلاً استشهادياً.