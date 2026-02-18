لا ورد في المدينة

إذا كانت غزّة قد أصبحت خالية من مزارع الورد التي اشتهرت بها يوماً على مستوى العالم، إذ صدّرت ما بين عامي 2005 و2006 نحو ستين مليون وردة إلى العشّاق حول العالم، فذلك لا يعني أن غزة توقّفت عن الحبّ أو عن عشق الحياة والجمال، حتى وهي تتحوّل تدريجيّاً، مع حرب الإبادة، إلى مقبرة واسعة مترامية الأطراف، خانقة للنفس، تفوح فيها رائحة الموت، ويعلق في هوائها أثر الدّم المسفوح على الأرض، وبقايا الأشلاء الملتصقة بالجدران وأغصان الأشجار.

لقد صُنّفت غزّة عالميّاً ذات يوم من أكبر المناطق المُصدّرة لأنواع معيّنة من الورد. ورغم المحاولات الإسرائيلية الدؤوبة لحرمانها من هذا الامتياز، شهدت إحدى السنوات، قبيل احتفال العشّاق في العالم بعيد الحب، إغلاق المعابر ومنع تصدير الورد، بعد أن كان المزارعون قد جنوه بعناية، وقطفوه برفق، ونسّقوه في باقات مُبهجة للروح والقلب. ومع هذا القرار المُجحف، لم يجد المزارعون البسطاء حلّاً سوى أن تتحوّل بضاعتهم، التي ينتظرون موسمها كما ينتظر الفلاح موسم جني القمح والذّرة، إلى طعام للأبقار والماشية. وقد شاهد العالم مشاهد تقديم باقات الورد في حظائر الأبقار، فيما أُتلفت آلاف الأطنان وأُلقيت في حاويات القمامة.

في زمن مضى، كان الورد يُزرع في كل بيت من بيوت القطاع، على ضيقها وفقرها. وكانت الوردة بين خصلات شعر جدتي، في بيتها المتواضع، تعني أن وقت العمل المنزلي قد انتهى. كانت تغيّر ملابسها التي علقت بها رائحة الطبخ، وتسرّح شعرها بمشطها البلاستيكي الأبيض، وترتّب بأطراف أصابعها المبلّلة بزيت الزيتون خصلاتها الأمامية التي خالطها الشّيب، ثم تدسّ بينها وردة صغيرة قطفتها من الحوض الجانبي في الحديقة، التي أحاطها جدّي بسياجٍ كي لا تلتهمها الماعز الوحيدة التي كانا يشربان من حليبها كلّ صباح. كنت أنتظر تلك اللحظة لأعرف أن جدّتي فرغت من أعمالها، وأنها تستعد لاستقبال جارة، فأسترق السّمع إلى حديثهما، أو أجلس طويلاً مع جدي نشرب الشّاي بالنعناع، وكنت أظنّ أن تلك الجلسة أطول اجتماع زوجي في العالم، لأنها لا تنتهي إلا مع غروب الشّمس.

حين فُرض الحصار على قطاع غزة لم تتوقّف المدينة عن زراعة الورد، ولم يتوقّف الناس عن تبادل الباقات رغم الفقر واعتمادهم على المعونات الإنسانية. ظلّ الورد لغة الحبّ الصّامدة بينهم. وكانت تربة القطاع، الخصبة لكل ما يؤكل، مُبدعة أيضاً في إنتاج الورد الذي يأسر القلب بجماله وتنوّعه، حتى إن هولندا عُنيت بتدريب المزارعين على طرق زراعته والعناية به، واستوردت ملايين الورود من غزّة قبل الحصار. وقد صُنّف ورد غزة يومها بأنه الأعلى جودة بعد الورد الهولندي، وتميّزت بزراعة ثلاثة أنواع شهيرة عالمياً هي: الجوري، واللاوند، والقرنفل، واشتهرت مناطق، خصوصاً في رفح، وعائلات بعينها بزراعة الورد وتصديره إلى العالم.

اليوم، في زمن الحرب وأيام القحط هذه، لا ورد في مدينة غزّة. جُرفت الأراضي أو صودرت، وقُنّن استيراده حتى أصبح ما يدخل منه قليلاً وبأسعار مرتفعة. ومع ذلك، ما زال بعض الناس يشترونه ليجيبوا على السؤال الأول: هل توقف الحب في المدينة لأن الورد لم يعد يُهدى للأحبة؟ يجيب على هذا السؤال ذلك الشاب، صبحي، الذي حمل باقة ورد إلى عروسه رباب، العائدة إلى خيام غزة بعد عامين، تاركةً خلفها كل مغريات الحياة المريحة، ومؤثرة العودة إلى حبيب لا يملك سوى باقة ورد.