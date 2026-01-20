كيف أصبحنا أعداءً في 90 دقيقة؟

لعبت مصر مع الجزائر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، مباراةً فاصلةً في تصفيات أفريقيا المُؤهِّلة لكأس العالم 2010. كانت المباراة في أمّ درمان في السودان، وفازت الجزائر بهدف نظيف، لكن المباراة لم تنتهِ بصافرة الحكم، إذ شهدت الأجواء توتّراً وشغباً وعنفاً بين الجمهورَين، قبل اللقاء وفي أثنائه وبعده.

تراشقت الجماهير المصرية والجزائرية في وسائل التواصل الاجتماعي، وضخّت الفضائيات تصريحات مسيئة لصحافيين وسياسيين وفنّانين من الجانبَين. تحوّلت الجزائر في مصر إلى "عدوّ"، ومصر في الجزائر إلى "عدوّ"، وبات كل صوت عاقل يدعو إلى التهدئة "خائناً" لبلده لحسابات قومية وإسلامية عفا عليها الزمن. وصل الأمر إلى أن الإعلامي/ المُخبِر أحمد موسى طالب (عبر برنامج عمرو أديب) بقتل الجزائريين الموجودين في مصر. ثم ماذا؟

صعدت الجزائر إلى كأس العالم. وبعد بضعة أشهر، واجه المنتخب الجزائري منتخبات سلوفينيا وإنكلترا وأميركا. وتحلّق المصريون في المقاهي يشجّعون الجزائر التي كانت قبل شهور قليلة "بلداً غير شقيق"، إلى درجة أن أحد الأفلام المصرية روّج نفسه حينها بأنه متاح في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي "ما عدا الجزائر"(!). ورغم ذلك، شجّع المصريون الجزائر، وانفعلوا مع كل كرة، واعتصرهم الغيظ بسبب الهزيمة أمام الولايات المتحدة في مباراة درامية، علّق عليها مصريون بحسرة: "كنّا نستحقّ الفوز". كنّا مَن؟ نحن… نحن مَن؟ الجزائر. عادت الجزائر في أقلّ من ستة أشهر إلى "نحن". بل كان سبب العراك الوحيد الذي شهدته في أحد المقاهي شماتة مشجّع مصري في هزيمة الجزائر، فوصفه روّاد المقهى بأنه "غلاوي وأصفر".

تكرّر المشهد بصورة أكبر في كأس العالم 2014، وتحديداً في مباراة الجزائر وألمانيا، وشهدت شوارع مصر ومقاهيها انفعالاً يوحي للغريب (الذي لا يعرف الخلفيات) بأن مصر هي التي تلعب وليس الجزائر. انتهت المباراة في الوقت الإضافي بفوز ألمانيا "بالعافية"، وما زلت أذكر ذلك الشابّ الثلاثيني الذي وقف في قلب المقهى، بعد صافرة الحكم، صائحاً بحسرة: "والله كانت قريبة مننا". مننا مَن؟ منّا نحن… نحن الجزائر.

يحدُث أن تنتقل "العدوى العاطفية" لجموع الناس في لحظة ما؛ خصوصاً حين تخبرك عشرات القنوات ومئات الصحف وآلاف الحسابات الإلكترونية بأن المباراة مصيرية، وبأن الخصم يكرهنا ويحقد علينا، وبأننا الأفضل والأكثر استحقاقاً، وبأن أيَّ نتيجة أخرى محض ظلم ومؤامرة من "الكاف" أو التحكيم أو "الناموس" أو فوزي لقجع.

يحدث أن ينفعل الناس مع ذلك كلّه، خصوصاً إذا كان لديهم فائض من الغضب والتيه وعدم التحقّق. يجد هذا الفائض (السياسي بالأساس) تصريفه في مثل هذه المعارك الوهمية. تستثمر الأنظمة في "نرجسية الفروق الصغيرة" (بتعبير فرويد) بين الشعوب المتجاورة والمتشابهة؛ وهي الفروق التي يسعى كل طرفٍ إلى تضخيمها واختزال هُويّته فيها طلباً لتميز زائف، أو سعياً وراء استحقاقات "الأعظم والأعرق" وغيرها من التعويضات والعزاءات. من هنا ينفعل الناس، ويغضبون، ويثأرون، وينفصلون عن هُويّاتهم الراسخة لصالح مشاعر ظرفية وهُويّات شوفينية هشّة، سرعان ما تزول بزوال "المُحفِّز" وتوقّف ضخّ الكتائب الإلكترونية.

ما يحدث حالياً بين جماهير الجزائر والمغرب من جهة، وجماهير مصر والمغرب من جهة أخرى، هو صورة ممّا حدث في 2009. المشاعر واحدة، والأسباب (تقريباً) واحدة: فشل الدولة الذي يحاصرنا ويصبغ حيواتنا؛ فتجد الأنظمة مهربها الآمن في "تأليب" الضحايا بعضهم على بعض، وتجد الجماهير متنفّسها في "هستيريا التشجيع" التي يغيب معها العقل الناقد، ويذوب الفرد في المجموع، ليتصرّف تحت ضغط اللجان الإلكترونية بغرائز بدائية لم يكن ليتصرّف بها أبداً لو كان مفرداً.

نحن لا نواجه في المغرب أو الجزائر أو مصر عدوّاً، بل نواجه إحباطاتنا في وجوهٍ تشبهنا حدَّ التطابق. إنها معركة الهروب من الذات… ولكن إلى أين؟ ستنتهي المباريات، وتعود الجيوش الإلكترونية إلى ثكناتها، وسنبقى نحن: وجوهنا نفسها، وهمومنا نفسها، وواقعنا الذي لا يرحم المُغفَّلين. فاحذروا أن تخسروا "حكاية كل يوم" من أجل تسعين دقيقة.