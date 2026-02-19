كوكب المستعجلين

لا أحد، حتى الآن على الأقل، وصل إلى العمر المناسب ليؤلّف كتاباً، أو ليحكم شعباً، أو لتخطر له فكرة فيطلب من الناس اعتناقها، أو يفعل أيَّ واحدةٍ من تلك الأشياء الكبيرة التي تحتاجها الحياة بين الفينة والفينة بحكم الضرورة.

يحتاج البشر إلى أبطال وحكّام وحكماء، ليتبعوهم أو ليردّدوا أقوالهم أو يحكوا حكايتهم. ولا أحد امتلك ما يكفي من المعرفة والقدرة والثبات لينبري لتسنّم واحدة من هذه المهام، لذلك دائماً ما تلد الحياة مستعجلين، يذهبون قبل أن يبلغوا العمر المناسب إلى مقارّ الأركان في بلدانهم لينقلبوا عسكرياً، أو إلى المطابع ليسلّموا نُسخاً من كتب فاضت بها مخيّلاتهم، أو يذهبوا إلى الساحات ليخطبوا بالجماهير ويشعلوا حماستها.

يفعلون، ثم يتعلّمون بنا، وإلّا لماذا سيتحدّثون فيما بعد عن تحسّن أدائهم؟ غالباً لأنّه سيتحسّن فعلاً. سيتحسّن، مثل كل البشر، بالخطأ والمراجعة والتدريب، وتطوير الذات والمهارات.

لن يعود أحد إلى الوراء، ليقيّم ويعاتب ويلوم. ولن يقول أحدٌ لقائد ملهم و"ضرورة": إذاً حين أتيت إلى السلطة قبل 30 عاماً، وأنت في الرابعة والثلاثين لم تكن تعرف شيئاً عن الحكم وسراديبه؟ كيف خدعتنا هكذا؟ ولن يقول: طالما خضعت نظرياتك وبياناتك ومواقفك لهذه التطوّرات كلّها فهذا يعني أنها لم تكن صحيحة في البداية. وكتابك الأول لماذا تخجل من إعادة طباعته؟

أظن أن قيادة بلاد، أو قيادة الرأي العام، تحتاج خبرة أكبر بكثير من قيادة طائرة أو حصّادة، أو إدارة الهواء في غرفة قناة فضائية، ومع ذلك كثيراً ما يتصدّر خطوطها الأمامية أشخاص بتأهيل أقلّ، أو من دون تأهيل أصلاً. وهؤلاء ينجحون مدفوعين بعاملَين: الصدفة والجرأة.

عند تقييم أحداث التاريخ، تتردّد عوامل تبدو طريفة أو غريبة، مثل أن يجمع مؤرّخون كومةً من الأحداث المفصلية تثبت أن التاريخ يصنعه الغباء، أو الارتجال، أو المصادفة. ويجمع آخرون ما يكفي لإثبات أن عوامل البيئة هي ما تصنع التاريخ، فيقولون إن الجفاف دمّر إمبراطوريات وحضارات، وكذلك فعلت الفيضانات، والبرد والحر. وأن الدولة العبّاسية قامت لأن الطاعون ضرب بلاد الشام وضعضع الدولة الأموية السابقة. وأن الضربة الحاسمة لنهاية هتلر حدّدتها الثلوج. وأن فكرة ماركس ربضت خمسين عاماً، حتى ضرب وباءٌ فطري حقولَ القمح الروسية الشاسعة عامَين متتالَين، فظهر رجلٌ مستعجلٌ اسمه لينين ليتقدّم الجماهير، ويحوّل كتاباً إلى إمبراطورية، تراكمت أخطاء المستعجلين فيها، حتى انهارت. وأن الواقعية السحرية اجتاحت مزاج قرّاء الأدب عقدَين، لأنّ الناس تحبّ الفتيات اللواتي يطرن في الهواء معلّقات بملاءات السرير، أو لأن كتّاباً مستعجلين أرادوا الفراغ سريعاً مما يكتبون فجعلوا الشخوص المتكلّمة المتحرّكة كلّها أمواتاً منذ البداية.

في عالم الأعمال وعالم كرة القدم، يبدو التربّص للفرصة مفهوماً أكثر، ويبدو الاستعجال خصلة حميدة، لكن في العوالم الأخرى، الأوسع والأكثر أهمية، مثل الحكم والفكر، فلا شيء صحيح يحدُث في وقته، إلا إذا ساعدت المصادفة في جعله يبدو صحيحاً... فكيف لشاب في الثلاثين أو الخمسين أو حتى الثمانين أن يحكم ملايين البشر؟ متى حصّل ما يكفي من المهارات ليكون مؤهلاً لذلك؟ العمر المناسب لأفعال كهذه يجب ألا يقلّ عن ألف سنة، وقد أدركت معظم الشعوب هذه الحقيقة، فاخترعت نظاماً للحكم يقوم على الجمع، فحين يناقش برلمانُ دولة ما قانوناً ما، سيكون عمر الشخص الذي يكتب قانوناً يحكم الناس يساوي مجموع أعمار أعضاء ذاك البرلمان، مضافاً إليه خبرات وتاريخ وثقافة الشعب الذي اختار هؤلاء الأعضاء.

في ثقافتنا الشرقية المختلفة، والتي يحلو لنا أن نسمّيها مختلفة، لم نتعلّم الجمع بعد، وما زلنا عالقين بذاك التفاخر الجاهلي الذي لخّصه بشامة بن حزن: وليس يهلك منّا سيّدٌ أبداً/ إلا افتلينا غلاماً سيّداً فينا.

في العالم المعاصر، يتصرّف الكتّاب كالأطفال أحياناً. ويتصرّف الحكّام كالأطفال دائماً. وحدها القوانين وثقافات الشعوب من يمكن أن تصل إلى عمر الألف سنة من دون أن تشيخ، ووحدنا في كوكب المستعجلين هذا من بسّطنا الموضوع منذ البداية، وسلّمناه للغلمان.