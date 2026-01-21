"كان المغرب" بين صناعة الفرح والتحدّيات المؤلمة

انتهت دورة كأس أفريقيا للأمم التي نظمها المغرب، دورة لها وما عليها. وما لها كثير يُحسب للمغرب، البلد المنظّم، الذي أبان عن قدرة عالية في التجهيز والتنظيم، وأظهر مستوى متقدماً من الاحترافية في جميع مرافق البطولة، بدءاً من الملاعب الستة المستضيفة للمباريات، مروراً بالبنى التحتية الرياضية والفندقية والطرقية، وصولاً إلى الجمهور الذي لم تخفت حماسته شهراً كاملاً من المنافسات. ولم تقتصر هذه الإيجابيات على الجانب التنظيمي، بل امتدت إلى المستوى الفني للبطولة، حيث برزت كرة أفريقية متطوّرة على مستويات اللاعبين والمدرّبين والاستراتيجيات التكتيكية، ما يثبت أن كرة القدم القارّية لم تعد تقل في الجودة عن دوريات غربية وعالمية كثيرة، وهو ما يمنح القارّة سطوة فنية إضافية على الساحة العالمية.

رغم هذه الصورة الوردية، ظهرت أيضاً صور سوداوية، أقلها سوءاً ما حدث مباشرة في أثناء المباراة النهائية، حين تصرّف مدرب فريق السنغال بروح غير رياضية، وطلب من لاعبيه مغادرة الملعب احتجاجاً على ضربة جزاء لصالح الفريق المغربي. كان بالإمكان معالجة الأمر بهدوء عبر الحوار مع الحكم أو اللجوء إلى المحاكم الرياضية للطعن في القرار بطريقة قانونية، بعيداً عن الابتزاز العلني الذي كاد أن يحوّل نهائي البطولة إلى فضيحة، وربما إلى كارثة درامية على مستوى سمعة الكرة الإفريقية. وفي هذا السياق، أثارت طريقة تنفيذ نجم المنتخب المغربي إبراهيم دياز ضربة الجزاء، التي جاءت وكأنها محاولة لتفادي إثارة الفريق الخصم وحمهوره، أكثر من سؤال عما إذا كان تصرف اللاعب بغير قصد أم بقصد لإنقاذ المباراة والبطولة من كارثة أكبر، ما حافظ على صورة الكرة الأفريقية أمام العالم، وأسدل الستار على واحدة من أنجح بطولات القارة السمراء مجنّبا نهايتها من الأسوأ الذي كان متوقعا لو سجل الهدف الذي كان محققا لو أنه أراد وضعه في شباك الخصم.

ومن هنا، يصبح واضحاً أن الحزن الذي شعر به كثيرون من المغاربة بعد خسارة فريقهم في النهائي ليس مجرد شعور بالندم على ضياع كأس طال انتظارها قرابة نصف قرن، بل إنه شعورٌ مضاعف، لأن هذه الخسارة ربما جنّبت البلاد والكرة الأفريقية أزمة أكبر، خصوصاً بعد محاولات ابتزاز مدرّب السنغال وجماهيره التي حاولت اقتحام الملعب بالعنف والشغب. وفي هذا السياق، كان من الممكن أن يتحوّل الفوز إلى قضية خلافية مليئة بالانتقادات والتجنّي على المغرب ولاعبيه، رغم أن فريقه يُصنّف بين أفضل الفرق الأفريقية والعربية، ويعد من بين أفضل عشرة فرق على المستوى العالمي وفق جديد تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). هكذا، فقد المغرب الكأس، لكنه ربح سمعته ومصداقيّته وصورته الدولية، بلداً مضيافاً ومتفتحاً، وجمهوراً يملك روحاً رياضية عالية وحماسة رياضية قل نظيرها.

الخسارة ربما جنّبت البلاد والكرة الأفريقية أزمة أكبر، خصوصاً بعد محاولات ابتزاز مدرّب السنغال وجماهيره التي حاولت اقتحام الملعب بالعنف والشغب

أمّا ما على هذه البطولة، فهو كثير، وجاء في الغالب من سلوكيات سلبية لمواطني دول عربية، أبرزها مصر، حيث صدرت تصريحات استفزازية من مدرّب منتخبها، أثارت حفيظة الجمهور المغربي، ما كشف عن فشل هذا الرجل في إدارة الأجواء حينما حاول تحويل البطولة من مناسبة رياضية إلى مناسبة استفزازية، ولو لفترة محدودة، للتغطية على فشله في الميدان. لكن السحر في هذه الحالة انقلب على الساحر عندما تولّى الرد عليه مواطنون وإعلاميون ومثقفون من بني جلدته وفي بلده مصر ذكّروه بسوابقه الاستفزازية، وتجاوزاته الاستعراضية وسجل فشله الكفيل بإنهاء مسيرته مع "فراعنة" مصر.

ولكن، أكثر ما أثار القلق كان تصاعد التوتر بين جماهير الجزائر والمغرب، وهو أمر كان متوقّعاً بسبب حالة التوتر السياسي المستمر بين البلدين، وعدم وجود أي قنوات تواصل، إضافة إلى غلق كل أنواع الحدود بينهما، الأرضية والبحرية والجوية. مع ذلك، كان من المنتظر أن تتحوّل هذه البطولة إلى فرصة للتقريب بين الشعبين، كما جرت العادة أن تفعل كرة القدم، بوصفها أداة لصناعة الفرح، وليس لإذكاء الخصومات وتأجيج النعرات. للأسف، حدث العكس تماماً، حيث عملت بعض وسائل الإعلام وبعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في كلا البلدين على نفخ رماد الشوفينية الوطنية الضيقة، وإشعال حرب إعلامية مفتوحة كشفت عن جوانب سلبية في الإعلام، وفي نفوس بعض الإعلاميين والمثقفين والمؤثّرين الذين تحوّلوا إلى دعاة للقطيعة وموقظي النعرات ومثيري الصراعات.

ومن الصور المؤلمة التي رصدتها وسائل إعلام عالمية وانتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي، خروج جماهير جزائرية منتصف الليل للاحتفال بانتصار منتخب السنغال، ليس فرحاً بالإنجاز نفسه، بل نكاية وتشفياً في المغرب. وما يجعل الحدث أكثر سوداوية، المفارقة الصادمة أن السلطات التي سمحت بهذه الاحتفالات "العفوية" ما زالت تمنع كل مظاهرة تضامنية مع غزّة، ما يطرح سؤالاً مقلقا حول درجة الصفر للاستغلال السياسي لمشاعر الجماهير لتوجيهها حسب أهواء السلطة ومزاجها، وإلا كيف نفسر عدم خروج مثل هذه المظاهرات العفوية عامين من حرب الإبادة في غزّة؟

خروج جماهير جزائرية منتصف الليل للاحتفال بانتصار منتخب السنغال، ليس فرحاً بالإنجاز نفسه، بل نكاية وتشفياً في المغرب

كل هذه السلوكات السلبية تضع أمامنا تساؤلاتٍ حول الاستغلال السياسي والإعلامي لكرة القدم في بعض الدول، خصوصاً في السياقات السلطوية، فقد كشفت هذه الدورة عن فارق كبير بين الدول التي تتمتّع بحد أدنى من التقاليد الديمقراطية، حيث كانت جماهيرها وإعلامها يُعاملان المباريات لعبة لصناعة الفرح تنتهي بانتهاء الأشواط، عكس الدول السلطوية التي حولت مباريات منتخباتها إلى ساحة للحروب السياسية والشوفينية والإعلامية، مع تحوّل الجماهير واللاعبين والإعلام إلى أدوات لتصفية الخلافات السياسية وإذكاء النعرات الشوفينية والهوياتية القاتلة.

لذلك، الدعوات الشوفينية التي صدرت عن بعض الإعلاميين و"المثقفين" المغاربة بعد خسارة فريقهم، والمطالبة بالقطيعة مع أفريقيا والعرب، تفتقر إلى الحكمة وتتجاهل حقيقة أن لعبة كرة القدم كانت أصلاً وسيلة للفرح والتقارب، ويجب ألا تعمينا مباراة لم تكن نتيجتها في صالح منتخبنا عن معرفتنا بمن نحن، وما هي هويتنا، وما هو موقعنا الذي رفعنا في عيون الآخرين وأكسبنا احترام العالم، ويستحقّ منا الحفاظ على التوازن بين الحماسة الرياضية والانتماء الحقيقي لقيمنا الوطنية والقارية.

خلاصة القول، يمكن اعتبار أن دورة كأس أفريقيا 2025 في المغرب كشفت لنا عن وجهين متناقضين، وجه مضيء يعكس قدرة المغرب على التنظيم المحكم والأنيق، وتفاني لاعبيه في القتال داخل المربع الأخضر، وشغف جمهوره بالمستديرة الساحرة، ووجه مظلم يظهر حدود وعي بعض الجماهير والإعلاميين والسياسيين في التعامل مع الرياضة. ... صحيحٌ أن الكأس لم تُحرز، لكن الدروس المستفادة أكبر من أي تتويج؛ فالمغرب قدّم للعالم صورة بلد متحضر، وشعب متحمس، وجمهور رياضي عاقل، وهي صورة ستظلّ في الذاكرة، وربما تكون أهم من الكأس نفسها، لأنها تعكس قيمة الرياضة الحقيقية التي تُختزل في الفرح والاحترام المتبادل والانتماء المشترك لما هو إنساني وعالمي.