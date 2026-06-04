قفزة سيباستيان الكبيرة

مرّ إنجاز سيباستيان ساوي من دون ما يليق به من اهتمام، بوصفه نقلة كبيرة للبشرية، ليس في مجال الرياضة، بل في سياق فهم البشرية لنفسها ولجسدها ولإمكاناتها.

كسر العدّاء الكيني (طبعاً الكيني)، سيباستيان كيمارو ساوي، في 26 إبريل/ نيسان الماضي، وفي ماراثون لندن، حاجز الساعتين، منهياً السباق في 1:59:30 ساعة. ... الأرقام القياسية مثل الطغاة (على تعبير محمد الماغوط) لا بدّ أن تتحطّم يوماً، ولكن هذا الرقم تحديداً لا يمكن التعامل معه رقماً قياسياً رياضياً يكسره رياضيون أفضل كل بضع سنوات، بل فيه تحدّيات لقوانين بيولوجية وفيزيائية، ومنه دروس أكبر مما يبدو بكثير.

حتى عام 2019 كان لدى الخبراء من المعطيات العلمية ما يكفي للاعتقاد بأن رقم 2:04 هو أقصى ما يمكن أن يصل إليه الجسد البشري، وأن الإنسان بين عامي 490 قبل الميلاد و2019 بعد الميلاد، تقدّم ببطء وثبات في هذا المجال، حتى وصل إلى ذروة ما يمكن الوصول إليه.

وقد بُني ذلك الاعتقاد على المعلومات المتوفرة عن كمية الكربوهيدرات التي يستطيع الجسد البشري تخزينها في الكبد والعضلات (تقدّر بـ 400 -700 غ في الإنسان العادي، و850 في جسد الرياضي) وسرعة تحويلها إلى طاقة، وسرعة تحويل الدهون المخزّنة إلى طاقة (أطول من 2:04 ساعة). وما لم يوزّع الرياضي طاقته على مسافة السباق بدقة وذكاء، فسيصل إلى نقطة نفاد الطاقة في الكيلومتر الخامس والثلاثين، وهو جدار الانهيار.

الإنجاز الذي حققه سيباستيان يرجع إلى عوامل متعدّدة، ولتداخل (وتعاون) علوم عديدة، منها الأحذية الكربونية، التي حسّنت أداء المتسابقين إلى حدود 60 ثانية، بسبب آليتها في امتصاص طاقة الحركة، وإعادة 3% منها إلى الجسد، ومنها الطب الذي وضع خطة لزيادة إنتاج الكريات الحمراء في دم الرياضيين المحترفين، وتحسين نقل الأوكسجين، وربط بين ارتفاع مناطق التدريب عن سطح البحر، والعمليات الحيوية في الكبد والقلب والدم، وعلوم الطقس وحركة الهواء وميل الأرض، وبالطبع علوم الرياضة التي تحوّل كل العلوم الأخرى إلى خطط تدريبية، تصنع الأبطال كأي منتج نادر.

السباق الذي جرى في درجة حرارة 12 مئوية، ونسيم خفيف وشمس نصف غائمة، ساعد على تحقيق هذا الإنجاز، وسنوات التدريب السابقة لساوي، التي شملت الركض 240 كيلومتراً أسبوعياً في ظروف ومناخات مدروسة بدقة لتأهيل جسده لتحقيق قفزة كبيرة.

هذه كلها وغيرها من العوامل جعلت المستحيل ممكناً، وجعلت سيباستيان يفعل شيئاً تنطبق عليه مقولة أرمسترونغ حين مشى على سطح القمر: "خطوة صغيرة لإنسان، خطوة هائلة للإنسانية".

السباق بحد ذاته حكاية بشرية كبيرة، بدأت في معركة ماراثون بين الفرس والإغريق في عام 490 ق. م، التي نجح فيها اليونانيون في صد الغزو الفارسي قبل 42 كيلومتراً من أثينا، فأرسل قائدهم جندياً ليخبر أهل المدينة بالنصر كي يوقفوا عملية الإخلاء، فركض الجندي فيديبيدس بأقصى ما يستطيع، ووصل إلى بوابة المدينة وصرخ: لقد انتصرنا. ثم سقط ميتاً، بعد أن استنفد أقصى طاقة يمتلكها البشر.

حين أحيت أثينا في العصور الحديثة ألعاب الأولمبياد في عام 1896، أُدرج سباق الماراثون في البطولة الرسمية اعتزازاً بتاريخ أثينا وتراثها، وحقق الفائز فيه رقماً مدهشاً في ذلك الوقت، إذ أنهى الـ42 كيلومتراً (طول السباق في أول دورتين) في أقل من ثلاث ساعات بقليل. من يومها بدأ تحطيم هذا الرقم شيئاً فشيئاً، خصوصاً بعد أولمبياد لندن 1908، الذي جرى فيه تحديد طول السباق بهذا الرقم الدقيق 42195، لأسبابٍ لا تتعلق بالأسطورة اليونانية، بل لأنه المسافة بين قصر وندسور (نقطة الانطلاق) ومنصّة التتويج الملكية.

حتى وصلنا إلى تحطيم رقم الساعتين، وأقول وصلنا، لأن تحدّي قوانين الفيزياء، ومعرفة الطب عن الجسد، وتصوّر البشر عن ذواتهم، إنجاز للبشرية وليس لصاحبه، وكسر وهم المستحيل، وتجاوز الذروة المفترضة في مجال واحد، يعني أن بإمكاننا تجاوز الذرى الافتراضية النهائية في معالجة السرطان، وسرعة السيارات، واستهلاك الوقود، وعمق التوغل في الفضاء، وإنتاجية هكتار القمح، وربما أخيراً الطبيعة الخيّرة للإنسان.