قراءة في طالع التعساء

أتأمل التعساء من بعيد، وأخافهم أيضاً، وأتحاشاهم، وأفرّ منهم إن لزم الأمر، حتى وإن لم أعرفهم، وفقط قرأت هامش تعاستهم في بعض تصرفاتهم، أو من خلال ملامحهم، أو مبالغاتهم في إظهار التعاسة، وأحياناً الاستعراض بها.

وإذا دخل الأمر مجال الاستعراض أدرك أن التعاسة قد دخلت إلى طور الهشاشة التي تؤهلها للأذى في أي وقت بمجرّد الاقتراب، وذلك إلا تعيس المصادفة، لأن هذا النوع من التعساء يتجاوز محنته، حتى إن طالت تعاسته في بحار الدنيا وجارت عليه، ولكن كل الخوف ممن امتهنها وصار خبيراً في إدارة مركب تعاسته بمهارة بحّار محترف، وذلك كواجهة للشخصية أو بديلاً عنها.

أحسّ أن غالبية هؤلاء التعساء، وفي قرارة أنفسهم، قد اختاروا جهة ما، محدّدة أو حتى غامضة، باعتبارها السبب الأصلي لذلك البلاء الذي طاولهم، وأحياناً يلقي التعيس بسبب البلاء على أخٍ له صار محبوباً لهم، سواء أكان الأخ هو الكبير أو حتى الصغير، ويظل هذا الأخ موضع كراهية دائمة لذلك التعيس حتى إن مات وشبع موتاً.

هل أدرك هؤلاء مثلاً، بالفعل أن الحظوظ قد تجاوزتهم، فعلّقوا قلادة التعاسة تلك على صدورهم مخافة التفريط في ذلك المنقذ الأخير لهم، ألا وهي سيماء التعاسة، فنصبوها كالشباك لحياتهم... أحياناً يكون لهؤلاء التعساء من الأولاد من هم في غاية الجمال والهمّة والأدب أيضاً، فأرى الأب التعيس، وفي يده خشبة، ويجلس أمام دكان الابن منذ الصباح بتلك الخشبة أو الأخشاب التي جمعها من الطريق، كي يطالبه بثمن السجائر، وتلك سهلة جداً، أما ما لم يكن يجول بخاطري أبداً، أن يأتي التعيس للابن كي يشكو له من الأم التي تركها منذ سنوات طويلة، واختار لنفسه غرفتين من طين وبوص بالقرب من الجبل، واكتفى ببراد الشاي والخشب وعلبتي سجائر من مال الولد المؤدّب.

يضحك الابن الجميل، صاحب الهمة والأدب، ويناوله ثمن العلبتين للأسبوعين القادمين، ويأخذ الأب بقايا خشبه، ويعود بالقرب من الجبل، ويمشي يهمهم في الطرقات وكأنه يقول للناس: "عليكم أن تبحثوا عمن تسبب لي في ذلك"، ولا يلقي أي تحية على أحد منذ سنوات، علاوة بالطبع على مظهره الذي يصعب وصفه.

أعرف فلاحاً أجيراً يفك لي معضلة ذلك البائس، وبالمصادفة البحتة، لم يكن هذا الفلاح يمتلك من متاع الدنيا سوى غرفتين من الطين أيضاً، وكان أجيراً طيلة عمره حتى مات، ولم يترك ولداً، وطيلة عمري لم أره إلا باسماً، وقد ركن ظهره إلى جدار الغرفتين، وقد وارب الباب قليلاً، ويكسّر قوالح الشامي تحت براد أسود قديم به الشاي، وخاصة في الشتاء، ولا يفارق اللاسة القطن ولا ابتسامته، لدرجة أن صاحب الفدانين الذي يأخذه بالأجرة في أرضه لا يحلو له الشاي أو المسامرة إلا مع هذا الفلاح في الغرفتين، ونسمع من خلال الباب الموارب الضحك وطقطقة القوالح تحت برّاد الشاي ليلاً، فما كل هذا السمر، ومن أين جاء هذا الفلاح بكل هذا الضحك، وثيابه القليلة معلقة كلها على سباطة بلح يابسة مشبوكة في الحائط الطيني بحبلين.

هل أقول إن البؤس قد أوشك لدى بعض الناس أن يكون مهنة، خصوصاً وأنا كنت أرى ذلك الفلاح منذ أقرب من خمسين سنة، في الشتاء، يلاقي أول الشمس فوق مصطبته الطين، ويتأمل جمال العصافير وهي تمرح في أشعة الشمس الوليدة في فرح، ويظل هكذا حتى تفرش الشمس تراب الشارع، فيفطر بالفول المدمس، ويعود للقوالح والشاي والبرّاد، وعلّه هو الذي أورثني محبة مرح العصافير في بدايات الشمس النابتة دون أن يقصد ذلك بالطبع.

فما تلك النار، يا ربي، التي تشتعل كل ساعة في جوف التعيس حتى من دون سبب، رغم أنه لم يغرق له ذلك المركب المحمل بالفستق وعين الجمل في البحر، ولا ماتت ماشيته في حقل، ولا أخذت السلطة ولده لحفر الترع وبناء الجسور، فقط هو تعيس لأنه خطط لذلك، كي يقول للدنيا: أنا هكذا، وسأظل هكذا، واطرحوا لي حلاً.

لا يوجد بالطبع أي حل للتعيس، وخصوصاً إن خاصم الضحك، فهل الضحك يفكّ الأسئلة الصعبة أو يحلّها؟ هل الضحك يفكّ شفرة التعاسة ويجعلها قريبة من القلب، وقريبة من الحكاية؟

نرى هؤلاء كثيراً في السرد العربي القديم، في متناول اليد، وهم أحياناً سند الحكاية، حكاية تعاستنا المكتوبة والمسجلة في الكتب، حتى في الغناء ندرك تلك التعاسة المغناة، ونتجاوزها باللحن والنسيان والأسى على حظوظ الأحبّة، كي نلاقي الشمس في الصباح بقلب مغسول من الأسى، ونتأمل الناس والعصافير في الشمس.