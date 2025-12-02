قبل القمّة الخليجية في البحرين

تنعقد القمّة الخليجية السادسة والأربعون في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول الراهن، في ظروف خليجية وإقليمية ودولية حالكة السواد. خليجياً، يقع الخليج العربي في دائرة دول نووية، لكلٍّ منها تطلّعاتها وأطماعها في منطقتنا العربية: الهند، باكستان، إسرائيل، وإيران التي تعمل جاهدة للولوج إلى معراج الدول النووية المحيطة بنا، رغم كل ما أصابها من أضرار نتيجة عدوان إسرائيلي ــ أميركي على معاملها النووية في يونيو/ حزيران 2025. تعرّضت دولة قطر لعدوانين مسلّحين: الأول من إيران في 23 يونيو/ حزيران 2025، والآخر من إسرائيل في 9 سبتمبر/ أيلول 2025، وكانت ردّة فعل دول مجلس التعاون على العدوانين الشجب والإدانة والاستنكار لفعل المعتديَيْن على شقيقتها قطر.

النخب السياسية الخليجية "تَحسَبُهُم جميعاً وقلوبُهم شتّى" في شأن ما يحيط بهم، علماً بأن تحت كثبان الرمال الخليجية صراعاتٍ شديدة قد تنفجر بين حقول النفط ومخازن الغاز الطبيعي، الأمر الذي سيحرق الأخضر واليابس في المنطقة ويأتي على كل المنجزات العمرانية. علاقات وُلاة الأمر فينا السياسية تجاه السودان وليبيا والصومال واليمن وسورية ولبنان والأردن وفلسطين وإيران ليست علاقاتٍ توافقية؛ إنها، في نظر الكاتب، علاقات صراع قد تتكشّف في الأجل المنظور، وقد تبدأ نقطة الانفجار من حضرموت.

يجتاح الخليجَ العربي تضخمٌ اقتصادي جامح، وابتزازٌ أميركي بلا حدود، وعمالة أجنبية (غير عربية) عارمة تلحق بالمجتمع الخليجي أضراراً اجتماعية ولغوية وثقافية وسياسية قد يصعب علاجها في مقبل الأيام، ونكون من الخاسرين. سباقُ تسلّحٍ مخيف، لكنّه لا يردع عدواً ولا يشدّ أزر صديق، وإنّما يعود بالنفع على الدول المنتِجة لتلك الأسلحة.

"تحت رمال الخليج صراعات خامدة بين حقول النفط ومخازن الغاز… قابلة للانفجار في أي لحظة

(2)

إقليمياً، تُشنّ علينا نحن العرب حروبٌ متعدّدة، منها حرب التعطيش. استضعفتنا بعض دول الجوار فراحَت تحدّ من تدفّق مياه الأنهار والأودية لتصل إلى أراضينا، بإقامة السدود على مجاري الأنهار والأودية، وتجفّف نهري دجلة والفرات، وإيران تعمل لتحويل مجاري بعض الأنهار كي لا تصبّ في أرض العراق، وإثيوبيا تقيم السدود على مجرى نهر النيل وروافده كي يشحّ الماء على أهلنا في السودان ومصر.

في خمسينيّات القرن الماضي وستينيّاته، لم تكن تلك الدول تجرؤ على فعل ما تفعله اليوم بحرماننا من تدفّق المياه الطبيعية عبر الأنهار إلى مصابِّها الطبيعية التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: "الناس شركاء في الماء والكلأ والنار"، فلا سلطان لإنسان أن يمنعها عن إنسانٍ آخر. لم ننصر أشقاءنا في العراق وسورية والسودان ومصر على من يعمل على حرمانهم من جريان مياه الأمطار والأنهار إلى أراضيهم.

أصحاب الجلالة والسموّ والفخامة، حُكّامَنا الميامين، ما يجري في السودان من آلامٍ وجراح ودمار وإهانةٍ للإنسان ليس غائباً عن معرفتكم، وما خفي أعظم. رائحة أموال النفط اختلطت بروائح جثامين الضحايا من الشيوخ والنساء والأطفال؛ فهل تقرّر قمّتكم الموقّرة وقف مأساة أهلنا في السودان وتضميد جراحهم، وإغاثتهم، وإعادة بناء ما هدمته ودمّرته سواعد المرتزقة الذين أرهبوا وأرعبوا الإنسان والحيوان في أرض السودان الشقيق بأموال عربية؟

تشاهدون، يا قادتنا الميامين، ما تفعله إسرائيل في غزّة والضفة الغربية بأمّ أعينكم، رغم القرارات الدولية وقراراتكم في شرم الشيخ بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. فقد استجابت قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية في غزّة، ونفّذت ما تعهّدت به، ولم تُطلق رصاصة واحدة على أيّ جندي إسرائيلي في قطاع غزّة، لكن إسرائيل لم تنفّذ ما اتُّفق عليه في شرم الشيخ وما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي ذو الصلة، وما برحت تشنّ العدوان المسلّح على غزّة، وتمنع انسياب المعونات الإنسانية نحو غزّة من دواء وغذاء ولباس يقيهم قسوة الشتاء، وما برحت تغلق المعابر وتمنع الدخول إلى القطاع والخروج منه.

في الجانب الآخر، اشتدّت سطوة قطعان المستوطنات على أهلنا في الضفة الغربية: اعتقالات، وإعداماتٌ لمدنيين عُزَّل من السلاح من مسافة صفر أمام كاميرات التصوير، وهدم منازل، وتجريف أراضٍ زراعية، وتدمير مخيمات اللاجئين في الضفة، ونحن نمارس "ضبط النفس" مُراضاةً لأميركا، ولكن أميركا لا تقيم لنا وزناً ولا اعتباراً.

(3)

تمارس إسرائيل عدوانها بشكل غير مسبوق على سورية الجديدة، وأنتم تعلمون أن سورية لا تملك سلاحاً رادعاً، وتستنجد بكم، وأنتم عنها غافلون. سورية ما برحت عضواً في اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وأنتم، قادتَنا الميامين، لم تجمّدوا تلك الاتفاقية، وتُستثنى من هذا جمهوريةُ مصر التي، بأفعالها، تؤكّد انسحابها من تلك الاتفاقية. فهل تنجدون سورية بتفعيل تلك الاتفاقية وتهبّون للدفاع عنها؟ إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، وأنتم تملكون كل وسائل القوة والإكراه، وشعوب العالم معكم، ونحن شعبكم العربي طوْع إرادتكم للدفاع عن أهلنا في بلاد الشام.

يجتاح الخليجَ العربي تضخمٌ اقتصادي، وابتزازٌ أميركي، وعمالة أجنبية (غير عربية) تلحق بالمجتمع الخليجي أضراراً قد يصعب علاجها

لبنان مستضعَفٌ هو أيضاً، ولم تكفّ إسرائيل عن العدوان على سيادته والتوسّع في أراضيه وتدمير حقوله الزراعية ومؤسّساته وبنيته التحتية تحت ذرائع واهية. حزب الله لم يعد مخيفاً كما كان، ولن يكون مخيفاً في قادم الأيام، فماذا تنتظرون؟!

(4)

قادتنا الميامين في الخليج العربي، لم تعد مصر العروبة في قوّتها وتأثيرها في السياسة العربية والدولية، وسورية مثقلة بإرثٍ مخيف بعد سقوط حكم عائلة الأسد، وهي تنشد العون منكم. العراق تحت حكمٍ طائفي متعدّد الولاءات لا يملك قراره حتى في شؤونه الداخلية. بقيت دول مجلس التعاون التي أصبحت تتصدّر الساحة الدولية ويُحسَب لها حساب، وكلّنا نحن الشعب نتطلّع إلى اجتماعكم المبارك في البحرين الشقيقة أن يخرج علينا بقرارات تشفي الغليل: تعيد المقاطعة العربية لإسرائيل، وتستدعي الدول الخليجية التي تقيم علاقات مع إسرائيل سفراءها من الكيان الإسرائيلي ما لم تلتزم إسرائيل بكل القرارات الدولية.

لا نريد شجباً لما تفعله إسرائيل وإدانةً، ولا مناشدةً للعالم بأن يردع إسرائيل؛ ابدؤوا أنتم، وكلمتكم ومواقفكم أشدّ تأثيراً على إسرائيل.

آخر القول: انصروا إخوانكم في سورية ولبنان وفلسطين واليمن والسودان ينصركم الله.