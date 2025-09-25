قارئ لحكايات الناس

وكل صفحة أطويها أفضّل ألا أرجع إليها ثانية، مخافة أن يتغبّر اللبن الذي كان في يومٍ صافياً. أحبّ الناس على قدر طلّتها، وأتسامح في سوء الطوية. وحينما تتخاصم الرغبات وتصبح على شفا هاوية، أبتعد مرغماً، فقد فسد الملح في الحكاية وأصبحت الحكاية ثقيلة.

لا أحبّ الحكايات الثقيلة في الصفحات، وأفضّل أن أشرب من حكايات الأنهار الخفيفة، خاصّة تلك التي تعبر أسفل الجسور الهشّة، كل صفحة أطويها هي خطوة في ذلك العالم الصعب، الذي يزداد صعوبة في كل يوم؛ الناس أيضاً كالكتب مليئة بالأسرار، والله هو ساتر كل الكتب. الصفحات متداخلة أيضاً، فيها من حيل الهند، وفيها من صبر الصين وسورها، وفيها من أدغال أفريقيا وبيوتها الهيّنة التي من القشّ والطين، وفيها أيضاً من معمار الكنائس القوطية، والله يستر الجميع ويساعد الجميل على الصبر، وتحمّل تلك الحياة بكل صفحاتها وبكل تجارة السوق.

ليس العيش هيّناً أبداً، بل أحياناً يكون لئيماً، والأسواق كلها تجارة، والمقاهي خيام رقيقة منصوبة في كل بقعة في الكون كي تخفّف الهم، والهمّ أبداً لم يخف من على الأكتاف، كل كتف فيه من الصبر وفيه من الحيلة وفيه من بقية صفحات الجيران.

كل صفحات الكتب متداخلة وتتعايش بعضها على بعض كما يتعايش التجار على فتات أرزاق السوق. كل صفحة من الكتاب ليست أبداً هيّنة، كحياة صاحبها، حتى إن كانت تلك الحياة فقيرةً أو راضيةً أو تتوارى وراء قشرة الرضا، والله عليم هناك، والصفحات في الكتب تزداد عدداً، ولا بدّ لك من أن تطوي الصفحات كي لا تثقل على الروح وتصير أنت على الكون ثقيلاً. لا بد أن تتخفّف من أثقال الصفحات كي تشمّ نسمة هواء بعد الفجر، إن كانت هناك نسمة آتية، وكي تزداد معرفةً بباقي الصفحات.

صدور الناس كالكتب تماماً، ولكنّها بلا أحبار، وبلا أوراق، حتى إن امتزجت ببعض أسرار الكتب من أصفهان، أو من جبال الصين، أو من ساحة قتال في العلمين، أو من بلد مرّ عليه الإسكندر الأكبر في ليل، وفقد هناك بعض جنده.

النار في صفحات الكتب، والأسود الجوعى للفرائس واللبوءات، والغزالات أيضاً بلا كحل أو بكحل جارح... تلك الأشياء كلّها تجعل الحكاياتِ جميلةً، والسفر أيضاً جميلاً، والمقاهي جميلةً، والطائرات جميلةً، والكتب جميلةً، وقصص الحبّ جميلةً، والأسواق أيضاً.

كل يوم يقرأ القارئ صفحةً ما سوداء أو بيضاء، ثمّ يجلس كي يعاتب القلب أو يسأل العقل. العقل دائماً كطبيعته في منتهى الجفاف ولا يؤمن بالعواقب، كي يشرب القلب من الحكايات والصفحات بلا ملل قبل أن يكفّ عن ذلك الألق الذي يراه جميلاً في أهداب الكون، وفي عيون الغزالة، وفي أطراف السوق.

كل يوم يقرأ الكاتب صفحةً ويحاذر من باقي الصفحات كي يظلّ هكذا حكيماً يتأمّل الكون من هناك، من ذلك المركب الصغير الذي اختاره ووضعه في جانب ساكن من النهر، من دون أن يعارك، ومن دون أن يزاحم الأسماك في أرزاقها، ومن دون أن يسابق بقية المراكب في الوصول إلى البحر.

الصفحات هادئة، والحكايات هادئة، والجمر أسفل رماد أيّ حكاية ما زال على حاله، خاصّة في عين القلب الذي يفطن للغمزات في مراد صاحب الحكاية. القارئ عليم بالمراد، والمراد دائماً يراه صعباً، حتى إن بدت المراكب تتحرّك فوق مياه النهر في يسر أو دلال، والغزالات فوق الحشيش هناك ساكنةٌ وراضيةٌ بجمال المشهد، حتى وإن تخضّب المشهد بالدم في حالات الصيد أو في العثور على الفرائس، حتى إن كان ذلك في سوق القبّعات.

حكايات الناس غير حكايات الكتب تماماً، حكايات الناس مليئة بالفجوات والغمزات والنكات المبهمة، والستر أيضاً، ومشبعة بخفّة الغموض، حتى من غير قصد، كتلك الحكاية التي يسوقها النصّاب مع دخان الشيشة، والشيشة لا تشمّ كلام النصّاب، ولكنّه يعرف أنها مشغولة فقط بفقّاعات الماء في بطن الزجاج، النصّاب يعرف طعم الشيشة من دون أن يلمس المبسم، والضحية دائماً يكون كذلك الطيب الذي يريد أن يعرف طعم الجمال في الحكاية.

حكاية النصّاب دائماً تكون شائقة، حتى إن كانت بلا منطق، كتلك الصفحات التي لا تعرف من ألفها، أو من جعلها دائماً قابلة للتصديق والفرح أيضاً. حكايات الناس لا تحتاج إلى الهمزات أو الوقفات أو الفواصل أو علامات التعجّب، لأن لذَّتها من أدواتها، وأدواتها من الناس، والناس صعب أبداً معرفة خباياهم أو كتبهم التي دائماً بلا أحبار، وبلا ورق، وأنا القارئ الذي لا يصل إلى شيء أبداً.