في وداع مانويلا مارِيـن

غيّب الموت، الأحد الماضي، المستعرِبة والمؤرّخة والأكاديمية الإسبانية مانويلا ماريـن (Manuela Marín)، عن عمر ناهز 81 عاماً. وُلدت في مدريد عام 1945، وحصلت على الإجازة في الدراسات العربية من كلّية الفلسفة والآداب في مدريد. بعد تخرّجها عُيِّنت في المعهد الثقافي الإسباني العربي في بغداد (1969)، قبل أن تلتحق بعد سنوات بمقرّه الرئيس في مدريد. عملت أستاذةً باحثةً في المجلس الأعلى للبحوث العلمية (CSIC)، وفي معهد لغات وثقافات البحر الأبيض المتوسّط والشرق الأوسط (ILC)، وأستاذةً زائرةً في جامعتَي مدريد وبرشلونة. كما أشرفت فترةً على إدارة المجلّة العلمية المرموقة "الأندلس والتاريخ" (Al Andalus y la Historia)، المتخصّصة في التاريخ الاجتماعي للأندلس. حصلت على الدكتوراه في الدراسات العربية عن أطروحتها "المجاعة وندرة الطعام في الشرق الأوسط خلال القرنَين الأوّل والثاني من الإسلام" (1978). وهي الأطروحة التي جمعت معظم مادّتها العلمية والبحثية في غضون إقامتها وعملها في بغداد ما بين 1969 و1976. وقد كانت سنوات إقامتها في العراق نقطةَ تحوّل عميقة في مسارها العلمي والأكاديمي، إذ أتاحت لها التعرّف من كثب إلى اللغة والثقافة العربيتَين، وبالتالي تخطّي الرؤية الاستشراقية التقليدية التي تكتفي بقراءة النصوص، من دون ربطها بسياقاتها الاجتماعية والثقافية. وبمعنى أصحّ، مكّنتها إقامتها تلك من الانتقال من السرديات السياسية والعسكرية التقليدية المقتصرة على "قصور الخلافة" إلى دراسة "الواقع المعيش".

تنتمي مارين إلى الجيل الجديد فيما يعرف في تاريخ الاستعراب الإسباني بمدرسة "بني كوديرا" (Los Beni Codera)، نسبةً إلى فرانثيسكو كوديرا زيدين (Francisco Codera y Zaidín ،1836 –1917)، مؤسّس المدرسة الاستشراقية الإسبانية الحديثة، وأحد أكثر المستعربين تأثيراً في الدراسات العربية في إسبانيا. ساهمت مارين، بمعية باحثات أخريات، في تجديد هذا الاتجاه، بفتح الاستعراب الإسباني أمام العنصر النسوي، بعد أن ظلّ عقوداً حكراً على الرجال، وبذلك كان لها دور بارز في تشكّل مدرسة نسوية في الاستعراب الإسباني، أسهمت في تجديد أسئلته وقضاياه، واقتراح مداخل معرفية ومنهجية جديدة لدراسة تاريخ الأندلس وتراثها.

إضافة إلى هذا، كان لمارين أيضاً دور في اقتحام قارّة بكر في الدراسات الأندلسية تتمثّل في دراسة التاريخ الاجتماعي والثقافي للأندلس. فأنجزت أبحاثاً لافتةً عن أنماط العيش لدى عامة الناس وتاريخ الأطعمة. لم تعد شؤون الطهي والطعام وأنماط العيش في أبحاث مارين مجرّد "وصفات" على هامش كتب التاريخ، بل مادّة تاريخية وثقافية رئيسة، توظَّفُ في سياق فهم البنيات الاجتماعية والاقتصادية للغرب الإسلامي الوسيط، وتحديداً الأندلس. بالتوازي، قامت بتحقيق عدة مخطوطات، أبرزها "كنز الفوائد في تنويع الفوائد" (لمؤلّف مجهول)، الذي حقّقته بالاشتراك مع المؤرّخ البريطاني ديفيد واينز، ونُشر في بيروت (1993)، كما حقّقت وترجمت مخطوط "فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان" لابن رزين التجيبي المرسي (2007). كما صدر لها بالاشتراك مع المستعرِبة كريستينا دي لا بوينتي كتاب "وليمة الكلمات: الطعامُ في النصوص العربية"، الذي خصّصتاه لثقافة المائدة في الموروث العربي والإسلامي. ونظير أبحاثها المتميّزة في هذا المجال، حصلت مارين في 2022 على "الجائزة الوطنية لعلم الطهي".

واهتمت مارين بأدب الرحلات الذي قادها إلى البحث في "الأدب الاستعماري الإسباني في المغرب"، من خلال دراسة المرويات المختلفة (يوميات، تقارير، كتابات...) التي أنجزها الإخباريون الإسبان عن المغرب، منذ حرب تطوان (1960) إلى 1912، تاريخ فرض الحماية الاستعمارية عليه. صدرت لها مؤلّفات ودراسات، من بينها: "الفرد والمجتمع في الأندلس" (1992)، و"الأندلس والأندلسيين" (2000)، و"المرأة في الأندلس" (2000)، و"الطعام في الحياة اليومية في الأندلس" (2002)، و"بورتريهات خلفاء بني أميّة بالأندلس في المصادر العربية"، وهي دراسة منشورة في حوليات دراسات العصر الوسيط (عدد 41 لسنة 2011).

برحيل مانويلا مارين، يفقد الاستعراب الإسباني المعاصر أحد أبرز وجوهه في العقود الماضية. غير أنّ إرثها الفكري والعلمي والأكاديمي سيبقى ملهماً للأجيال الجديدة من الباحثين الإسبان في تاريخ الحضارة العربية والإسلامية في الأندلس.