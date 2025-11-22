في معهد العالم العربي

أكثر من إغراءٍ شدّني إلى زيارة معهد العالم العربي في باريس، الأسبوع الماضي، ليس منها أن مُقامي كان في فندق في جادّة قريبةٍ منه، وإنما شهرة المعهد، ومُقامُه في بالي، منذ أولى قراءاتي عنه وعن أنشطته المتنوّعة، صرحاً لافتاً في بلاد الغال، بعد افتتاحه في 1987، ما أحدَث في الحشايا فضولاً، شخصياً وثقافياً وصحافياً، للتعرّف على هذا "الجسر الثقافي (الحقيقي) بين فرنسا والعالم العربي"، على ما يجري وصفُه. وثانياً أن الصديق الشاعر والدبلوماسي العراقي، شوقي عبد الأمير، هو مديرُه العام حالياً (للمعهد رئيسُه الفرنسي جاك لانغ). وثالثاً، أن معرضاً لآثار من غزّة وعن تاريخها وبعض راهنها ينتظم فيه حالياً (زاره أخيراً الرئيس محمود عبّاس). وكانت زيارة شائقة لا شكّ، سيّما أن التجوال كان برفقة شوقي في بعض المعهد، وكذا الصعود إلى طابقه الأخير (التاسع) المفتوح والمكشوف، حيث نهر السين تحت، والإطلالة على كنيسة نوتردام، والمشهديّة الباريسيّة البديعة، ثم الهبوط إلى متحفٍ دائم، فيه آثارٌ ولُقى وتصاوير من ماضٍ قديم في بلاد العرب، بالتوازي مع فنونٍ ورسومٍ وصور من زمنٍ حديث، فتلقى لوحاتٍ للراحلَيْن، الفلسطيني كمال بلاطة والمغربي محمد القاسمي وغيرهما، مع برديّات وأثواب وفخّاريات وأوانٍ وخزفيات من بلاد الرافدين واليمن ومصر والخليج والشام والمغارب، من ممالك قديمة وأخرى تالية. ويتخصّص كلُّ واحدٍ من أجنحته الستة بمتعلّقاته المتنوعة العديدة، هذا للمقدّسات ورموز ألوهية، حيث تماثيل ومخطوطاتٌ وأناجيلُ ومصاحف، وذاك للحلي والأثاث وشواهد على شعفٍ بالحياة، وثمّة جناحٌ لفنون الموسيقى والغناء والزخرفة والخط العربي.

نهبط إلى معرض "لغز كليوباترا"، وقد التحق بنا الشاعر الصديق صلاح بوسريف وزوجتُه، اللذان يزوران باريس، فنتفرّج أربعتُنا على أعمالٍ فنية متنوّعة، ربما تزيد عن المئتين، في أربعة أقسام، عن الملكة المصرية القديمة، من عصورٍ عتيقةٍ إلى وقت قريب، بل ثمّة على شاشات متجاورة مقاطع من أفلام عالمية عن المرأة التي تزيّد الفيزيائي والفيلسوف الفرنسي، بليز باسكال، لمّا قال إن أنفها لو كان أقصر لتغيّر كل ما على الأرض. وثمّة لوحاتٌ (بعضها جريءٌ يصعب عرضُه في بلاد عربية) ومنحوتاتٌ وعملاتٌ ومخطوطاتٌ وأزياء وصور ومزخرفات (وكرسي العرش)، وثمّة أغلفة كتبٍ اشتُهرت عن الملكة الشهيرة (وحدَه بالعربية غلاف كتاب مسرحية أحمد شوقي)، وكثيرٌ مما يتّصل بالملكة البطلمية التي ضاعف انتحارُها (البطولي) من أسطرتها.

أبهجَت عيونَنا طرائقُ العرض، الجذّابة والباهرة، في المتحف الشامل، وفي رحلتنا مع كليوباترا. أما في معرض "كنوز ناجية في غزّة... خمسة آلاف عام من التاريخ"، فالبهيج الانتباه الجميل إلى نكبة غزّة، في غضون حرب الإبادة الإسرائيلية المعلومة، هذا الجهد الذي جمع نحو مائة عملٍ وأثرٍ وصورة من غير متحف، سيّما من متحف جنيف للفنون والتاريخ الذي يحتفظ بأزيد من خمسمائة قطعة أثرية من القطاع المدمّى. تُشاهد عيونُنا، هنا، في أقسام المعرض، غير الفسيح، صور من غزّة من أوائل القرن العشرين، وفسيفسائيات بيزنطية، ولُقى من العصريْن، البرونزي والحديدي، ومعروضات لحجارة تعود إلى آلاف السنين، وعلى تراث شعبٍ حيٍّ على تلك الأرض. فضلاً عن صور حديثة لمساجد وكنائس ومعالم، لمّا كانت فضاءاتٍ ثقافيةً وعُمرانية ودينية، ثم لمّا صيّرتها اعتداءاتُ الجيش الغازي ركاماً وحُطاماً. وقد كانت غزّة، المتوسّطية والإسلامية، مقصد تجّار قوافل من إفريقيا إلى الشام والجزيرة. أراد العدو محو الحجر والبشر، محو التاريخ والماضي والحاضر، غير أن جهوداً طيّبة، تُبادر إليها هيئاتٌ ومؤسساتٌ ثقافية ومتحفية فلسطينية، رسمية وأهلية، وتشارك "يونسكو" في بعضها، تنشط في الحفاظ ما أمكن على ممتلكاتٍ ثقافية مهدّدة هناك، وعلى توثيق المفقود والمدمّر. وجاء صنيعاً حسناً من معهد العالم العربي في باريس أنه سمّاها "كنوزاً" معروضاته التي شاهدنا، وغيرُنا من زوّار لقيناهم يحدّقون في ما يرون.

ليس ممكناً أن تُختتم سطورٌ مرتجلةٌ عن جولة شخصيّة، في معهد العالم العربي في باريس، من غير الجهر بمرّ الشكوى من نأي الدول العربية، سيّما المقتدرة مالياً، عن دعم هذا المعلم الثقافي شديد الأهمية، عن توفير مخصّصاتٍ وموازناتٍ لمشاريع طموحة، يعمل شوقي عبد الأمير وزملاؤه في الإدارة على إنجازها. ... هناك الكثير الذي يلزم أن ينقال في هذا الخصوص، ربما له موضع آخر.