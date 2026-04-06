في مسألة العصر الحجري

تعتقد الكاتبة في مجلة ذي نيويوركر، سوزان غلاسر، أن خطاب ترامب إلى الأمّة الأميركية، الأربعاء الماضي، لم يكتبه كاتبُ خطابات، وإنما كتبه ربّما متدرّبٌ أُوكلت له مهمّة نسخ منشورات الرئيس ولصقها على منصّات التواصل الاجتماعي في وثيقةٍ تُعرض على جهاز التلقين. وقد توعّد الإيرانيين بإعادتهم إلى "العصر الحجري الذي ينتمون إليه". وبعيداً عن الالتباس الذي يدلّ على بلاهةٍ في القول إن إيران تنتسب إلى هذا العصر، ما يبدو غير مفهوم (دعْك من أنه غير مقنع)، اضطرّنا الرجل في قولته هذه إلى أن "نتثقّف" بشأن ما كانت عليه الأمم والشعوب إبّان كانت تُدوّن بمسنّناتٍ من العظام على الحجارة، لنعرف أنها ثلاثة أطوارٍ كانت لذلك العصر، ما يسوّغ سؤالاً عن أيّ واحدٍ قُصِد في كلام رئيس الولايات المتحدة لمّا أتبع هذا حديثه عن بلاده "قوّةً لا تقهر" بأنه سيأخذ إيران إليه. ولعلّ كلاماً كهذا، بما فيه من فقرٍ في مخيلتي الرئيس ومعدّ الخطاب، لم يكن ليستحقّ تناولَه على محمل الجدّ، غير أن مسؤولين إيرانيين، من عدّة مشاغل، راحوا إلى مساجلةٍ معه، من مدخل عراقة بلاد فارس، وما قامت عليها من حضارات، قبل آلاف السنين من وجود الولايات المتحدة. ومع صحيحٍ وفيرٍ في هذه المطارحة، لا تلقى هذه الحقيقة لها مطرحاً في غضون حروب التكنولوجيات العسكرية الباهظة الكفاءة، في عملية انتشال طيّارٍ أميركي أُسقطت طائرته الحربية في البرّ الإيراني، وفي خطف رئيس فنزويلا وزوجته من غرفة نومهما في كاراكاس، وأيضاً في موجات التدمير المتتابعة التي تُحدثها الضربات الأميركية (والإسرائيلية) في منشآتٍ وقدراتٍ إيرانيةٍ عسكريةٍ ومدنيةٍ حيوية، وقبل ذلك وبعده، قتل المرشد ووزراء ومسؤولين عسكريين ومستشارين رفيعين.

تُراه ترامب قرأ الردود الإيرانية على استدعاء العصر الحجري إلى كلمته (جاءت على إساءة زوجة ماكرون له!)؟ الراجح أنه لم يفعل، فليس من "شمائله" أن يكترثَ بما يقوله الآخرون، وهو يرى أن على البشرية أن تنشغل بثرثراته سحابة كل نهار. ولكن الإيرانيين، وهم الممتلئون بشعورٍ قوميٍّ متوطّنٍ فيهم، لم يستطيعوا تمرير قصة انتمائهم إلى عصرٍ حجريٍّ "سيُعادون إليه" (كيف؟)، فأشعلوا قرائحهم في "صدّ" هذه اللغة، أجاد بعضُهم، وآخرون لم تُسعفهم ملكاتهم، كالرئيس بزشكيان الذي اكتفى برمي وعيد ترامب بأنه جريمة حرب، وهو هكذا إذا شنّ المذكور الجحيم الذي أشهرَه في يومٍ تال، فقد منحته العملية الباهرة لإنقاذ الطيار الأميركي من العمق الإيراني ثقة مُضافة، وشَحنت فيه بواعثَ أخرى لاستعراض القوة الأميركية المروّعة. وتلك سفارات إيران في غير بلدٍ وجدت نفسها معنيةً في التعقيب على الرئيس الأصفر، فالتي في جنوب أفريقيا استذكرت أسطوانة كورش التي عُدّت أولى وثائق حقوق الإنسان في تاريخ البشرية، وقالت إن "إيران ليست مجرّد دولة، بل حضارة صمدت أمام الإسكندر والمغول". وقد بدا وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، مُحقّاً في مخاطبته صنّاع القرار في الولايات المتحدة "حين كان أجدادُكم في أوروبا في العصر الحجري، نحن من علّمنا العالم النظامَ والقانون وفنون الحكم، ومؤسفٌ أنّ قسطاً من هذا لم يبلُغ بعض الأحفاد الجهلة"، في إحالةٍ إلى أسطوانة الملك الفارسي كورش التي تعود إلى أكثر من 2,600 عام.

من بالغ التعاسة في زمن الرداءة الذي يتسيّد فيه ترامب ونتنياهو المشهد العالمي أن يخوض المتحاربون في التاريخ القديم، ويتساجلون فيه، ومن ذلك أن أهل السياسة في إيران، ومنهم الرئيس وصديقُه ظريف والسفراء، ليسوا وحدَهم من خاضوا في هذا، فثمّة العسكر أيضاً، ومنهم قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري مجيد موسوي، يُخبر ترامب "أوهام هوليوود لوّثت تفكيركم إلى درجة أنكم بتاريخٍ لا يتجاوز 250 عاماً، تهدّدون حضارة يزيد عمرها على ستة آلاف عام". والخطير هنا، بل الشاسع في كارثيّته، أننا لسنا أمام فيلمٍ من "هوليوود"، بل أمام حقائق القوّة، أمام مكاسرةٍ فادحة العُسر، فإدارةٌ في واشنطن تحتل مدارك ناسِها غطرسةٌ مسلّحةٌ بفائض من القوة تريد فرض استسلامٍ على دولةٍ ليست ضعيفة، ولكنها مُنهكة، وتجد وقتاً للمحاججة بشأن حضارةٍ نهضت إبّان كورش وغيره، وللمباهاة بحضارة منذ ستة آلاف عام أمام بلدٍ خفيفٍ في التاريخ... مخيفٍ في الحاضر.