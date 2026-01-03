في محبّة الفاصوليا

ما ضرّه رئيسُ وزراء العراق، محمد شيّاع السوداني، لو أنّ مكتبه أعقب نفي خبرٍ ذاع عن تخصيص كيلو فاصوليا لكل مواطنٍ في البطاقة التموينية في شهر رمضان المقبل بأنّ هذا النفي مناسبةٌ لإعلان ضمّ الفاصوليا إلى "السلّة الغذائية" للشهر الكريم، سيّما وقد اعتيد في العراق أن تُضاف في كل عام إلى هذه السلّة موادُّ و"مفرداتٌ" أخرى، بتعبير وزارة التجارة هناك. وربّما منَعَ وجودُ البازلاء ضمن الحصّة المقرّرة إضافةَ الفاصوليا إلى الرز والحمّص والعدس والسكّر والزيت ومعجون الطماطم. وليس المقامُ هنا لمُفاضلةٍ بين الاثنتَين، ففي مقدورك أن تستطعمهما وتحبّ طهيهما. ولك، في الوقت نفسه، أن تُؤثِر هذه على تلك والعكس. ومع احترامي البازلاء، أظنّني من جمهور المولعين بالفاصوليا، البيضاء طبعاً (... لماذا طبعاً؟)، المنقوعة وقتاً، قبل أن تُوضَع في القِدْر على نارٍ متوسّطةٍ مع بصلٍ قليلٍ مفرومٍ ناعم، إذا شئت، ليُضاف إليها معجون الطماطم، ثم قطع لحمٍ يتم تقليبها، ويُرشُّ بهارٌ وزعفرانٌ (أو كزبرة) وملحٌ، وبقدونس مفروم، ويُسكب بعض الماء، ثم تجري مراقبة الموقف، حتى غليان الطبخة... الفاخرة. ولستُ من الطبّاخين المهرة، الذين حُسبَ منهم محمود درويش، وقد قال أصدقاء له إنه كان يتفنّن في تقديم ثلاث أكلات، الفاصوليا البيضاء والملوخيّة والبامياء. وكان يُسهِب في وصف طريقته للطبخ، وكيف ينتقي اللحم والبهارات وأنواعَهما، وتفاصيل الملح والثوم وغيرهما.

عبَرَ ذلك النفي من مكتب رئيس وزراء العراق في وسائل التواصل من دون ضجيج، على غير ما جرى لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الذي لحقت به زوبعةٌ عريضةٌ، سخرت منه، عندما استصدَر، الصيف الماضي، من المجلس قراراً بتقديم مليار ريال دعماً لجمعيةٍ خيريّةٍ توزّع وجبات فاصوليا وخبزٍ على 50 ألف عائلةٍ فقيرةٍ في عدن، ليتّسع توزيعُها هذه الوجبات على مائة ألف عائلة. ولم يكن الرجل ليستحقّ ما ناله من دروسٍ عن مسؤوليات رجل الدولة أنها لا تشمل توزيع الفاصوليا على الناس. وهذا هو في غضون الحدث الساخن في شرق بلاده وجنوبها يعلن القرار تلو الآخر، فيمحضُه يمنيون كثيرون إعجاباً بما يصنع، في حدود مساحاته وصلاحيّاته وإمكاناته، ما يعني أنه يعرف بديهيّة أن لكل مقامٍ مقالاً، وأن حماسه لأن يأكل فقراءُ في بلده فاصوليا أكثر وأكثر لا يخصِم شيئاً من حماسه لأن يستقرّ بلدُه على غير ما هو في أتونه.

رحمه الله معمّر القذّافي، نصَحَ الليبيين مرّةً بأن يخفّفوا من أكل اللحم، وأخبرهم بأنهم إذا أرادوا البروتين فهو موجودٌ في الفاصوليا كما في اللحم، (نهار اللّي يكون عندكم فاصوليا مفيش داعي للّحم). ولا مغالاة هنا في الزعم إنّ العقيد كان على صوابٍ في هذه، وإن عُدَّت من فكاهيّاته التي كانت تُسرّي عنّا في فصولٍ من الكآبة العربية العتيدة. واستعانةً بذكاء اصطناعي، الفاصوليا "كنزٌ غذائيٌّ غنيٌّ بالبروتين والألياف والمعادن". والبروتين، في استرسالَ قائد "الجماهيرية" الآفلة، كما البنزين للسيّارة. ولنا في هذا المقام الأخذُ بذكر محاسن موتانا، فنجد أن واحدةً منها لصاحب "الكتاب الأخضر" تقديرُه الفاصوليا التي نُحسَب، محمود درويش وراشد العليمي وأنا، من جمهورية محبّيها. ولنا هنا أن نعتز، أيّما اعتزاز، بالتقدير الباهظ الذي محضَه الروائي والفيلسوف والناقد الإيطالي، إمبرتو إيكو، لحبّة الفاصوليا، عندما اعتبرها أهم اختراعات البشرية في الألفية الثانية، ردّاً على سؤالٍ في استطلاع لصحيفة نيويورك تايمز. والراجح، في عنديّاتي، أن صاحب "اسم الوردة" يقصد الفاصوليا البيضاء، لأنه اعتبرها اختراعاً، فهي، في الأصل، حبّاتٌ في قرون الفاصوليا الخضراء. وقد بلغ به الأمر أن يراها، ومعها كل العائلة البقولية، "اللحم النباتيَّ" الذي أسعف فقراء أوروبا، لما اشتملت عليه من "قيمٍ بروتينيّة"، فأصبحت "منقذة الحضارة الإنسانية"، على ما أفاد صبحي حديدي، في مقالةٍ عرّفت بالمدى الذي مضى فيه حماس إيكو للفاصوليا.

قبل أن ينصرف محمد شيّاع السوداني من رئاسة الحكومة العراقية، بعد انتخاباتٍ نيابيةٍ أخيراً، هل من صلاحيّاته إضافة الفاصوليا إلى قائمة السلّة الغذائية للبطاقة التموينيّة في بلده في شهر رمضان؟ لا أعرف. وإذا كان الأمر كذلك فليفعَل.