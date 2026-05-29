في شأن التكبيرات الدمشقية

قلة أولئك الذين ينظرون إلى تكبيرات العيد في دمشق بوصفها طقساً دينياً فقط، ذلك أنها لطالما كانت جزءاً من مشهد واسع عميق ومحفور في الذاكرة الجمعية لمسلمي دمشق خصوصاً ولمجموع سكانها عموماً. فالتكبيرات التي كانت تبث مباشرة من الجامع الأموي بصوتها الموحد والجماعي لطالما أوحت لسامعها أنه يعيش ضمن جماعة تقدّم له الحماية، وتمنع عنه إحساس القلق والانعزال والتوتر، ليس فقط بسبب نمطها السماعي الثابت ذي الإيقاع المتكرّر والأداء الطربي، بل بسبب قدمها وتعاقبها جيلا بعد جيل، حتى شكلت طقساً سمعياً يربط ساكن دمشق بذاكرة جمعية مؤسّسة ومحمولة على ماض جمعي نوستالجي، موصول بالعلاقة مع المدينة والتاريخ الذي يستدعي المعنى الإيجابي لفكرة العيد وللطقوس المرافقة له. تحوّلت تكبيرات العيد في دمشق إلى هوية جمعية لسكان المدينة، قد تكون مؤقتة، لكنها الهوية المؤسّسة على المخيال الفردي المرتبط بالمجتمع الدمشقي.

تكبيرات العيد (عيد الأضحى لارتباطه بموسم الحج والوقوف على جبل عرفات) هي مخيال خصب لأجيال قديمة ومتعاقبة عاشت في مدينة مثل دمشق، المشهورة بإسلامها الصوفي المعتدل والمتسامح. مخيال عن الفرح المنظّم والمنضبط، الفرح القادم مع عيد يمتلك طابعاً جمالياً وبعداً زمنياً أسطورياً مرتبطاً بالعلاقة مع الإله المتسامح والرؤوف. هي أيضا مخيال عن بصمة وهوية أبدية لمدينة مثل دمشق بجامعها الأموي الشهير الذي لطالما أوحى، حتى للادينيين من سكانها، بعالم خال من الكراهية وبعيدٍ عن التشدّد، بعالم يشبه دمشق الحلم: متسامحة ودودة محبّة متنوعة، قابلة للاختلاف، لا مكان فيها للعنف لا المادي ولا المعنوي. كانت مشكلة سوريين كثيرين مع آل الأسد ونظامه هي السعي إلى تحويل دمشق إلى مدينة عسكرية لا تشبه المخيال عنها ولا حلم سكانها بها. كانت المشكلة بعد انطلاق الثورة أن النظام سمح بتغيير هويتها وطقوسها الدينية ومحاولة استبدالها بطقوس أخرى فرضتها وقتها قوة السلاح ووهم الانتصار.

المشكلة اليوم مع جحافل المشائين في شوارع دمشق وأحيائها والمتنقلين من حي إلى حي (بما فيها الأحياء المحض مسيحية)، ليست في التكبيرات الدينية، كما يحاول بعضهم الزعم. المشكلة الأولى في عشوائية هذه التكبيرات وابتعاد الطقس كله عن الطقس الدمشقي الإسلامي العريق والمعتاد في عيد الأضحى. هذا الابتعاد يُحدث صدمة رمزية لدى المستمع، المسلم وغير المسلم، فهو مخالفٌ للصورة الذهنية التي ارتبطت بالتكبيرات عقوداً طويلة، وعشوائيته اللاجمالية فيها فرض قوة ما علي الدمشقيين، لا بسبب تغير الإيقاع الرتيب ذي الصوت المنسّق والمحبب فقط، بل أيضاً بسبب عدم انتماء المشهد العام للعصر الحديث، حيث تبدو في الصور والفيديوهات المتناقلة علي وسائل التواصل أشكال قروسطيين كأنهم شخصيات خارجة من مسلسل ديني. هؤلاء محميون بقوة الراية التي يحملونها، راية هيئة تحرير الشام التي استلمت السلطة بعد هروب الأسد، ويفترض أنها قد حلّت نفسها لتصبح جزءاً من الدولة ذات العلم الموحد. المشكلة مع هؤلاء المشائين أنهم يحتلون المساحة السورية العامة بقوة السلطة والسلاح. هؤلاء أنفسهم قد نراهم ينهالون بالضرب على أي تجمع مدني سوري في العاصمة وغير العاصمة بذرائع مختلفة، ومع ذلك يفعلون ما يريدون ويرفعون أعلام ما دون الدولة وهم مدركون أنهم محميون، وأن لا أحد يمكنه منعهم، هم يشبهون الفئات الكربلائية التي كانت تمارس طقوسها الغريبة عن الدمشقيين محمية من النظام وسلاح حلفائه. هم لا يحتلون فقط المساحة العامة للسوريين، هم يسعون إلى فرض نمط معين من الدين الإسلامي لا يتلاءم مع تاريخ دمشق وطقوسها الدينية ومعتقدات سكانها، ولا يتناسب مع حلم سوريين كثيرين بعاصمتهم.

من الطبيعي أن تتعالى أصوات الدمشقيين اعتراضاً على هذا المشهد، فما يُراد تغييره ليس فقط الطقوس التاريخية المتعلقة بالدين والأعياد، بل أيضاً تغيير الإحساس العام بمدينة مثل دمشق، والشعور أنها باتت غريبة، فهل هذا التحوّل في الطقس الديني يعكس تحوّلا في فهم معنى الانتماء إلى مدينة مثل دمشق؟ وهل الفضاء العام الرمزي للمدينة بات مختلفا؟ والأهم هل المخيال الجمعي عن مدينة مثل دمشق بات عشوائياً ومبتذلاً هو الآخر؟