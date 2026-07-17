في الذكرى العاشرة ل 15 تموز: الاعتماد على الذات شرط وجودي

في البدء، نترحّم بكلّ حزن على صاحب السمو، المغفور له بإذن الله الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي انتقل إلى جوار ربّه، سائلين المولى عزّ وجل أن يدخله فسيح جنّاته، وأن يتغمّده بواسع رحمته.

تضعنا الذكرى العاشرة لنجاح صدّ محاولة الانقلاب العسكري (الفاشلة) في 15 يوليو/ تمّوز 2016 أمام محطّة زمنية فاصلة، تتيح لنا قراءة تلك التجربة التاريخية بعين الدولة الراسخة، وبمنظور دبلوماسي واستراتيجي يتجاوز تفاصيل الحدث إلى دلالاته العميقة. إنّ مرور عقد كامل على تلك الليلة المفصلية لا يمثّل مجرّد تقويم زمني، بل هو تتويج لمسيرة من النضج الدستوري، والمناعة المؤسّسية، والوعي الجمعي المستدام الذي أثبت أنّ إرادة الشعوب هي الضامن الأوحد لسيادة الدول واستقرارها.

اليوم، ونحن في عام 2026، لا تنظر الجمهورية التركية إلى تلك المحاولة الفاشلة لتقويض نظامها أنّها مجرّد أزمة عابرة، بل منعطف تاريخي عزّز استقلالية القرار الوطني، ورسّخ مساراً تنموياً وسياسياً أكثر صلابة في مواجهة التحدّيات.

استذكار ليلة 15 تمّوز يمثّل توثيقاً لذاكرة وطنية حيّة؛ ففي ذلك المساء، سعت مجموعة مارقة، انسلخت عن عقيدتها الوطنية وارتهنت لتنظيم (FETÖ) الإرهابي، إلى اختطاف إرادة أمّة بأكملها ومصادرة مستقبلها، عبر محاولة يائسة لفرض واقع غير شرعي بقوّة السلاح. إلا أنّ هذه المؤامرة تحطّمت على صخرة الوعي الوطني؛ فقد استجاب ملايين المواطنين لنداء القيادة السياسية، وخرجوا إلى الشوارع في موقف تاريخي متلاحم مع الأغلبية الساحقة من القوات المسلّحة والأجهزة الأمنية التي حافظت على شرفها العسكري وولائها للدستور. لقد دفع شعبنا ثمناً غالياً في تلك الليلة، ونحن نستذكر اليوم بكلّ إجلال وفخر شهداءنا الذين تجاوز عددهم 250 شهيداً قدّموا أرواحهم دفاعاً عن سيادة الوطن، إلى جانب وما يزيد على 2000 مصاب.

ومع انقضاء تلك الليلة، أدركت الدولة التركية أنّ الردّ الحقيقي على محاولات إضعافها لا يكون إلا ببناء عناصر القوة الذاتية المتكاملة. وعلى مدار السنوات العشر الماضية، عملت تركيا لتحصين مؤسّساتها، وإطلاق مشروع "قرن تركيا" ليكون مظلّةً لنهضة شاملة. ولعلّ الرسالة الأبلغ التي وجّهتها تركيا تجلّت في النهضة غير المسبوقة في قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية. لقد تحوّلت تركيا إلى فاعل رئيسي في سوق الدفاع العالمي، وحقّقت استقلاليتها الاستراتيجية عبر تطوير تقنيات متقدّمة، بدءاً من المسيّرات الرائدة مثل "بيرقدار" (BAYRAKTAR) و"أقينجي" (AKINCI)، وصولاً إلى المقاتلة الوطنية "قآن" (KAAN)، والمسيّرة النفّاثة "كيزل ألما" (KEZILELMA)، وإدخال أوّل حاملة طائرات تركية "تي سي جي أناضولو" (TCG Anadolu) إلى الخدمة. إنّ هذه القوّة الدفاعية لم تكن مجرّد استعراض للقدرات، بل ركيزة أساسية لحماية مقدراتنا السيادية في منطقة لا تعترف إلا بلغة القوّة.

اتساع رقعة الصراع ودخول قوى دولية وإقليمية في مواجهات مباشرة، ينذران بتداعيات عميقة قد تعيد رسم الخريطة الأمنية والسياسية للمنطقة بأسرها

تقودنا هذه الجاهزية الوطنية مباشرةً إلى قراءة المشهد الإقليمي والدولي الراهن الذي يشهد اليوم تحوّلات بنيوية وتطوّرات غير مسبوقة. إنّ ما تعيشه منطقة الشرق الأوسط في هذه المرحلة من تصدّع جيوسياسي، بدءاً من الحرب المأساوية المدمّرة على قطاع غزّة، وما خلّفته من كارثة إنسانية تدمي الضمير العالمي، وصولاً إلى التصعيد الخطير المتمثّل في المواجهات العسكرية والضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يضعنا جميعاً أمام واقع إقليمي بالغ الدقة والخطورة. إنّ اتساع رقعة الصراع ودخول قوى دولية وإقليمية في مواجهات مباشرة، ينذران بتداعيات عميقة قد تعيد رسم الخريطة الأمنية والسياسية للمنطقة بأسرها.

اليوم، وبعد مرور عشر سنوات على تلك الأحداث، رسّخت تركيا حالةً من التوازن السياسي والاقتصادي. فرغم التحدّيات العالمية والإقليمية، من الجوائح إلى الكوارث الطبيعية والأزمات الجيوسياسية، حافظ الاقتصاد التركي على مرونته واستمرارية أهدافه.

على الصعيد الاستراتيجي، حقّقت تركيا قفزات نوعية في التكنولوجيا والصناعات الدفاعية والطاقة المتجدّدة لتقليل الاعتماد على الخارج. إذ أصبحت تركيا تصدّر الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية لنحو 180 دولة مستحوذةً على 65% من سوق الطائرات المسيّرة العالمي. وفي قطاع الطاقة، تجاوزت حصّة المصادر المتجدّدة 56% من إجمالي الطاقة المركبة، في مسار طموح نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2053.

أصبحت تركيا تصدّر الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية لنحو 180 دولة مستحوذةً على 65% من سوق الطائرات المسيّرة العالمي

كما حقّقت قمّة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التاريخية، لعام 2026 التي نُظِّمت في العاصمة التركية أنقرة بين السابع والثامن من شهر يوليو/ تموز الجاري، نجاحاً رسّخ مكانة تركيا قوّةً عالميةً لا غنى عنها، نجح خلالها الرئيس رجب طيّب أردوغان في قيادة الحلف نحو صياغة توازنات أمنية جديدة وإقرار مبدأ "الندّية الكاملة" بين الحلفاء، كما انتزعت تركيا مكاسبَ استراتيجيةً بارزةً شملت حشد التأييد لصناعاتها الدفاعية المحلّية والمطالبة برفع كل القيود عن تسليحها.

لقد أثبتت التطوّرات الأخيرة أنّ التدخّلات الخارجية ومحاولات فرض الإملاءات بالقوّة لا تجلب سوى الفوضى والدمار. وفي هذا السياق المشتعل، تبرز الحاجة الماسّة أكثر من أيّ وقت مضى إلى تعزيز التكاتف والتقارب بين دول المنطقة المعتدلة والمستقرّة لبناء حائط صدّ منيع يحمي أمن شعوبها ومقدّراتها من ارتدادات هذه الصراعات.

وفي خضم هذه الأمواج المتلاطمة، تبرز الشراكة التركية - القطرية نموذجاً استثنائياً للاستقرار والوفاء. تسجّل الذاكرة التركية، قيادةً وشعباً، بتقدير عميق واعتزاز كبير، الموقف المبدئي لدولة قطر الشقيقة ليلة 15 تموز؛ إذ كان حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، حفظه الله، أوّل زعيم في العالم يجري اتصالاً هاتفياً بأخيه فخامة الرئيس رجب طيّب أردوغان، ليعرب عن تضامنه المطلق مع الحكومة الشرعية وإرادة الشعب التركي. هذا الموقف القطري النبيل قوبل دائماً بوفاء تركي راسخ لا يتزعزع. لقد أثبتت الأيّام، والتحدّيات المتتالية التي واجهتها المنطقة، أنّ تركيا تقف كتفاً بكتف مع قطر في كل المحطّات.

تتطابق رؤى قطر وتركيا في ضرورة احتواء التصعيد الإقليمي والدفع نحو الحلول الدبلوماسية وتجنيب المنطقة ويلات حروب أوسع

ولعلّ وقوف أنقرة الحازم إلى جانب الدوحة في أحلك الظروف وتلبيتها لنداء الأخوّة لدعم أمن قطر واستقرارها، يجسّد عقيدة استراتيجية تركية ثابتة: أنّ أمن دولة قطر الشقيقة هو جزء من أمن الجمهورية التركية، والعكس صحيح تماماً. إنّنا نؤمن إيماناً قاطعاً بأنّ مصيرنا واحد، وأنّ أمن بلدينا يمثّل حلقةً مترابطةً لا تقبل التجزئة. وخلال العقد الماضي، عملت أنقرة والدوحة على مأسَسة هذا التضامن عبر "اللجنة الاستراتيجية العليا"، التي تُوّجت بتوقيع أكثر من 117 اتفاقية في قطاعات الدفاع، والاقتصاد، والطاقة، والتكنولوجيا.

كما تجلّى هذا التحالف في التنسيق الدبلوماسي المشترك لمواجهة الأزمات الحالية، إذ تقف تركيا داعمةً بقوّةٍ جهود الوساطة القطرية الاستثنائية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزّة وإغاثة الشعب الفلسطيني، وتتطابق رؤى البلدَين في ضرورة احتواء التصعيد الإقليمي والدفع نحو الحلول الدبلوماسية وتجنيب المنطقة ويلات حروب أوسع، مع التمسّك المبدئي بحقوق الشعوب.

مسيرة التعاون والتضامن بين تركيا وقطر لن تتوقّف، بل ستمضي في النموّ والازدهار

إحياء الذكرى العاشرة لملحمة 15 تموز، في ظلّ هذا المشهد الإقليمي المعقّد، يؤكّد لنا صحّة المسار الذي سلكناه. إنّ تركيا تمضي اليوم بخطىً ثابتة، مسلّحةً بقوّة مؤسّساتها الدستورية، وبقدراتها الدفاعية الرادعة، وبدبلوماسية حازمة تستند إلى تحالفات استراتيجية وثيقة مع شركاء موثوقين مثل دولة قطر الشقيقة. إنّ مسيرة الحرّية والاستقرار التي تعمّدت بتضحيات شهداء 15 تموز، ستتواصل بإذن الله، لتظلّ الشراكة التركية - القطرية صِمَام أمان إقليمي، ولتثبت الأيّام أنّ الدول التي تملك قرارها، وتوحّد صفوفها على أسس الوفاء والمصالح المشتركة، قادرة على العبور بشعوبها إلى برّ الأمان مهما اشتدّت العواصف.

أختتم هذا المقال مستحضراً بكلّ فخرٍ تلك الفترة الغنيّة التي قضيتُها سفيراً للجمهورية التركية في الدوحة؛ تجربةً مفعمةً بالعمل الدؤوب، وثمرةً حقيقيةً لروابط الأخوّة التي تجمع شعبينا ودولتينا. وأؤكّد مجدّداً أنّ مسيرة التعاون والتضامن بين تركيا وقطر لن تتوقّف، بل ستمضي في النموّ والازدهار، وأنّ الدعم المتبادل الذي نقدّمه كلٌّ منّا للآخر في المحافل الدولية هو حجر الزاوية في بناء مستقبلٍ مشتركٍ أكثر إشراقاً.

إنّنا نعمل معاً من أجل عالمٍ تسوده مبادئ العدالة والاستقرار والسلام؛ عالم يتجاوز حدود منطقتنا ليشمل الإنسانية جمعاء. وسيظلّ "15 تمّوز" في كلّ عام علامةً مضيئةً على إرادة لا تُقهَر، وعلى أخوّةٍ تركية - قطريةٍ تقف، كما وقفت دائماً، جنباً إلى جنب في طريق الحرّية والتضامن والأمل المتجدّد.