في "خطورة" عزمي بشارة

ينكتب في صحيفة معاريف العبرية إن عزمي بشارة أخطرُ بكثيرٍ على إسرائيل من أردوغان وخامنئي مجتمعيْن، فيسأل صديقٌ ما إذا كان رئيس محكمة حزب الليكود، صاحب هذا الكلام، ميخائيل كلاينر، يقصد المرشد الإيراني الراحل أم نجله الوريث. وبكل جدّية يُردّ إن الأخير هو المقصود، طالما أن ارتقاء والدِه إلى دار البقاء أنهت خطورَته. ... بهذه الفكاهة، طالع زميلان تقرير "العربي الجديد" (10/7/2026) عن الذي كتبه كلاينر. وهذا يعرّفنا به الزميل نايف زيداني بأنه نائبٌ سابقٌ في الكنيست ورجل قانون، ما يعني أنه ليس سيناريست مسرحياتٍ هزليةٍ، بل شخصٌ تفترِض به صفتاه هاتان أنه يعرِف ردّ الأمور إلى مظانّها، حتى يمثّل من يُرافع عنهم في محكمةٍ أو برلمان. لكن مقالته تلك، وهي عن "متغيّراتٍ" صارت تؤثّر على العلاقات الأميركية الإسرائيلية، تأتي على ما يراها أسباباً لتراجعٍ يحدُثُ في هذه العلاقات. وبينما يزاول ما يسمّيه "تشخيصاً" لأعراضٍ استجدّت في هذا، يمضي في شططٍ يُربك قارئه، ليس فقط لخلْطٍ لا تعرف حابلاً فيه من نابل، بل أيضاً لأنه يضع نفسَه في تيهٍ ظاهرٍ في "التحليل"، يأخذُه إلى أن "مشروعاً" لعزل دولة إسرائيل (في الولايات المتحدة) يقودُه عزمي بشارة الذي يحمّله مسؤولية تراجع تلك العلاقات، باعتباره "العقل المدبّر والمخطّط والموجّه للجهد القطري" في هذا الشأن. ويسترسل أن بشارة أسّس "إمبراطورية" من المعاهد ومراكز الأبحاث والمجلات، "تعمل فعلياً كغرفة عملياتٍ للإضرار بمكانة إسرائيل في العالم الحرّ عموماً، وفي الولايات المتحدة خصوصاً".

ليست القضية هنا أن الصحيفة الإسرائيلية العتيدة نشرت هذا الكلام تحريضاً على عزمي بشارة، ولا أن كاتبه لا يريد أن يرى القذى في عينيْه، عندما يتعامى عن وحشية إسرائيل في جرائمها المتتابعة، فتخسر رصيداً عريضاً مما كان لها من تعاطف رأيٍ عام معها في الولايات المتحدة وأوروبا. القضية أن مفكّراً ومثقفاً عربياً نشطاً في البحث والدرْس والتفكيك وإنتاج المعرفة يُقلق إسرائيل حقاًّ، أو دوائر عريضة في نخبتها النافذة، اسمُه عزمي بشارة، ولا يتوقّف عن الكتابة (بالإنكليزية أيضاً) عن فلسطين قضية عدالةٍ ومساواة وتحرّر وطني، وعن إسرائيل دولة تمييز عنصري، وعن مشروعية مقاومة الاحتلال. هذا انعطافيٌّ ربما في راهنٍ تنحسر فيه وتضمُر فاعليّة المثقف، العربي وغيره. وبشارة، عندما يكتُب ما يكتُب يفعل هذا بدافع التأثير وإحداث ارتجاجٍ في ثوابت وقناعاتٍ وفي منظومات تفكير.

وبعيداً عن التحريض المكشوف، الذي يُلحق فعل عزمي بشارة المعرفي بخيارات دولة قطر السياسية، على ما يفترض التخريفُ الظاهر في مقالة الليكودي الموصوف، معلومٌ أن دوائر الحكم في دولة الاحتلال أيقنت في بشارة "خطورةً" أخرى غير التي أثارت فكاهتنا، قبل أن يهبط في أرض قطر. عندما رأت أن نشاطه الذي زاوج بين الفكر والممارسة، بين التنظير والفاعليّة، بين المعرفة والميدان، يُحدِث تأثيراً لا بد من تطويقه، سيّما في رفضه العملي، من موقعه حزبياً (آنذاك) ومكانته مثقّفاً، أسرلة الفلسطينيين في الدولة العبرية، وفي عمله على ربطهم بجوارهم العربي في سورية ولبنان، الأمر الذي "شغّل" ماكينة تحقيقاتٍ جنائيةٍ ضدّه، افتعلت، بين كثيرٍ افتعلته، تهمة "تزويده حزب الله معلوماتٍ في أثناء حرب تموز 2006". وذلك الشطر من صراع منظومة الاحتلال مع بشارة مشهودٌ مشهور. وأيضاً مسبوقٌ بما ذكّرنا به كاتب "معاريف"، أن بشارة نجح عام 2002 "بسحره وقدرته الفكرية" (بالضبط) في التأثير على قاضٍ، رئيس لجنة الانتخابات، ودفعه إلى رفض طلب شطب ترشّحه للكنيست الذي قدّمته المستشارة القضائية للحكومة.

التحريض المعلن في "معاريف" (وغيرها)، وقد سبقته نوباتٌ مثيلةٌ، ضد عزمي بشارة، مرذولٌ مرفوض. أما أن ترى إسرائيل، أو مؤسّساتٌ قضائيةٌ ونخبٌ إعلاميةٌ وسياسيةٌ فيها، صاحبنا خطيراً، فهذا شأنُها، ذلك أنه عندما يدرْس الطائفية والعنصرية والدولة العربية وعدالة القضية الفلسطينية والمحنة السورية والمسألة العلمانية (وقضايا أخرى ليست قليلة)، لا يكترث بأولئك وخرافاتهم وخراريفهم. ... وهنا ثمّة سؤالٌ عن مؤسّساتٍ إعلاميةٍ عربيةٍ ترتعش من اسم عزمي بشارة، فتثابر على حظْره، بكاريكاتيريّة أحياناً، والشواهد على هذا لدى صاحب هذه السطور غزيرة. كأنها أيضاً تعدّه خطيراً، وهو كذلك فعلاً، فكل صاحب فكرٍ يطالب بحرياتٍ وديمقراطيةٍ ومواطَنةٍ في الليل العربي البهيم خطير، فضلاً عن أن القائمين على تلك المؤسّسات ومن وراءهم خائفون ... ركيكون.