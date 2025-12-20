في المتحف الوطني الليبي

لم يعد وجود متحفٍ وطنيٍّ في أي دولةٍ ميزةً، فقد استقرّ أن هذا من بديهيّات عناوين الهوية الجامعة في البلد، والمألوفُ الذي بات أكثر شيوعاً أن المتحف ليكون وطنيّاً يحسُنُ أن تجتمع فيه كل الشواهد والعلامات والآثار واللُقى والمنحوتات والتماثيل والعملات الدالّة على عصورٍ مضت، مع ما يشهد على الطبيعيّ والبيئيّ والمعيش والمعاصر والفلكلوري والسياسي والفني، أي كل ما تتنوّع به منتوجاتُ الشعوب وفضاءاتها ومنجزاتها، فالثقافة المتحفية لا تعني البحلقة في العتيق والقديم، وإنما ربطُهما بالمعاصر والراهن. وفي الغضون، صارت جاذبية العرض البصري، بالإفادة من الممكنات التكنولوجية الحديثة والمستجدّة، من شروط العمل المتحفي، ليس على البعد الجمالي وحسب، وإنما أيضاً للمساعدة في أن يستشعر المتجوّل بين عصور البلد وحضاراته، بين قديمه وحاضره، تفاصيل حياةٍ كانت وامتدّت وتواصلت.

كثيرٌ من هذا كله وغيره وقعنا فيه وعليه، نحن حضور التظاهرة البهيجة، والكبيرة، حفل إعادة افتتاح المتحف الوطني الليبي، في طرابلس، في تجوّلنا في قاعات الطوابق الأربعة لهذا المتحف الذي اكتمل بناؤه في 1988، وأُغلق في أثناء الثورة في 2011، حتى بدأت حكومة الوحدة الوطنية في 2023 عملية تجديدٍ وتحديثٍ واسعةٍ له، فأعيد افتتاحه بعد حفلٍ باهرٍ تابعناه، بحواسّنا وعيوننا، في ساحة الشهداء (الساحة الخضراء سابقاً)، والذي اشتمل على عرضٍ فني، في ثماني لوحاتٍ تآلفت فيها الموسيقى والأضواء والحركة، مع مروياتٍ عن ليبيا وعهودها القديمة والإسلامية والوسيطة والمعاصرة، وفصول كفاحها ضد الغُزاة، وعن حبّ الليبي الحياة وانتسابه إلى وطنه وأرضه وموروثه.

أمام قلعة السرايا الحمراء التاريخية (خطَب من شقٍّ فيها معمّر القذافي خطبَته الشهيرة إلى الليبيين: من أنتم؟ وتوعّدهم زنقةً زنقة)، نُنصِت لأنغام مقطوعاتٍ تتالت، ضربة البداية عن نهوض الليبيين الأوائل بين رمال صحرائهم وبين صخور المكان الخالد، ثم ثانية عن حكاية قبائل الأمازيغ في الجبال والسهول، وهم في الصيد والحروب، ونساؤهم يحمون الحكايات. وفي الثالثة، المدن الكبرى على شاطئ البحر المتوسّط، ويظهر الإمبراطور الليبي، سبتيموس سيفيروس، رمزاً لريادةٍ مبكّرة، ويؤاخي الليبيون في الأثناء الجمال والحرية والعدالة. ثم ألحان مقطوعةٍ رابعةٍ عن زمنٍ جدَّ، عناوينُه العلم والتجارة والروحانية، لمّا صارت الزوايا والكتاتيب في طرابلس ومصراته ودرنة وغيرها. وكانت زخارف الحضارة الإسلامية. وخامساً "صوت الصحراء"، مقطوعة دويّ نداء الحرية في جبال ليبيا وصحاريها، ويظهر عمر المختار على جواده عنواناً للكفاح والتضحية. ثم في المقطوعة السادسة احتفاءٌ بجمال أراضي ليبيا وتنوّعها، البحر والصحراء والواحة. وبعدها حفلة زفافٍ ليبيةٍ تنوّعت فيها أزياء الساحل والجبل، وسُمع الشعر والغناء وشوهد الرقص البديع. وآخر الرحلة أعلام ليبيا ترتفع، يحملها أطفالٌ ونساءٌ بفرح. وتتوهّج القلعة بألعابٍ نارية، تسبق فتح رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، أبواب المتحف الوطني، بيت الذاكرة الليبية.

نرتحل، في الداخل، في كل تاريخ ليبيا، ومع أعلام عصورها، مع فنّانيها وصنّاعها ومثقفيها ومناضليها، مع إبداعات ناسها. نتجوّل بفائض المتعة فينا، ونحن نتعرّف على ما لم نكن نعرف، ونرى ما لم نرَ من قبل، ونتحسّس ما يشهد على تنويعاتٍ ثرية، نُحاول ما أمكن التأمّل في إرثٍ إنسانيٍّ طويلٍ في هذه البلاد. سمعنا قبل أن ندلف إلى هنا أن الليبيين القدماء توصّلوا إلى فن التحنيط في عصور ما قبل التاريخ قبل الفراعنة المصريين. ثم رأينا مومياء لطفلٍ، يرد أنها شاهدٌ على صحّة هذا القول... ثمّة حسناواتٌ ثلاثٌ عتيقاتٌ هنا، وتماثيل ولُقى من عصورٍ إغريقيةٍ وفينيقيةٍ ورومانية. ورأينا شواهد على "بداياتٍ" في وادي الكواكب في ليبيا. نرى الإمبراطور سيبتموس ومسكوكاتٍ ومصابيح وعُملاتٍ شواهد على حضاراتٍ ودول عتيقة خلّدت ملوكها. نرى الأزياء الليبية والتنوّع الطبيعي للبلد ومقتنياتٍ إسلامية. ونطالع عن تاريخ الزراعة وعن الحياة التقليدية. ولا تنتهي الرحلة عند التاريخين السياسي والطبيعي، وعند صحفٍ في الستينيات ومطالع السبعينيات، وعند مقتنيات الفنان حسن عريبي، ومقتنيات المجاهد عمر المختار، وعند صور مثقفين وكتاب وفنانين.

ليس في الوسع أن يُسرَد هنا عن كل الذي بحلقت فيه عيونُنا، وكل ما مررْنا قدّامه، هناك في متحف بلادٍ يستحقّ ناسُها أن نعرف عنها أكثر وأكثر، ولكن في الوسع القول هنا إن في زيارة هذا المتحف المهيب كثيراً من ثمينٍ معرفيٍّ وثقافيٍّ غزير.