في أجواء المونديال

ربما أصاب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جوزف بلاتر، في قوله إن تنظيم شطرٍ من كأس العالم 2026، والذي بدأ أمس، في الولايات المتحدة، كان "خطأً". وإذا كان الرجل قد أفضى بقولته هذه بعد منع السلطات الأميركية دخول الحَكم الدولي، الصومالي، عمر عرتن (34 عاماً)، أراضيها، رغم تأشيرةٍ مسبقةٍ لديه، فثمة أسبابٌ أخرى تضيف إلى مقادير الصواب في هذا الكلام مقادير أخرى، فالتعاطي البالغ السوء مع بعثة المنتخب الإيراني كافٍ للذهاب إلى أن الخطأ المتحدّث عنه ثقيل. ولمّا عقّب رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، أن هذه الهيئة العالمية، الفادحة السلطة في غير شأن، "لا تتحكّم في قرارات الحكومات والأجهزة الأمنية"، أحرجَ الرجل نفسه، وربما أثار الشفقة على حاله، فهو يشرب حليب السباع في حالاتٍ أقلّ تعاسةً من هذه بشأن حكوماتٍ ودول أخرى. وبذلك نكون أمام خلاصةٍ خاصّةٍ توفّرها واقعتا منع الحكم الصومالي، وقد وصفها بلاتر بأنها مثيرةٌ للسخرية، وتعقيب إنفانتينو، المثير لنوعٍ آخر من السخرية، مفادُها بأن سلطةً من طينة إدارة ترامب ليست مؤتمنةً على تنظيم التظاهرة الكونية. غير أن هذه الحقيقة لا تعني حرمان الشعب الأميركي، وهو شعبٌ عظيمٌ بكل المقاييس، من استضافة كأس العالم. وربما نكون، نحن النظّارة، محظوظين بأن مونديال الـ 104 مباراة ينتظم أيضاً في المكسيك وكندا، تحترم السلطات فيهما أنظمة "فيفا" والأخلاقيات التي تشتمل عليها اللعبة التي تجمع الأمم في حالة تطهّر مشتركة، على ما وصفها الشاعر الدنماركي نيلز هاف.

جاء حسناً من ترامب أنه لن يحضُر الحفل الثالث لافتتاح المونديال في لوس أنجليس، ونحن موعودون بأن يكون مُبهراً، وغياب الرئيس الذي لا يقيم اعتباراً لثقافات الشعوب، وليس في أرشيفه ما يفيد بأنه على ودٍّ مع كرة القدم (رحم الله معمّر القذافي) التي تخوض فيها الدول حروباً ممتعة، على غير التي يحترفها ترامب أو يحترف إسنادها أو التواطؤ معها. ليس مألوفاً من هذا الرجل أن يُفاجئنا بمسلكٍ يجوز الثناء عليه، ونادراً ما يُستطاب له قرارٌ أو قولٌ أو أداء، غير أنه يستحقّ الشكر على عدم إطلالته في الحفل الذي يحسُن أن نراه من إبداعات الشعب الأميركي الذي أنجز واحدةً من أهم انتقالات البشرية إلى التقدّم العلمي المطَّرد، باكتشافاتٍ واختراعاتٍ أفادت الإنسانية التي هي "في حاجة إلى الأمل والحب والأحلام"، وهذه كلها بحسب الشاعر الكونغولي، كاما سيور كاماندا، يمكن أن تقدّمها رياضة كرة القدم.

كان فعلاً عنصرياً بغيضاً من السلطات الأميركية أن تعطي الحكم الصومالي، عمر عرتن تأشيرة دخول، ثم تمنعه في مطار ميامي من أن تطأ قدماه الولايات المتحدة. ومرّة أخرى، إدارةٌ في سجلّها منع مواطني 12 دولة (بينها السودان واليمن وليبيا والصومال) من دخول بلادها، لا تستحقّ أن تستضيف كأس العالم، وقد فعلها ترامب قبل عام في أمره التنفيذي وقرّر هذا. ولقد بدا تمنّناً منها أن "تأذن" السلطات الأميركية للاعبي المنتخب الإيراني ومرافقيه الإداريين والفنيين بالدخول بعد مماحكاتٍ وجدالات، وبشروطٍ وتفاصيل سخيفة، إذ تتفضّل بتجاوز قرارٍ مأخوذٍ به في البلاد، فإيران إحدى تلك الدول التي شملها القرار المرذول.

يسأل الشاعر التونسي، آدم فتحي، في نصّه في كتاب "سحر كرة القدم" (2022)، إن كانت كرة القدم ما زالت متوفرةً على ذلك القدر من الطفولة والبراءة و"المجّانية" اللعبية، وما إذا ظلت قادرةً على إنتاج السعادة. ويضيف أن أشياء كثيرة تغيّرت في الرياضة مع تغيّر القيم السائدة وتدخّل "الماركيتنغ" والتكنولوجيا، وتحويل "الحالة السحرية" إلى وصفاتٍ وإحصائياتٍ ومعادلاتٍ وخوارزميات. ومع التسليم بهذا، يظلّ صحيحاً ما ختم به صديقنا أن "الفوتبول يظلّ، على الرغم من كل شيء، رياضة الشعب، الرياضة التي نستطيع أن نمارسها مهما كان الأمر، شغفاً لا حرفة".

كان مونديال قطر 2022 مهرجاناً من المحبّة والروعة والجمال والأناقة. ورغم ما جعلتنا نتطيّر منه ترامبيةٌ ركيكةٌ سبقت المونديال الجديد 2026، ننتظر أن نسعد بسحرٍ غزيرٍ من 48 منتخباً. ننتظر أن نرى أداء طيّباً ومتقدّماً من منتخبات الدول العربية الثماني. وفي الأول والأخير، سنحبّ اللعب الحلو، لكننا، في الوقت نفسه، مضطرّون إلى تشجيع فرق الدول التي تناصر فلسطين ولبنان وكل القضايا العربية... عذراً، لن نستطيع التخفّف من حالنا هذا.