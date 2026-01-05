فنزويلا والخطر الأكبر

القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عقب عملية عسكرية نفّذتها الولايات المتحدة داخل فنزويلا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، أمرٌ بالغ الخطورة. من جهة، تُسوَّقُ عملية عسكرية غير شرعية بوصفها فعلاً للتحرير الديمقراطي، وفي هذا ما هو أبعد خطراً، فالتجربة التاريخية تثبت أن اللجوء إلى القوة المسلّحة بحجّة إقامة العدل وتحقيق الديمقراطية، هو عملياً ظلم واعتداء، على الشرعية القانونية، أولاً. وثانياً، القوة المسلّحة الخارجية التي تدخل بلاداً، في انتهاك صارخ لكل قانون دولي، لا يمكن أن تكون إلا قوةَ ظلم وبطش، ولا علاقة لها بالكونية والإنسانية والديمقراطية التي تدّعيها، خصوصاً إذا كانت هذه القوّة ممثلة بالولايات المتحدة. من جهة ثانية، من شأن هذه العملية العسكرية، التي توصف بأنها "دفاع عن الديمقراطية والإنسانية"، أن تأخذ فنزويلا إلى حافة الهاوية. قد يوظّف نظام مادورو (اعتقل مادورو، ولكنّ نظامه لا يزال قائماً وهو بشكل أو بآخر، بدرجة أو بأقل، استمرار للنظام التشافيزي) هذا التدخّل العسكري الخارجي واعتقال زعيمه لتعميق عسكرة البلاد بحجّة مقاومة الغزاة، وبالتالي، تبرير موجة عنف وقمع داخليَّيْن لا حدود لهما تحت مسمّى "الدفاع عن السيادة الوطنية".

في الحالتَيْن، لا يمكن للعنف أن يؤسّس للديمقراطية مهما كان مصدره، ولا يمكن للصواريخ، مهما كان مصدرها، إلا أن تؤسّس لمزيد من القتل والانقسام والفوضى والاستبداد. وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُتوّج عاماً من سياسة خارجية اتسمت بالاندفاع والشخصانية وتجاهل القواعد متعدّدة الأطراف، إضافة إلى أنّه موقفٌ لا يُوصف بأقلّ من أنه استخفاف بالعالم كلّه. إنه احتكار لحقّ الوعي بالخطر ولحقّ الحرب عليه وتنفيذ عمليات عسكرية أينما كان وكيفما ما كان. وهو بذلك يفرض نوعاً من نظام حماية (أبوة على العالم)، فيبدو العالم كلّه أبناءه، ومن حقّه هو وحده أن يؤدّب هذا الابن أو ذاك.

يتبيّن أن الإدارة الأميركية لا تحتاج إلى مذكّرة أو فتوى أو مباركة من أيّ دولة أو هيئة أو مجلس لتفعل ما تريده، فتدشّن عصراً لا مكان فيه لصديق أو عدو

إنها رؤية تبسيطية ثنائية للعالم، تقوم على مبدأ الخير والشر، القوي والضعيف، معنا أو ضدّنا. وبطبيعة الحال، الولايات المتحدة هي "الخير" وهي "الأقوى". تتعمّق هذه الرؤية أكثر مع إعلان ترامب أن الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا إلى حين تحقيق "انتقال آمن"، في إشارة واضحة إلى وصاية سياسية مباشرة. إنه منطق استعماري من نوع جديد يريد انتقالاً شرعياً تحت وصاية أجنبية. لا يمكن أن تولد ديمقراطية حين يُدار مستقبل بلد من الخارج كما لو كان محميةً أو منطقة نفوذ. سلوك "الأب" هذا لا يظهر ترامب مدافعاً عن الديمقراطية، كما أنّه لن يمرّ من دون تبعات. إذ ستراقبه قوىً دوليةٌ أخرى وهي تفكّر في فلسطين وتايوان أو أوكرانيا.

قول هذا كلّه لا يعني الدفاع عن نظام مادورو الذي لا يمكن الدفاع عنه. أن يُستأصل هذا النظام أمر ملحّ وضرورة إنسانية، فهو على غرار غيره، من أنظمة استبدادية عربية وعالمية، ليس إلا انتهاكاً للإنسان واستئثاراً بالثروة والسلطة. لكن يبقى السؤال: من يستأصل هذا النظام وكيف؟

الخطر الأكبر لا يكمن في ما سبق كلّه، على خطورته وأهمّيته، بل يكمن في مشهد دوليّ عام يبيّن بوضوح أن الإدارة الأميركية لا تحتاج إلى مذكّرة أو فتوى أو مباركة من أيّ دولة في العالم، أو من أيّ هيئة أو مجلس لتفعل ما تريده. وهي بذلك تدشّن عصراً لا مكان فيه لصديق أو عدو.