فضيحة إبستين... التوقيت والغايات

ليست "فضيحة" جيفري إبستين جديدة. في عام 2005، تلقّت شرطة بالم بيتش في فلوريدا شكوى من فتاة تبلغ 14 عاماً، اتهمت فيها إبستين باستغلالها جنسيّاً في قصره الفاخر، ليتضح لاحقاً أنّ هناك عشرات الحالات المشابهة وقعت ضحايا الملياردير الأميركي، عبر منظومة إجرام منظّم. وبعد عقد أو أكثر، أصبحت الفضيحة موضوعاً للصحافة الاستقصائية التي كشفت تفاصيل مرعبة بالأسماء والوقائع عما جرى في جزيرة إبستين في بحر الكاريبي، أظهرت مقدار الانحدار الأخلاقي للنخبة المالية والسياسية، لا الأميركية وحدها، بل الغربية عامة.

يعنينا هنا السؤال عن أسباب اختيار التوقيت الحالي للكشف عن الوثائق المتصلة بالفضيحة، وإعادة تسليط الضوء عليها. ويمكن القول إنّ في هذا تداخلت السياسة والإعلام وتوازنات القوة. فعلى صعيد البعد السياسي، علينا ملاحظة أنّ الفضائح الكبرى غالباً ما تنفجر عندما يكون النظام السياسي في لحظة ارتباك: مثلاً، عشية انتخابات قريبة، أو صراع متفاقم داخل مراكز النفوذ، أو حاجة لتشتيت الانتباه عن ملفات أخطر أو أكثر إلحاحاً. وفضيحة إبستين في الجوهر ملفٌّ يمسّ شبكات نفوذ مالية وسياسية وإعلامية عابرة للحدود، قبل أن تكون مجرّد قضية جنسية أو جنائية.

ولعل إحدى غايات إحياء القضية خدمة إعادة ترتيب أوراق، أو تحجيم شخصيات نافذة ذُكرت أسماؤها أو يُخشى ذكرها، وكأنّ لسان الحال يقول: "الملف موجود... ويمكن فتحه متى شئنا"، مع ملاحظة أنّ إثارة القضية لا تعني كشف كل شيء، فقد يُفتَح بقدرٍ محسوب، ويُغلَق عند حدود معينة، بحيث يُضحى بأسماء وتُحمى أسماء أخرى، من دون إغفال حقيقة أنّ التوقيت ليس عشوائياً، بل جاء بعد ضغط تشريعي وقرار قانوني لإجبار الحكومة على الإفراج عن هذه المواد، مع أن هناك انتقادات لوزارة العدل الأميركية بعدم نشر كلّ الملفات أو قيامها بتنقيح محابي للناجين لحماية شخصيات نافدة.

ليس منتظراً أن ينتهي التحقيق في الفضيحة بصدور أحكام إدانة شاملة وصارمة للمتورّطين فيها. يرجّح المتابعون عدم صدور إدانات كبرى جديدة بحقّ شخصيات نافذة، والاكتفاء بتحميل المسؤولية لأشخاصٍ هامشيين أو متوفين، كإبستين نفسه، والتذرّع بعقبات إجرائية: تقادم، نقص الأدلة، حماية الشهود، وفي النتيجة فإنّ القضية ستُستثمر سياسيّاً وإعلاميّاً، لكن العدالة الجنائية ستتوقف عند سقف منخفض، فإثارة القضية، وإن انطوت على مقدار معيَّن من تصفية الحسابات بين أفراد النخبة المالية والسياسية، لكن الهدف الأساسي إعادة ضبط توازنات داخلها، وتذكير الجميع بأنّ هناك ملفات في الأدراج، وبذا يتحوّل إبستين إلى فزاعة سياسية: كل طرف يتهم الآخر بالارتباط به.

وحتى لو استمرّت وسائل الإعلام في التركيز على الأسماء والصور والرحلات، وتحويل القضية إلى مسلسل فضائحي طويل، لن يُمَسّ بشبكات المال السياسي، وعلاقة الاستخبارات بالابتزاز الجنسي، واستخدام الجسد أداة سلطة لا جريمة فردية فقط، وتقييد إثارة القضية بهذه الحدود سيؤدي إلى تعميق قناعة عامة بأن "الكبار فوق القانون"، وزيادة اللامبالاة السياسية بدل التحفيز على التغيير، وانتقال الجمهور من الغضب إلى السخرية، ولسان حال هذا الجمهور يقول: "كلهم متورّطون… فلماذا نصدّق أي شيء؟".

لا بأس لو عقدنا مقارنة بين هذه الفضيحة وفضائح سياسية سابقة في النخبة السياسية الأميركية، ولو أخذنا فضيحة ووترغيت (1972-1974) مثالاً، لوجدنا أنّ الأخيرة كانت جريمة سياسية محددة، تمثلت بالتجسّس على مقر الحزب الديمقراطي من إدارة الرئيس نيكسون، انتهت باستقالته، بينما فضيحة إبستين ليست جريمة واحدة، بل نظام علاقات تداخل فيه الاستغلال الجنسي بالمال والنفوذ والابتزاز، تورطت فيه شبكة ممتدة: سياسيون، رجال مال، وسطاء. وإذا كانت "ووترغيت" قد عولجت بلجان تحقيق حقيقية وانتهت باستقالة الرئيس، فإنّ ما يسم معالجة فضيحة إبستين هو القضاء الانتقائي والإفراجات المحسوبة للوثائق، والنهايات المريبة كالانتحار الذي يشتبه في أن يكون اغتيالاً، واستبعاد الإدانات الحاسمة، فإذا كانت "معالجة" ووترغيت، من المنظور الغربي، قد عززت الإيمان بالديمقراطية، فإنّ معالجة فضيحة ابستين تظهر تلاشي هذا الإيمان. الأولى أنقذت النظام، والثانية تظهر أنّ النظام نفسه هو المشكلة.

لو كان كارل ماركس حيّاً، وعقّب على فظائع إبستين وعصابته، لقال: "ما جرى ليس مجرّد فضيحة أخلاقية، بل نتيجة طبيعية لنظام يفصل القيمة عن الإنسان، فحتى الجسد (كما هي أجساد القاصرات الضحايا) يتحوّل إلى قيمة تبادلية".