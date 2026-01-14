فرصة دمشق لسحب البساط من تحت أقدام الفلول

مع اقتراب حلول الذكرى السنوية الأولى للحوادث الدموية (السورية) في جرمانا وأشرفية صحنايا والساحل والسويداء، والتي بقيت آثارها ماثلة أكثر من سنة من عمر السلطة الجديدة، ومع تكرار هذه الحوادث وفق الآلية نفسها، في حلب قبل أيام، والكلام قبلها عن حشود وخطط عسكرية لمن يسمّون "الفلول" في لبنان، تقتضي الضرورة أن تغيّر هذه السلطة من سلوكها وطريقة تعاملها مع ملفات الداخل، لمنع الوقوع في الأخطاء والفخاخ نفسها التي وقعت فيها. ولا يتعلق الأمر باستسهال اللجوء إلى الحلول الأمنية عند التعامل مع المشكلات السياسية والاجتماعية فحسب، بل في عدم التفكير في التبعات المستقبلية لهذه الحلول، وإمكانية توليدها مشكلاتٍ أصعب، وربما جروحاً أعمق، يصعب التعامل معها لاحقاً. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تغيير السلطة طريقتها في التعامل مع معضلة من تطلق عليهم "الفلول"، لكي تسحب البساط من تحت أقدام من يريد توظيف قضيتهم ومظلوميتهم ومحاولات إقصائهم، في مشاريع ومعارك لا تخدمهم ولا تخدم السلطة.

ظهر مصطلح الفلول، من الأيام الأولى التي تلت سقوط نظام بشار الأسد، وتولي هيئة تحرير الشام السلطة، للإشارة إلى مواليه الذين استمرّوا على موالاتهم إياه، من دون ثبوت تواصلهم معه. وتعزَّز هذا المصطلح مع المجازر التي حدثت بحق المدنيين العلويين في الساحل، في إثر ما قيل إنه تحرّك عسكري، أو محاولة انقلاب، ضد السلطة، في 6 مارس/ آذار 2025. وهو التحرّك الذي لم يُعرف ما إذا كان بإيحاء من الأسد أو دائرته، أم بسبب دافع ذاتي لدى مَن قاموا به. انتشر هذا المصطلح حتى صار يدل على جماعات ومناطق برمتها، كما أصبح فضفاضاً حين تضخّم ليطاول، ليس معارضي سلطة الرئيس أحمد الشرع فحسب، بل المخالفين بالرأي، وأحياناً الرماديين والصامتين، كما أصبح اتهاماً لم يوفّر موظفي القطاع العام، فجرى اتهامهم فلولاً، وجرى تسريح مئات آلاف منهم، حتى خلت المؤسّسات الحكومية، الإنتاجية والخدمية، من الكوادر والخبرات، مع خطورة شلّ أعمال هذه المؤسّسات، وتأثير ذلك على اقتصاد البلاد، علاوة على خطورة الاستمرار في فرز أبناء البلاد طائفياً، واتهامهم جماعياً وتصنيفهم فلولاً، على قضية السلم الأهلي.

ووفق آلية التعاطي هذه، جرى إيقاع العقاب الجماعي في مناطق الساحل والسويداء، على شكل مجازر راح ضحيّتها آلاف المدنيين، بدلاً من معاقبة الأفراد المذنبين أو مجرمي الحرب السابقين، أو الخارجين عن سلطة الدولة، الذين يثبت تورّطهم في أعمال قتالية أو تآمر ضد السلطة. أما تسريح الموظفين، وقبلهم العسكريين وقوات الشرطة وغيرها، واتهامهم بالمشاركة في حرب الأسد على الشعب السوري، أو مساعدته في ذلك بسبب العمل في مؤسّسات القطاع العام التابعة لحكومة الأسد، هؤلاء تحتاج قضيتهم لعملية قانونية متكاملة، وفق مبدأ العدالة الانتقالية، من أجل الفصل في هذه القضية الحسّاسة التي لا يمكن أن تبقى ماثلة. فمن دون الشروع بمسار العدالة الانتقالية لا يمكن الخروج من مآسي الماضي، من أجل حقن الدماء أولاً، وضرورتها ثانياً لاستنطاق المتّهمين والمدانين للبتّ في قضايا المغيبين، والتوقف عن التجريم الجمعي، ووقف أعمال الثأر لوقف الانفلات الأمني ومنع الانتقال إلى صراعاتٍ جديدةٍ تمنع بناء الدولة، وتسقط الشرعية عن السلطة التي يمكن للمجتمع الدولي أن يتهمها بالفشل في بسط الأمن وإخراج البلاد من تبعات الماضي، والعجز عن التأسيس لبناء المستقبل.

وفي هذا السياق، انشغل الإعلام في المنطقة، وأجهزة الدولة السورية، قبل أيام، بالوثائق التي كُشفت أخيراً، وتتحدّث عن خطّة لرجالات النظام السابق لمحاولة السيطرة على الساحل السوري. وجرى الكلام عن تجنيد 168 ألف عنصر موزّعين على مناطق الساحل وحمص وحماه ودمشق، كما أظهرت الوثائق خرائط تشير إلى انتشار هؤلاء العناصر وخطط التسليح، وكذلك التمويل الذي يضطلع به رامي مخلوف، ابن خال بشّار الأسد، كما تقول الوثائق. وبرز اللواء سهيل الحسن على رأس الهيكل التنظيمي، يليه العميد السابق غياث دلا، وغيرهما، كما يضم التنظيم طيارين سابقين تدرّبوا في إيران وعناصر غير سوريين. إضافة إلى ذلك، جرى حديثٌ عن الشروع في تجهيز غرفة عمليات في منطقة "الحيصة" الحدودية في لبنان، لتكون مقراً للعمليات العسكرية.

أيا يكن من أمر هذه الخطة، ما يلفت النظر هو العدد الضخم للعناصر الذين يجري الحديث عنهم، فهو يحتاج تمويلاً ضخماً لا يمكن أن يفي به أشخاص، بل دول. وبالعودة إلى تقارير سابقة، ومنها تقرير لوكالة رويترز، في 10 الشهر الماضي (ديسمبر/ كانون الأول)، عن تمويل رامي مخلوف عناصر سابقين، تحضيراً لانتفاضتَين في الساحل، أفاد التقرير بأن مخلوف حول 150 ألف دولار إلى مجموعة من خمسة آلاف مقاتل، في أغسطس/ آب الماضي، أي بمعدل 30 دولاراً للفرد. فهل يمكن مقابل مبالغ زهيدة مثل هذه شراء ولاء أشخاص، وتجنيدهم وجعلهم يعرّضون أنفسهم للموت؟ إن كان الأمر صحيحاً، فإنه يظهر أن هؤلاء يعيشون حالة فقر بالغة السوء، إلى درجة تجعلهم يغامرون بأنفسهم من أجل 30 دولاراً، يبدو أنها لا تصل إليهم على نحوٍ ثابت.

استناداً إلى هذه التقارير، ربما تتمعّن السلطة في هذه المعادلة البسيطة، وتتفكّر في الواقع الذي يدفع أناساً يعيشون تحت سلطتها وفي كنفها، إلى التواصل مع ضبّاط سابقين أو رجال النظام السابق، إن صحّت تلك التقارير، والتضحية بحياتهم في حال انكشف أمرهم، من أجل الحصول على مبالغ تافهة، ليس لها أثر يذكر، لكنها قد تشكل لهم منجاة من الموت جوعاً. وليس خافياً أن أعداداً كبيرة من أبناء الساحل السوري تُركوا إلى مصائرهم يواجهون الجوع، بعد تسريحهم من جيش النظام وأجهزته الأمنية، ثم أضيف إليهم مئات آلافٍ ممن سرّحوا من وظائفهم في مؤسّسات القطاع العام. ومع تراجع النشاط الاقتصادي، وقلة فرص العمل، وضعف مردود النشاط الزراعي بسبب غلاء أسعار البذور والمبيدات والمخصبات، شحت مصادر الدخل في هذه المناطق، وجعلت المواطنين يعانون بؤساً ويأساً كفيلَين بدفعهم إلى أي عملٍ طائشٍ للحصول على ما يسدّ رمقهم ورمق أطفالهم.

لذلك؛ هنالك فرصة أمام السلطة لسحب البساط من تحت أقدام رجالات الأسد وفلوله، ومنعهم من استغلال هذا الواقع ودفع المعدمين من أبناء الساحل وغيره، إلى التورّط معهم في أعمال تهدّد استقرار البلاد، وتجلب البلاء لأبناء جلدتهم. من هذا المنطلق، بات على السلطة القيام بمهماتها تجاه جميع مواطني البلاد بلا استثناء؛ عبر الكفّ عن التصرّف وفق عقلية المنتصر والمتحكم بالدولة، عملاً بمبدأ "من يحرّر يقرّر"، للانطلاق نحو واقع يعامل مختلف مواطني البلاد بالتساوي في الواجبات والحقوق. كذلك التمعّن بخطر الحلول الأمنية، كما حدث في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، في تكرار لسلوك الأسد في اعتماد الحلول العسكرية لمواجهة الأزمات والمطالب، كما تأتي أهمية التشاركية، من أجل إزالة أي شعورٍ بالغبن والتجاهل، لمنع كثيرين من الانحدار نحو اليأس وتقليل ثقتهم بحكومة بلادهم. ويبقى أهم عاملٍ يمكن أن يجعل الجميع ينفضُّون عن أصحاب المشاريع الخارجية، وهو التنمية المستدامة وزيادة مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مفهوم دولة المواطنة، وبذلك يزيد إحساس جميع أبناء الوطن بالانتماء له، وتصبح التبعية للدولة بدلاً من التبعية لغيرها.