فاقد الشيء حين يعطيه

اتّهمه بعضهم بالعقوق والجحود وبالتخلّي عن والديه المسكينين في كبرهما، على الرغم من أنّ المحيطين كانوا يعرفون أنّه من الأولاد عاثري الحظّ، لأنّه حُرم في طفولته من بيئة أسرية سويّة مستقرّة آمنة توفّر له الرعاية والحبّ والعطف. نشأ في ظلّ عائلة مفكّكة يسودها البغض والتنافر والتناحر والضغينة، وقد تلاشت بين الأبوَين مشاعر الودّ والحبّ والاحترام، ما جعله يمضي طفولته وصباه في كنف زوجَين مكرَهَين على العيش معاً لعجزهما عن اتخاذ قرار الطلاق.

كان الأب رجلاً بلا طموح، محدود التفكير، وقد أضاع فرصاً كثيرة لتحسين ظروف حياة أسرته، وظلّ يعتقد أنّ مسؤوليته تجاه العائلة تنتهي بمجرّد توفير لقمة تمسك الرمق. لم يمنح وحيده يوماً نظرة اهتمام، ولم يلاعبه مثل بقية الآباء، ولم يصطحبه إلى السوق، ولم يستمع إليه، واقتصرت العلاقة بينهما على التقريع الدائم بلا سبب من الوالد، وكتم الغيظ من الابن الذي صبر على الذلّ والقهر والحرمان طوال حياته، وركّز على تحصيله العلمي قناعةً منه أنّ التفوّق المدرسي هو طريقه الوحيد للخلاص من سطوة أب ظالم مثير للخيبة، لا يحرّك ساكناً حين تصفه زوجته، الغاضبة على الدوام، بالبليد، وترفع يدها نحو السماء راجيةً من الله أن يأخذه عن وجهها، وتترحّم على أمّها الحاجّة التي كانت تصف صهرها قائلة: "لا هو للسيف، ولا للضيف، ولا لعثرة من عثرات الزمن"، وهي التي ظلّت حتّى مماتها تكرّر موشّح اللوم والتأنيب لابنتها التي لم تستمع إلى نصيحتها وأصرّت على الزواج منه، وتنهي حديثها بالشكر لله لأنّهما لم ينجبا سوى الولد الميّال إلى الصمت طوال الوقت.

لم تتمكّن أمّه، التي ظلّت تعاني الإحباط والكآبة والندم، من تعويض ابنها عن قسوة والده، بل أسهمت بسبب جهلها وافتقارها إلى مهارات الأمومة في زيادة أسباب قهره وكآبته وحزنه وصمته، وهو ما فسّرته بأنّه "ولد نكد متل أبوه". كان يتمنّى لو أنّهما يتطلّقان، أو على الأقلّ يموت أحدهما حتّى يتمكّن من العيش بسلام، لكنّ هذا لم يحدث، فأمضى طفولته وشبابه كارهاً البيت، منتظراً لحظة الفرج حين يتحقّق حلمه بالسفر، إذ لم يتوقّف عن مراسلة الجامعات في بلاد عدّة حتّى حصل على بعثة استحقّها بسبب تفوّقه المدرسي.

حين غادر منزله للمرّة الأخيرة أحسّ ببهجة عارمة، وانتابه شعور من غادر جحيماً أو زنزانة. لم تهزّه دموعهما التي انسكبت في لحظة وداعه بعد أن أدركا، في لحظة يقظة متأخّرة، أنّهما فوّتا على نفسيهما أن يحظيا بمودّة وحيدهما ورحمته، وجعلا منه يوماً بعد يوم شابّاً أنانياً قاسياً متحجّر القلب، غير قادر على مسامحتهما.

ظلّ يعدّ العدّة في صمت كي يهرب بعيداً من فضائهما المريض المشحون بالمشاعر السلبية، عاقدَ العزمِ، من دون أدنى تأنيب ضمير، على بناء مستقبله بعيداً عنهما، واعداً نفسه بالتخفّف من مشاعر الغضب التي سيطرت على روحه سنوات طوالاً. ولم يتمكّن عندها من إدراك مقدار التشويه الذي حلّ بروحه، وما اعتمل في نفسه من أحاسيس بالدونية والحقد والحسد تجاه أقرانه ممَّن عاشوا حياةً طبيعيةً. زهد برفقة الآخرين، وظلّ منكبّاً على الدرس، وتحمّل السخرية وتوصيفه بالمعقَّد غريب الأطوار، وتحمّل كثيراً بانتظار لحظة الخلاص. غادرهما إلى غير رجعة، واعداً نفسه ألا يكرّر النمط، وأن يكسر حلقة الكراهية والظلم، وأن يربّي أولاده على الاحترام والحبّ، ويمنحهم كلّ ما حُرم منه، كي يبدّد مغالطة مقولة "فاقد الشيء لا يعطيه"، لأنّه كان على يقين أنّ الحرمان تحديداً هو ما جعله متعطّشاً إلى العطاء من دون حساب.