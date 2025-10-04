عن خطّة ترامب بشأن غزّة

لا تلبّي الخطّة التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لوقف حرب الإبادة على غزّة أيّ مطلب للشعب الفلسطيني، بل تشكّل صكّ استسلام للمقاومة التي تواجه إسرائيل، وقراراً باجتثاثها. وبالتالي، هي محاولة لطيّ صفحة الكفاح المسلّح خياراً للتحرير، وتشكّل، في نهاية المطاف، إنقاذاً لإسرائيل وحكومتها العنصرية من الإدانتين، السياسية والأخلاقية، وهدية لها بقرار أميركي، ومباركة عدة دول عربية وإسلامية والسلطة الفلسطينية. ومن خلالها، تحصل تلّ أبيب على ما فشلت بأخذه بالقوة في الميدان عبر صفقة وصاية مفروضة على الشعب الفلسطيني، شبيهة بما حصل في محطّات تاريخية سابقة، بدءاً من النكبة في عام 1948.

قاتل الفلسطينيون في غزّة عامَين، وكما في كل معركة (أو مواجهة) مع إسرائيل، لم يخرج فلسطيني واحد يرفع العلم الأبيض. سقط عشرات آلاف من المدنيين، بينهم أطفال وعجزة ونساء، جوعاً وتحت الدمار، ودمّرت البيوت والمشافي والمدارس، ومقوّمات الاقتصاد المحلّي، ولم توفّر إسرائيل سلاحاً وحشياً لم تستخدمه، لكنّها فشلت في تشكيل جسم من داخل القطاع يستنكر مقاومة الاحتلال، وعجزت عن تنفيذ مخطّطها الفعلي لتهجير أهل غزّة إلى مصر. ويجب الاعتراف هنا بأن الرفض المصري أسهم في إفشال المشروع الإسرائيلي الأميركي.

لا تتناسب الخطّة مع التضحيات الكبيرة التي قدّمها الشعب الفلسطيني في غزّة. ولكن، بعيداً من القراءات المشبعة بالأماني، لم يكن من المنتظر في ظلّ موازين القوى الراهنة، أكثر من ذلك. وإذا جرى تطبيق الخطّة من دون ترك إسرائيل تقرّر مسارها، فإنها تحقق أمرَين: وقف القتل والتجويع والتدمير، وطي مشروع التهجير، بينما تستمرّ حرب المستوطنين ويتوسّع الاستيطان في الضفة الغربية، وليس من المتوقّع أن يصبح الوضع الفلسطيني أفضل ممّا كان عليه قبل "7 أكتوبر" (2023). بل من المرجّح أن يتطوّر نحو الأسوأ، بالنظر إلى الضربة الكبيرة التي تلقتها المقاومة في فلسطين، وضعف (وركاكة) السلطة الفلسطينية، التي بات دورها يقتصر على تنفيذ الإملاءات الإسرائيلية، ويضع الاتفاق على عاتقها مهمّات جسيمة مثل تعديل المناهج الفلسطينية للاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وسحب الدعاوى أمام المحاكم الدولية.

لا ينتج الوضع العربي والإسلامي صيغة اتفاق أفضل من التي أعلنها ترامب، لأن العرب ليسوا على قلب رجل واحد منذ غزو العراق الكويت عام 1990، وأظهرت الحرب على غزّة حجم الهوان والتمزّق والعجز الذي يسيطر على الوضع العربي، وعدم قدرة العرب على التوصّل إلى موقف يشكّل إجماعاً لدعم غزّة بالغذاء، والضغط على الولايات المتحدة لتطلب من إسرائيل وقف القتل. ويظلّ الموقف الدولي أفضل بكثير، وذلك ما عبر عنه الاعتراف الواسع بدولة فلسطين، وحركة التضامن العالمية ضدّ حرب الإبادة، التي تشكّل رافعةً حقيقيةً لنضال الشعب الفلسطيني، ويمكن التعويل عليها مستقبلاً، لأن الشباب الجديد يحتلّ موقعاً مركزياً فيها، خاصّةً في الولايات المتحدة.

هناك عدة دروس من هذه الجولة التي استمرّت عامَين، أولها أن إسرائيل لا تردّ على أحد سوى الولايات المتحدة. والثاني أنها تتصرّف على أساس أن يدها طليقة في المنطقة تفعل ما تشاء، وهي أمام فرصة تاريخية لاحتلال أراضٍ عربية جديدة، وفرض واقع جديد يتجاوز منطقة الشرق الأوسط إلى الخليج العربي، وكان العدوان على قطر في الشهر الماضي (سبتمبر/ أيلول) إشارةً بالغة الدلالة على أنها لا تلتزم بقواعد أو قانون ولا بخطوط حمراء، فهي جاهزة لتضرب في المكان والزمان المناسبَين لمصالحها، وستجد دائماً واشنطن إلى جانبها في اللحظة الصعبة، على غرار ما حصل في شنّها الحرب على إيران، الذي لم تتوانَ معه الولايات المتحدة عن إسنادها ومشاركتها عمليات قصف المشروع النووي.