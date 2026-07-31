عن انهيار دولة الخدمات في تونس

تُمثّل خدمات القرب الإدارية والمحلّية الركيزة الأساسية والواجهة المباشرة التي يختبر من خلالها المواطن حضور الدولة وفاعليتها في حياته اليومية. فحين تكون الإدارة قريبةً مرنةً في إجراءاتها، مستجيبةً لحاجات الناس الملحّة، تسهم في ترسيخ شعور الانتماء وتوطيد أواصر الثقة المتبادلة بين الفرد والمؤسّسات الحاكمة، فيما يؤدّي غياب هذه الخدمات أو تردّيها إلى اتّساع الهوّة بين الشارع ومراكز القرار، ما يغذّي شعوراً بالتهميش والإقصاء. فخدمات القرب ليست مجرّد ترتيب لوجستي لتخفيف الضغط عن الإدارات المركزية، بل أداة استراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ الاستقرار، وبناء تعاقد ثقة مستدام يجعل من المواطن شريكاً حقيقياً في مسار التنمية الشاملة.

وهذا الارتباط الوثيق بين قرب الخدمات وثقة المواطن هو ما يجعل أزمة تدهور الخدمات العمومية في تونس تتجاوز البُعد الإداري البحت، لتلامس عمق الشرعية السياسية والاجتماعية للدولة. فحين تنقطع المياه، وتتكرر أزمات الكهرباء، وتغيب الأدوية الحيوية من المستشفيات، وتتعطّل حركة النقل، يتراجع شعور المواطن بأنّ الدولة راعيةٌ لحقوقه الأساسية. وعدم انتظام الخدمات العمومية وجودتها يفرّغ مفهوم "خدمات القرب" من مضمونه، ويحيل الإدارة من فضاء للاستجابة وتيسير الحياة إلى مصدر إضافي للمعاناة والقلق، ما يضعف جسور الثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم، ويفتح باب الإحباط الاجتماعي على مصراعيه، ومعلوم أنّ استعادة هيبة الدولة وفاعليتها تبدأ من إعادة الاعتبار لحقّ المواطن في مرفق عام عادل وناجع وقريب.

تُعد أزمة قطاعَي الماء والكهرباء في تونس اليوم نزفاً موجعاً يثقل كاهل الحياة اليومية للمواطنين، ويشكّل عائقاً رئيساً يعطّل عجلة الاقتصاد الوطني. ولا يتعلّق الأمر بانقطاعات ظرفية مرتبطة بمواسم الذروة الصيفية أو موجات الجفاف المناخية العابرة، بل بانقطاعات متكرّرة ومفاجئة للتيّار الكهربائي تصيب المدن والقرى بالشلل، وقد تسبّبت في إتلاف سلع، وتعطيل مصانع كثيرة، وتوقّف شبكات الاتصالات أحياناً، فضلاً عن تأثيراتها القاسية في الأُسر التي تجد نفسها عاجزةً عن مجابهة حرارة الطقس أو برد الشتاء. ويربك هذا الخلل الطاقي تزويد الناس بالماء الصالح للشرب، إذ تعتمد منظومات الضخّ والمعالجة والنقل كلّياً على انتظام التيّار الكهربائي، وبانعدام الماء أو الكهرباء، تجد آلاف العائلات في الجهات الداخلية والأحياء الشعبية نفسها محرومةً أبسط أساسيات الحياة.

وأسباب هذا التردي عديدة، من بينها مساهمة التغيّر المناخي، وشحّ الموارد المائية في تراجع مخزون السدود إلى مستويات حرجة، ما ضغط مباشرةً على قدرات الإنتاج المائي. كذلك إنّ سوء التخطيط، ومحدودية الاستشراف الاستراتيجي، وهيمنة البيروقراطية، وضعف الاستثمار العمومي الموجّه لصيانة الشبكات، وتجديد القنوات المائية والمحوّلات الكهربائية المتقادمة، والبطء الإداري في إنجاز المشاريع الكُبرى المتعلّقة بتحلية المياه وتطوير محطّات توليد الطاقة النظيفة، ذلك كلّه عوامل زادت من حدّة الأزمة، وبدا معها أنّ مؤسّستي الماء والكهرباء تواجهان استهلاكاً متصاعداً في آليات عمل وتفكير تقليدية متهالكة.

يمثّل الحقّ في الصحّة والحصول على العلاج أحد أهمّ خطوط الدفاع عن السلم الاجتماعي

ولم تقتصر تداعيات هذه المعضلة على الإزعاج اليومي أو الضغط النفسي على المواطنين، بل ضربت الأمن الغذائي والفلاحي في مقتل، وتهدّد الاستقرار الاقتصادي العام. فعلى الصعيد الفلاحي، أدّى شح المياه وانقطاع الكهرباء عن آبار الري إلى تراجع المساحات المسقية، وتلف المحاصيل الزراعية، وتراجع ثروة الماشية، ما ينذر بأزمات تموين حادّة في السوق الداخلية وبارتفاع مشطٍّ في الأسعار يثقل كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسّطة. أمّا على الصعيد الصناعي والخدماتي، فتكبّد الانقطاعات المتكرّرة الشركات والمؤسّسات خسائر فادحة نتيجة تعطّل خطوط الإنتاج وتلف المعدّات، على نحو يضعف تنافسية الاقتصاد التونسي ويقوّض جاذبيته للاستثمارات الخارجية. وشكّلت هذه الأزمة وقوداً حقيقياً لاحتجاجات شعبية متكرّرة في الجهات المهمّشة، فقد تحوّل حرمان المواطن قطرة ماء أو مصباح مضيء إلى تعبير صارخ عن غياب العدالة المجالية وفقدان الثقة بنجاعة السياسات العمومية، في ظلّ منظومة حاكمة ترفع عبثاً شعار الدولة الاجتماعية.

وفي مواجهة هذا الوضع المتردي، بات لزاماً الانتقال العاجل من منطق إدارة الأزمات والحلول الترقيعية المؤقّتة إلى مقاربة استراتيجية شاملة ترتكز على رؤية استباقية ومستدامة. ويتمثّل المدخل الأساسي للحلّ بإطلاق برنامج وطني استثنائي لتحديث شبكات نقل المياه والكهرباء وتوزيعهما، ورصد الاعتمادات المالية الضرورية لتقليص نسب الضياع والتهالك الهيكلي في القنوات والمحوّلات. كذلك يتطلّب الأمر الإسراع بإنجاز مشاريع محطّات تحلية المياه لتقليص الارتباط المُفرِط بالأمطار وحدها، إلى جانب توجيه الاستثمار نحو الطاقات المتجدّدة والنظيفة، مثل الطاقتَين، الشمسية والريحية، لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء وخفض تكلفتها التشغيلية العالية. ولا يمكن لأيّ إصلاح تقني أن ينجح بمعزل عن إرساء حوكمة رشيدة داخل مؤسّسات القطاع، وتفعيل آليات الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين لتقديم تفسيرات واضحة وخطط طوارئ مُعلَنة خلال فترات الأزمات والذروة.

على صعيد آخر، يمثّل الحقّ في الصحّة والحصول على العلاج أحد أهمّ خطوط الدفاع عن السلم الاجتماعي، والواقع أنّ القطاع الصحّي العمومي في تونس يعيش منذ سنوات على وقع أزمة خانقة ترتبط بندرة الأدوية الحيوية واختلال سلاسل التزوّد. فلم يعد خفياً النقص المتكرّر والموجع في أدوية الأمراض المزمنة، والأدوية الحيوية الموجّهة لأمراض السرطان، وبعض المضادات الحيوية الأساسية المفقودة في الصيدليات المركزية والخاصّة والمستشفيات العمومية.

يُعاني قطاع الصحّة من هجرة غير مسبوقة للكفاءات الطبّية وشبه الطبّية نحو الخارج

وتتجسّد الأزمة في جوهرها في عجز هيكلي في السيولة المالية للصيدلية المركزية التونسية، الناتج من تراكم ديونها لدى المزوّدين الأجانب والمحلّيين، وعجز صناديق الضمان الاجتماعي عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الهياكل الصحّية العمومية. كذلك ساهم تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في مضاعفة كلفة توريد الأدوية والمواد الأولية لصناعة الأدوية المحلّية. إلى ذلك، يُعاني قطاع الصحّة من هجرة غير مسبوقة للكفاءات الطبّية وشبه الطبّية نحو الخارج، وتآكل التجهيزات الطبّية في المستشفيات الحكومية، وغياب صيانة دورية ناجعة للأدوات التشخيصية والعلاجية.

وتضع هذه المعضلة الفئات الهشّة وذوي الدخل المحدود وجهاً لوجه أمام خطر حقيقي يهدّد أرواحهم. فحرمان المريض دواءً منتظماً لا يعني سوى تدهور حالته الصحّية، وربّما وفاته. كذلك تؤدّي هذه الندرة إلى تفاقم الأعباء المالية على الأُسر التونسية التي تجد نفسها مضطرة إلى اقتناء الأدوية بأسعار باهظة من السوق الحرّة أو توريدها من الخارج، ما يعمّق الفوارق الطبقية ويجعل من العلاج خدمة لمن استطاع إليها سبيلاً، لا حقّاً مكفولاً دستورياً.

ومعلوم أنّ قطاع النقل هو العمود الفقري لأي اقتصاد حديث، والوسيلة الأساسية لضمان تنقّل حراك القوى العاملة والطلّاب نحو مراكز الإنتاج والتحصيل. والملاحظ أنّ قطاع النقل العمومي في تونس يشهد انهياراً تدريجياً يتّضح جلياً في تقادم أسطول الحافلات والقطارات، وتعطّل الخطوط الحديدية، وتراجع عدد الرحلات المنتظمة، فضلاً عن تعثّر مشاريع النقل الكُبرى التي ظلّت سنواتٍ حبراً على ورق.

يعود تدهور النقل العمومي إلى عقود من سياسات التهميش المالي وغياب رؤية استراتيجية لتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية والطرقات

ويعود تدهور النقل العمومي إلى عقود من سياسات التهميش المالي وغياب رؤية استراتيجية لتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية والطرقات. وقد تفاقمت الأزمة بفعل العجز المالي للمؤسّسات المشرفة على القطاع (مثل شركات النقل الجهوية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية)، فضلاً عن صعوبة إقناع سلطة الإشراف بضرورة رصد اعتمادات كافية لاقتناء قطع الغيار وتجديد الأسطول. هذا النقص الحادّ في العرض العمومي أفسح المجال لبروز قطاع النقل غير المنتظم (كالتاكسي الجماعي والنقل الريفي وسيارات الأجرة) الذي يعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل وغلاء المحروقات وتآكل القدرة الشرائية للمهنيين، ما ينتهي في كثير من الأحيان إلى إضرابات واحتجاجات تشلّ حركة التنقّل في البلاد.

وينعكس شلل النقل سلباً على الإنتاجية العامّة في البلاد؛ إذ يقضي المواطن والموظّف والطالب ساعات طوالاً في انتظار وسائل نقل متداعية أو مكتظّة، ما يؤدّي إلى تفشّي ظاهرة الغياب والتأخّر عن العمل والدراسة، ويزيد من حدّة التوتر النفسي والجسدي اليومي. كذلك يُكبّد هذا الوضع الاقتصادَ الوطني خسائرَ جسيمة نتيجة تعطّل سلاسل الإمداد وبطء الحركة التجارية، فضلاً عن ارتفاع عدد حوادث الطرقات نتيجة الاعتماد على وسائل نقل هشّة ومفتقرة إلى شروط السلامة.

ختاماً، تدهور الخدمات العمومية في تونس في قطاعات المياه، والكهرباء، والصحّة، والنقل، ليس سوى عرَض مَرَضي لمشكلة أعمق تتعلّق بأزمة الحوكمة، واختلال التوازنات المالية الكُبرى، وغياب تخطيط استراتيجي مستدام لإدارة البلاد. ومعالجة هذه الملفّات الحساسة لا تكون عبر حلول ترقيعية مؤقّتة أو الاكتفاء بالمعالجات الأمنية للاحتجاجات الشعبية، بل تتطلّب إشراك مكوّنات المجتمع المدني وبلورة استراتيجية شاملة، تنبني على إصلاح عميق للمؤسّسات العمومية، وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة، وتوجيه الاستثمار العمومي نحو قطاعات السيادة والخدمات الأساسية التي تمسّ حياة المواطن مباشرةً. ومن دون إصلاح المرفق العمومي باعتباره ضامناً أساسياً للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ستبقى التنمية الاقتصادية، والدولة الاجتماعية، والنهضة الشاملة مجرّد شعارات بعيدة المنال في مواجهة واقع يومي شديد التعقيد والقسوة.