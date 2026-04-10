عندما تصل ثنائية اليمين الإسباني إلى كرة القدم

يعود اليمين المحافظ في إسبانيا بقيادة الحزب الشعبي، وبدعم واضح من حزب فوكس اليميني المتطرّف، إلى إحياء ثنائية قديمة وخطيرة: ربط المهاجرين بالإرهاب وتقديمهم تهديداً مباشراً للأمن الوطني والقومي. آخر تجلّيات هذا الخطاب القديم الجديد تمثّلت في الورقة التي قدّمها الحزب الشعبي مع اليمين المتطرّف أمام البرلمان الإسباني، ووافقت عليها اللجنة المختلطة للأمن القومي في إسبانيا، وطلبت بموجبها دراسة الآثار الأمنية الوطنية والقومية المترتّبة على المرسوم الاستثنائي الذي أصدرته الحكومة الإسبانية لتسوية أوضاع مئات آلاف المهاجرين، وينصّ على تعديل أحكام القانون العضوي للحقوق والحرّيات للأجانب في إسبانيا، من أجل تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين بسرعة وبإجراءات عاجلة، استجابةً لمبادرة شعبية حظيت بتوقيع أكثر من 700 ألف شخص. واعتبر اليمين الإسباني الخطوة الإنسانية والاجتماعية التي أقدمت عليها حكومة بيدرو سانشيز، وأكّدت الدراسات المعنية أنّها ستدرّ النفع على المجتمع الإسباني اقتصادياً، "إجراءً متهوّراً" و"تهديداً للأمن القومي"، مؤكّداً أنّها ستفتح البلاد أمام الإجرام والإرهاب، وهو ما يعيد إلى الأذهان ثنائية الإرهاب والمهاجرين.

يثير الانتباه في الورقة التي قدّمها الحزب الشعبي المحافظ أمام البرلمان اللغة المستخدَمة، فمصطلحات وجمل وعبارات مثل "مجرمون" و"إرهابيون محتملون" و"تحويل البلاد إلى بوابة مفتوحة للإرهابيين ولعصابات تهريب البشر" و"تجارة المخدّرات" لا يمكن أن تكون نابعةً إلا من أيديولوجيا قائمة على الخوف والتخويف من كلّ ما هو أجنبي. هي لغة، بطبيعة الحال، لا تحدّد طبيعة التهديد المفترض فحسب، بل ترسّخ صورةً نمطيةً عن الهجرة، عن الإسلام والمسلمين والمهاجرين، بوصفهم جماعةً متجانسةً تمثّل خطراً أمنياً، وهو ما يسهم في صناعة "عدو داخلي" يُستدعى لتبرير سياسات إقصائية.

تمكين العلاقات الثقافية والسياسية بين العرب واليسار الإسباني لمواجهة الخطابات اليمينية المتطرّفة التي تربط بين الهجرة والإسلام والإرهاب

على المستوى الاجتماعي، تؤدّي هذه اللغة إلى استقطابات واضحة داخل المجتمع الإسباني، إذ تتفاعل مع مخاوف متأصّلة وتغذّي خطاباً عنصرياً يربط الدين والأصل العرقي بالجريمة والإرهاب. فمثلاً، حديث النائب اليميني رافائيل إرناندو عن أنّ المرسوم قد يجعل "أيَّ مجرم أو إرهابي يسعى لدخول إسبانيا أو أوروبا يتمكّن من ذلك"، هو مثال واضح على أسلوب تصوير المهاجر تهديداً شاملاً، بغض النظر عن خلفيته الفردية أو مساهماته الاقتصادية والاجتماعية.

وتتمثّل الخطورة الحقيقية في تأثير هذه اللغة في الإدراك العام، فهي لا تعكس الواقع الأمني، بل تصنع واقعاً نفسياً واجتماعياً يحرّف النقاش حول الهجرة إلى إطار التهديد الوجودي. هذا النمط من الخطاب يعزّز الانقسامات، ويجعل المجتمع أكثر عرضة للتطرّف والتعصّب، ويعيد إنتاج صورة مبسّطة ومغلوطة عن الإسلام والمسلمين، ما يخلق أرضيةً خصبةً للتمييز في الفضاءات كلّها، من العمل إلى المدارس وحتى الملاعب الرياضية. نعم، الملاعب الرياضية. هذا تحديداً ما حدث في مدينة برشلونة خلال مباراة بين منتخبي مصر وإسبانيا أخيراً، إذ ظهرت في المدرّجات سلوكات وتعليقات عنصرية تجاه اللاعبين والجماهير المصرية، راوحت بين الهتافات المستهجَنة والسخرية المباشرة من الدين والهُويّة الثقافية. هذه الهتافات أظهرت بوضوح كيف يمكن للغة التخويف التي يوظّفها الخطاب السياسي لليمين الإسباني أن تنتقل إلى الفضاءات الرياضية وتصبح سلوكاً جماهيرياً، ما يعكس تأثير التصوير النمطي للمهاجرين والمسلمين في الواقع الاجتماعي.

أشار الكاتب في مقالة سابقة في "العربي الجديد" إلى ضرورة تمكين العلاقات الثقافية والسياسية بين العرب واليسار الإسباني من خلال بناء شبكة شراكات استراتيجية تشمل الدعم البرلماني والسياسي داخل أوروبا، وتعزيز المبادرات الثقافية والأكاديمية، وربط الحراك المدني العربي بالقوى التقدّمية الإسبانية.

تتأكّد اليوم أهمية هذا التقارب، بشكل أكبر، لمواجهة الخطابات اليمينية المتطرّفة التي تربط بين الهجرة والإسلام والإرهاب، وهي الخطابات نفسها التي تدعم الإبادات في فلسطين وتبرّر الحروب في المنطقة، وتهمّش الحقوق العربية على المستوى الدولي. إنّ التعاون مع اليسار الإسباني ليس مجرّد خيار سياسي مؤقّت، بل استثمار استراتيجي طويل المدى في قوة ناعمة مؤثّرة، قادرة على حماية المصالح العربية، وتعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان، وتوفير صِمَام أمان في مواجهة موجات التطرّف والانغلاق التي تهدّد التعايش والحوار بين الثقافات.