عقوبة الأخضر الإبراهيمي

عاش السوريون طويلاً مع شعورهم بأنّهم وحيدون، متروكون، منسيّون، وبدوا عاجزين أمام آلة قتلٍ لا يردعها شيء ولا أحد، أدركوا متأخّرين أنّ العالم خذلهم، وأنّ كلّ ما سمعوه عن الإنسانية والعالم الحرّ وحقوق الإنسان ليس سوى إنشاء فارغ، وأنّ العالم تُحرّكه المصالح والتوازنات، لا المعايير الأخلاقية، وأنّ اعتقادهم بهبّة عالمية لإنقاذهم لم يكن سوى سراب.

في بداية ثورتهم، بدا صوت العالم عالياً؛ صفّق لهم كثيراً، نخّاهم، وأوحى بأنّه حزم أمره، وهمَّ بتشحيم عدّته، لذلك أخذوا المنظّمات والبعثات الدولية بجدّية شديدة، وانتظروا وصولها إلى مناطقهم، تدافعوا ليقتربوا منها، لأنّ المأساة تنتهي بوصول الحقائق إلى أذنها. كانت إطلالتهم الأولى على عمل المنظّمة الدولية، لذلك أعطوها حجماً أكبر من حجمها، وحمّلوها ما لا يتّسع له ظهرها.

شكّلت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لجنةً مشتركةً في فبراير/ شباط 2012 برئاسة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، الذي أدرك عبث مهمته قبل أن يدرك السوريون ذلك، فاستقال بعد ستّة أشهر، ليخلفه الأخضر الإبراهيمي في أعقد مراحل الحرب السورية (2012 – 2014). وخلال سنتيه هاتين، بدأ الضباب ينقشع من أمام أعين السوريين، وبدأوا يفهمون كيف تمشي الأحداث في العالم الحقيقي، لذلك ترابطت هذه الأشياء في الذهن، الموت والدمار والاعتقال والمجتمع الدولي والدول والمنظّمات، وتكثّف شعور الخذلان حتّى تجسّد بشخص، وسيكون بالطبع رئيس البعثة التي تمثّل ذلك كلّه. ولسوء حظّ الرجل أنّ مسيرته الدبلوماسية الطويلة قد أوصلته إلى هذا المكان في هذا التوقيت.

مرّت السنوات، ولم يطفُ على سطح الكلام ما يُعبّر عن ذلك الشعور الجماعي، وإن كان، على ما يبدو، يتخمّر ويتجذّر ويصنع لنفسه دلالةً. وقد روت لي سيّدة عملت سنواتٍ في توثيق شهادات المعتقلين أنّها سمعت مئات المرّات من معتقلين سابقين عبارات مثل: ثمّ أمسك الأخضر الإبراهيمي وضربه بكلّ قوة على وجهي فكسر فكّي. كانوا ثلاثة محقّقين وبيد كلّ واحد منهم أخضر إبراهيمي.

في معظم الحالات، تقريباً، كانت تسمع الاسم بوصفه مصطلحاً سجنياً سورياً خالصاً. وقالت إنّها في المرّات الأولى لم تكن تفهم المقصود تماماً، حتّى فهمت أخيراً أنّه أنبوب الـ"PPR" المستخدم في تمديدات المياه الذي يستخدمه السجّانون والمحقّقون في الأفرع الأمنية بديلاً من العصا. ولأنّ الأنبوب (قياسياً) يُصنع من "البولي بروبلين" ويُصبغ بالأخضر، فاسمه الشعبي هو أنبوب الماء الأخضر، ولأنّ الأخضر الإبراهيمي كان الاسم الحاضر في أذهان السوريين وقتها، والمرتبط بخذلان المجتمع الدولي، ألحق المعتقلون اسمه باسم الأنبوب، لأنّ لا أحد أكثر إحساساً بالغضب والخذلان من شخص يخضع الآن لتعذيب المخابرات، وبالتالي المصطلح الذي ينطقه لا يكون مجرّد كلمة تدل على شيء، بل هو حالة إنسانية مكثّفة، تحمل في داخلها دلالات وانزياحات في الدلالات أكثر بكثير ممّا قد تفعل كلمات ينحتها كاتب أو مترجم أو لغوي.

أعرف أنّ الرجل لا يملك من أمره كثيراً، وليس المقصّر بحقّ السوريين، فهو مجرّد موظّف أممي تتلخّص فيه، وتتقاطع عنده، محصلة رغبات الأمم. ومع هذا، تصدّيه لمهمة كهذه يعني أنّه اختار أيضاً أن يكون في شخصه تلخيص لكلّ ما سينتج من تلك المهمة، فلو نجحت مساعيه (كم ندرك الآن استحالة ذلك وقتها) لنال اسمه مجداً نحفظه له لأجيال، ولو فشل، كما حصل فعلاً، لكان من العدالة أن يتلقّى عقوبةً ما، قد تكون عدم تكليفه بمهمة أخرى، نقله من موضع إلى موضع، وتقريعه في اجتماع مغلق، لكن العقوبة التي اختارها السوريون ليست واردة في أيّ سجل في العالم.

وفي ظني أن هذه أقسى عقوبة يمكن أن يُلحقها أحدٌ بأحد، والفريد هذه المرّة أنّ من أوقعها شعبٌ يعاقب مسؤولاً دولياً خذله، بأن يجعل اسمه مرادفاً للدولاب، وبساط الريح، والكمّاشة، والشَبِح، والبلانكو، والرباعي، والكرسي الألماني، والنايلون المذوب، والعقرب، والمنفردة.

أنا متعاطف ومشفق على الرجل، فأيّ مصير أقسى من يُطلق اسمك على وسيلة تعذيب؟