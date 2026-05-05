"عزيزي" الإسرائيلي

أكتب: "عزيزي"، وأدرك منذ البداية أنّها عبارة لا تستقيم، لأنّها تفترض علاقةً لا وجود لها أصلاً. مع ذلك، أكتبها بنوع من السخرية السوداء، وربّما اختباراً: هل يمكن للّغة أن تخلق مساحةً من عدمٍ؟

أنا مع مفاوضات السلام. أقولها مباشرة ومن دون مواربة، بعدما وصل الحال إلى ما وصل إليه في لبنان من انهيار وتدمير وانقسام وسياسات وحروب فاشلة لا تتواءم نتائجها مع أيّ مكاسب من أيّ نوع كان. أنا مع المفاوضات لأنّ الحروب التي خيضت، والخطابات التي رافقتها، لم تُفضِ إلا إلى مزيد من الخسارة. مفاوضات السلام، بهذا المعنى، ليست خياراً مثالياً، بل هي حدٌّ أدنى من الواقعية، هدفها الأوّل إيقاف الاعتداءات وانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. أقول هذا مع اقتناعي بوجود هوّة هائلة بين الفكرة وإمكانية أن نعيشها، إذ سيطرح سؤالٌ بديهيّ نفسَه: كيف تتخيّل، يا "عزيزي"، أنّني أستطيع أن أقيم أدنى سلامٍ داخليٍّ معك، حين تعكس آراء الأكثرية المطلقة دعماً واسعاً لسياسات القتل والتدمير، وحين لا تعود، أنت المواطن، مساحةً بريئةً أو محايدةً يمكن الركون إليها. والحال، إنّ التشابه في مواقفكم بلغ حدّاً يجعل المسافة التي يُفترض أن تفصل الفرد عن نظامه، تضيق إلى حدّ يكاد يتلاشى. وحتى لو غضضتُ الطرف، واعتبرت أنّ الأفراد ليسوا بالضرورة سياسات دولهم، فلا تني استطلاعاتُ الرأي في دولتك ترعبني بفجاجتها ولاإنسانيّتها، عندما تعبـّر عن دعمها للإبادة والمجازر وتدمير القرى وسياسات الفصل والتمييز. أجل، كما ترى، أنا أتحدّث من ذاكرة جماعية ترى قسوة صور القصف، وتسمع أسماء القرى المدمّرة، وتحمل في داخلها وجوه الذين لم يعودوا. هذا ليس مجرّد سرد لأمر مضى، لأنّه الحاضر المستديم الذي يتسلّل إلى كلّ محاولة عقلانية للتفكير في مستقبل آمن. فكيف يمكن لسلام داخلي أن يقوم فوق هذا الركام والإجرام، ومَن ذا الذي يملك رفاهية قلب صفحة هي سجلّ مفتوح، كلُّ سطر فيه مكتوبٌ بدمٍ أو بفقدانٍ لا يزال أثره قائماً في الحاضر، في الأرض والناس واللغة؟

الشعور بالسلام حيال المعتدي عليك لا يتمّ بموجب اتفاق سياسي أو ترسيم حدود، هو فعل أخلاقي بالدرجة الأولى، اعتراف ومساءلة، لذا تراني أسأل: كيف تتخيّل أنّ من فقد ابناً أو بيتاً أو أرضاً، سيتمكّن من الصفح، قبل أن تمرَّ في مسارٍ طويل من الاعتراف؟ أعني هل يكفي أن تتوقّف الطائرات عن القصف كي تهدأ الذاكرة، أم أنّ هناك ما هو أعمق بكثير يجب قوله وفعله؟ حقّاً! كيف تتخيّل سلاماً فعلياً مع من بقي حيّاً من قتلاك؟

أعرفُ أني أخاطب الفراغ، وأنك سابحٌ في محيط من الإنكار واللامبالاة. فأنت، برغم وحشية ما يجري على الأرض، لا تعترض ولا ترفض ولا تدعو إلى انضباط، وأنت، منذ "الخطيئة الأصلية"، لم تطلب الغفران مرّةً، ولمّا تعتذر عن استيلائك على فلسطين، على بيوتٍ آمنة وأراضٍ خيّرة، وعلى بشرٍ طيّبين لم يضمروا لك شرّاً، ولم يسعوا إلى أذيّتك. نعم، أنت انتصرت، وأنت تنتصر. إلا أنّ التاريخ لا يُمحى بهذه السهولة، وستبقى هذه الذاكرة حيّة، نصب عينيك، وصمةً لا تُمحى مهما حاولتَ، كتلك التي لا تني تذكّر العالمَ بها، طالما حييتَ. فما نحمله ليس سرداً يمكن وضعه بين قوسين، بل هو حاضر مستمرّ: إبادة، مجازر، تدمير وحشي. هذه ليست عناصر في خطاب، بل هي مكوّنات في الوعي نفسه، لا يمكن إقناعها بالصمت.

نعم، ستوقَّع معاهدات، ستتوقَّف الحروب، لكنّ سلاماً حقيقياً تجاهك لن يقوم، ما دمتَ ما أنت عليه: أسود القلب، عديم الضمير والأخلاق.