عبدالله ولد محمدي وحجّ الجدّ

لا أظنّه صديقي العتيق، الموريتاني عبدالله ولد محمدي، ضجر من الصحافة، وهو الذي زاول المكتوبة والمرئيّة فيها، في صحفٍ وفضائياتٍ ووكالات أنباء عدّة. لا أظنّه يستطيع مغادرة المهنة التي صار من مخضرميها، وتميّز بتغطياته الميدانية وتحليلاته من حيث الوقائع الساخنة، في أفريقيا خصوصاً، متسلّحاً دائماً بمعرفته الحسنة بما يتجاوز السياسيَّ والآنيَّ إلى الثقافيِّ العميق والجوهري البعيد. وهو الذي ينتسبُ إلى عائلةٍ من علماء الدين في بلاد شنقيط، واختار الصحافة عملاً استكشافيّاً، وارتحالاً في تجارب شعوبٍ وتضاريس سياسيةٍ وحضاريةٍ في القارّة السمراء، فضلاً عمّا زوّدته أسفاره في أوروبا والخليج وغيرهما من صداقاتٍ وصلاتٍ مع خبراتٍ في المهنة ورجال سياسة وإدارة وآداب وفنون وصناعة وعلم. ... أقول لا أظنّه عبدالله ضجرَ من الحرفة التي أتقنها منذ أزيد من ثلاثة عقود، وقد عرَج أخيراً إلى كتابة الرواية والسيرة وأدب الرحلة والنصوص المفتوحة، وكأنه صار يأنس إلى المتخيّل ليشحن ما يُفضي به بما يُغاير التسجيليَّ الذي من عدّة الصحافة وناسها. فكانت روايتُه "طيور النبع" (2017)، التي بدت رحلة في الذاكرة والأفق، وتجوالاً في غير مكانٍ وأرض، وتوازى فيها متخيّلٌ بواقعي. وقبلها كان كتابه "تومبكتو وأخواتها... أطلال مدن الملح" (2015) سفراً في جغرافيا ثقافية واجتماعية وإثنوغرافية. وبعدها جاء كتابه "شهود زمن... صداقات في دروب الصحافة" (2022) سروداً شائقةً عن زملاء في المهنة، انكتبت بمحبّة، وبكثير من المؤانسة التي تؤالف بين الشخصي (وليس الشخصاني) والمهني.

... لا أظنّه، صاحبي في سهرياتٍ وعصرياتٍ رائقةٍ في الرباط والشارقة وأصيلة ولندن، قد ضجر من الصحافة، وهو يمضي في ما قد يكون مساراً إبداعياً له، ويواصل فيه إصداراته من هذا الجنس الكتابي، وجديدُه فيه "رحلة الحج على خطى الجدّ" (المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، 2025)، الكتاب الذي ابتهجنا بإطلاقٍ له في أيام منتدى أصيلة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وتُحدِِث قراءتُه مع متابعة مناسك الحج على الشاشات أثراً شفيفاً في النفس، حاز شيئاً منه صاحب هذه الكلمات، وهو يتابع طواف الحجيج وصعودَهم إلى عرفة ونفرتَهم وسعيهم ورميهم الجمرات، ويرحل، في الوقت نفسه، مع الشيخ الشاعر الداعية، محمد فال بن باب العلوي، المتوفّى في 1930، من عقلة أتوفجيرت في الجنوب الموريتاني، في موكب جِِمالٍ مع صاحبَيْن له، إلى مدينة أندر، ليستقلّ القطار نحو عاصمة السنغال، داكار، ثم سفينة في البحر إلى مرسيليا في فرنسا، ثم سفينة أخرى إلى الإسكندرية، حيث أمضوا 19 يوماً، قبل أن يغادروا إلى السويس، ثم يسافروا إلى المدينة المنوّرة في الطريق إلى جدّة ثم مكّة المكرمة حيث أدّى المناسك، ثم العودة إلى المدينة، قبل الارتحال إلى طنجة ثم الرباط، والمكوث فيها شهوراً، قبل الوصول إلى البلاد، في عام 1889.

ليس عبدالله ولد محمدي باحثاً في التاريخ. هو صحافي، أولاً وأخيراً، وساردٌ يحكي ويقصّ، يسترسل ويُبطئ، يناور بين البدايات والنهايات، بين وقائع في أوانها وأخرى مضت. يعرف قيمة الوثيقة وأهمية الحقيقة، من دون أن يتّصف بأكاديميّة من ينسب كل معلومةٍ إلى مظانّها، فجاء كتابُه الذي حمل عنواناً فرعياً "وقائع ومشاهدات من الرحلة البحرية لمحمد فال بن باب العلوي نحو مصر والحجاز 1889"، سرداً وصّافاً، وطلْقاً في استرسالاته وإحالاته إلى تفاصيل تُحيط القارئ بمعرفةٍ أوفى بأشخاصٍ ومأكولاتٍ ومدنٍ وسلاطين وعلماء ومشايخ وشعراء.

عثر عبدالله على مخطوطةٍ، دوّن فيها الجدّ يوميات رحلته المثيرة إلى الحج، فكانت بمثابة "هدية" أرسلها إليه الجدّ، بعد أن "بقيت محروسةً بين طيّات كتب مخطوطةٍ تركها أزيد من قرن وثلاثة عقود". أغوته بأن يعيد إحياءَها عبر "إعادة سردها"، فكان الكتابُ المتحدَّث عنه هنا، والذي انكتب نصّاً على نصّها. فلم يسلك المؤلف شغل محقّقي المخطوطات أو محرّريها، إنما يقتفي، سيّما في الصفحات الأولى، الأمكنة والمدن التي ارتحل الجدّ منها وفيها وإليها. ومع الجهد المعرفي الظاهر، وقد تكامل فيه زمنا الجدّ والحفيد، في رحلتَيْهما، وفي التعريف بما كانا عليه هذا المكان وذاك ثم ما صارا عليه، يظلّ طيّباً أن تتوفّر المخطوطة نفسُها للقرّاء، فأنفاسُ الشيخ غير أنفاس الحفيد، الذي لم يضجر من الصحافة، وبدا مقيماً عليها في كتابه الذي لم يخلُ من هناتٍ هيّنات، وصودف فيها ما احتاج إلى بعض تدقيق، غير أنّ لقراءته في موسم الحج، على ما اختبرتُ، مذاقاً طيّباً.