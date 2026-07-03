طاقة وطنيّة أردنيّة

كأن الأردنيين، مواطنين ودولةً، سلطةً وشعباً، كانوا، جميعُهم، في حاجةٍ إلى المباريات الثلاث لمنتخب بلدهم لكرة القدم في المونديال الجاري. كأنهم كانوا في حاجةٍ لمشاركتهم الأولى هذه في كأس العالم. ليكتشفوا "طاقةً وطنيةً" كبيرةً فيهم، وهذا مصطلحٌ أسرقُه هنا من الصديق محمّد أبو رمّان في مقالة له في "الدستور" الأردنية، أوجز فيها القضية كلها بقوله: "فجأةً وجد الأردنيون أنفسهم أمام صورةٍ مختلفةٍ عن ذواتهم، ...". أقول: كان الأردنيون في حاجةٍ إلى أن يروا في جوانحهم أردنيّتَهم خالصةً، أي انتسابهم فقط إلى وطنٍ يحتاجُهم بهذا الشعور الموحّد تجاهه، فلا يتمايزون في شعورهم هذا، ويتساوون فيه. وفي الوقت نفسه، يحتاجون من الدولة في وطنهم، الموحّدين في الانتماء إليه، أن تتعامل معهم على هذا الأساس، فلا تُمايز أحداً على أحد، ولا منبتاً على منبت، ولا مدينةً على مدينة، ولا جهةً على جهة. وهذا هو الدرس الأوضح الذي يُظهره احتشاد الجموع فجراً ليكونوا أمام الشاشات يبحلقون فيها في السابعة والسادسة والخامسة صباحاً، لمّا تقاطر عشرات آلاف الأردنيين، إلى المدرّج الروماني في بطن عمّان، وإلى ساحة الأعمدة في المدينة الأثرية في جرش، وإلى ساحاتٍ وساحاتٍ في مدنٍ وأطراف مدن، في صباحات ثلاثة، وهم على معرفةٍ بأن المنتخب لن يحقّق المعجزات، وربما يتوقّعون خساراته، غير أنهم كانوا مشحونين بمحبّةٍ له، بإعجابٍ به، وبثقةٍ بأن في وسعه إشاعة بهجةٍ هم في جوعٍ عظيمٍ لها، وقد أسعدَهم بثلاثة أهداف، أحدها كان الوحيد في شِباك منتخب الأرجنتين.

لا أظنّه، أستاذ العلاقات الدولية، الفرنسي باسكال يونيفاس، غالى لمّا كتب، في كتابٍ له (مترجم إلى العربية)، إن تعريف الدولة لم يعُد يقتصر على العناصر التقليدية الثلاثة: الأرض والشعب والحكومة، بل يجب إضافة عنصر رابع: فريق كرة القدم. والأردنيون في الأسبوعين الماضيين لم يكونوا في حاجة إلى اختبار تحقق دولتهم واكتمالها، تعاقداً ارتضوه مع النظام، ومؤسّسات وهياكل بنوها في عقود، وبموارد شحيحةٍ وكفاءاتٍ بشريةٍ أنجزت مثالاً على فرادة نوعية ظاهرة، وإنما كانوا في حاجةٍ إلى أن يتحسّسوا عافيتهم من أعطاب عصبياتٍ والتباساتٍ هوياتيّة، فأيقنوا، في غضون وجود نزار الرشدان ومحمّد أبو غوش وموسى التعمري وسعد الروسان ويزيد أبو ليلى وزملائهم في المونديال، في الضفاف الصحّ. ولمّا كانت مجاميع من الأردنيين أقامت، لأسبابٍ لا محلّ هنا للإتيان عليها، على اصطفافاتٍ كرويةٍ انبنت، غالباً، على انتماءاتٍ جهوية أو مناطقية أو فلسطينية (يتشابهون مع شعوبٍ عربيةٍ أخرى في بلدانهم)، فإنهم هنا يروْن في المنتخب تعبيراً سياديّاً، وترميزاً عن وطنٍ واحدٍ يجمعهم الانتماء إليه موحّدين. ولمّا انكتب في دراساتٍ أن كرة القدم (ورياضات أخرى) تساهم في بناء السلم الاجتماعي، ويمكن أن تكون علاجاً لتوتّرات مجتمعية، فإن الأردن لا يعرف ما يهدّد نسيجه العام، وليس كما العراق الذي استطاع منتخبُه أن يؤالف الشعور الوطني ويعلو على الانتماءات المذهبية والطائفية، ولعلّه قدّم البديل عن الانقسامات الماثلة. ليس الأردن كما هذا البلد العربي الجار، لكنه (كما غيرُه) يحتاج أن تتجدّد الشحنات الشعورية في شرايينه الاجتماعية، وهذا من شديد الضرورة لكل الشعوب، سيّما في مشرقٍ عربيٍّ يضجّ باحتكاكاتٍ طائفيةٍ وهوياتيّةٍ ودينيّةٍ وإثنية، ودولٌ فيه تقصّر في تأدية وظائفها، وفي أن تكون الجامعة على أساس المواطنة والعدالة والحماية.

وإذا يرى بعضُنا الصلة العاطفية القوية التي تبدّت، أخيراً، في علاقة الأردنيين بمنتخبهم الوطني (النشامى)، بديهيّة، فالطبيعي أن تشجّع الشعوب فرقها الوطنية، فإنه لا يقع على حالة شعورية خاصّة هنا، سمّاها محمّد أبو رمان، مصيباً، "طاقةً وطنية"، ووصفها بأنها كبيرة. وهي، على ما لا يجوز أن يُنسى، تتوازى مع شعورٍ عريضٍ في المجتمع الأردني بالإحباط من سياسات الدولة وخياراتها، الاقتصادية خصوصاً، مع الغلاء الواسع وضعف القدرات الشرائية ونقصان فرص العمل (أرقام نسب الفقر تتباين كثيراً بين تقديرات حكومية وتقديراتٍ دوليةٍ ومستقلة). والمؤدّى هنا أن الدولة الأردنية مطالبةٌ، بعد المشهديّة غير المسبوقة لفرح المواطنين بالمنتخب الكروي، وحنوّهم عليه وهو يتبارى مع منتخباتٍ ذات خبراتٍ عالية، بأن تقرأ المشهد الوطني العام بعيون أخرى، ترى المساواة المطلقة، في شؤونٍ بلا عددٍ، بين كل المواطنين في كل البلد بنداً أول في أولى الأولويات.