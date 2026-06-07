ضحكة إدغار موران

ثمة صورة لا تفارقُ المتابع كلما فكّرَ في إدغار موران: رجلٌ تجاوز المائة عام يفكّر أمام العالم ويضحك. لا ضحكةَ من يجهل الهاوية، بل ضحكة من أمعن النظر إليها وقرّر ألّا يقع فيها. ذاك موران في جوهره: مفكّرٌ بنى صرحَه الفكري كلّه على منطق التركيب والتشابك ومحاورة الشيء لنقيضه، وعاش حياته وفق هذا المنطق بمرارة عميقة، وروح مرحة لا تخمد.

ماتت أمّه وهو في التاسعة من عمره وتركت فيه جرحاً لم يندمل. كانت تغنّي له في طفولته بالإسبانية اليهودية القديمة، لغة منفًى داخل منفى. يقول في مذكّراته إنه لم يتذكّر يوماً صوتها بوضوح، وإن هذا النسيان كان عقاباً أشدّ من الفقد نفسه. مع ذلك، ومن هذا الجرح بالذات، سيبني لاحقاً تأمّله الكبير في الموت والحياة، في كتابه "الإنسان والموت" (1951)، حيث لن يُفسر الموتَ بالحزن وحده، بل بالاحتفال والطقوس والكوميديا الإنسانية المتكرّرة.

انخرط في المقاومة الفرنسية ضد النازية وهو في مطلع العشرينيات من عمره. لكنّه، عند استحضاره تلك الفترة، لا يركّز على "بطولاته" بقدر ما يركّز على الطرافة العبثية التي تسكن المواقف الكبرى. أضاع الرسالة المشفّرة التي كان يحملها، في إحدى المهمّات، فأعاد كتابتها من ذاكرته مع تعديلاتٍ طفيفة، معتقداً أن التعديلات ستُضفي عليها مصداقيةً أكبر. وهو ما يُشبه إلى حدٍّ كبير منهجه الفكري لاحقاً: إعادة كتابة المعرفة الموروثة مع تحويلات جوهرية، ثم تقديمها باطمئنان تامّ. الرجل الذي غيّر وجه الفلسفة الغربيّة كان يُدرّب نفسه، بلا قصد، في زقاق مقاومة باريسيّ، على فكرة تحويل الخطر إلى ملاذ.

في 1952، طرده الحزب الشيوعي الفرنسي بعد مقال نشره، انتقد فيه ما سمّاها "الواقعية الاشتراكية" المزيّفة. فلم يفاجئه الأمر. اعتبر قطيعته مع الحزب ضربة حظّ، واعتبر الطرد هديّة، بل نعمة. قال لاحقاً إنه في اليوم نفسه، بعد أن تلقّى خبر الفصل، ذهب إلى مقهاه المعتاد واحتفل وحده. لم يكن الأمر ردّة فعل نرجسية، بقدر ما كان إدراكاً أنّ الخروج من القطيع يمثّل بداية التفكير الحقيقي. هذه اللحظة ستتحوّل إلى شعار فلسفي ضمني في مشروعه: لا يمكن للعقل أن يُبدِع إلا حين يُطرد من الجنّة الأيديولوجية.

في كتاب "بلدية فرنسية: تَحَوُّل بلوديميه" (1967) الذي يبدو في ظاهره دراسةً أنثروبولوجيةً لقرية بروتانية، يكتشف القارئ قدرة موران العجيبة على تحويل مشهد صيّادٍ يصلح شبكته إلى مدخلٍ للتفكير في الحضارة والهويّة والزوال. اتّهمه بعضهم عند صدور الكتاب بارتكاب أخطاء كثيرة، وبسوء فهم بعض جوانب الثقافة البيغودينية. وفي مناظرة تلفزيونية في مارس/ آذار 1968، أصغى موران إلى الانتقادات باهتمام واعترف بحدود عمله. وحين سُئل بعد ذلك: "لماذا اخترتَ قرية نائية لتكتب عن الإنسانية جمعاء؟" أجاب: "لأن الإنسانية حين تكون وحدها تذهب إلى قرية نائية". جملة تحمل من السخرية الحنون ما يكشف عن طبيعة الرجل: مفكّر يُؤمن بأن الحكمة يجب أن تكون خفيفة الوطأة كي تُحتمَل.

في مشروعه الضخم "المنهج" الذي امتدّ على ستة مجلدات من 1977 إلى 2004، خاض موران حرباً طويلة ضد ما سمّاه "التفكير التبسيطي"، الذي يستعمل الذكاء لتقطيع العالم بغاية فهمه، فلا يفهم شيئاً في نهاية المطاف. والطريف أنه كان كثيراً ما يبدأ محاضراته قائلاً: "لن أساعدكم اليوم على فهم شيء جديد، لكنني سأُشارككم الحيرة، وهذا أثمن". والحقّ أنّه لم يكن يمزح تماماً، إذ إنّ "الفكر المركّب" عنده، ومن ناحيةٍ ما، لم يكن سوى فنّ الضحك على اليقين.

تلك وصفة الشباب "المورانيّة"، التي مكّنت عقله وروحه من التقدّم في السنّ واختراق طبقات الهرم بكامل حيويّة الشباب. بلغ موران المائةَ عامَ 2021، وأصدر بمناسبة ذلك كتاب "دروس قرن من الحياة"، حيث كتب بصراحة مُرّة عن الشيخوخة والخسارة والأصدقاء الراحلين. لكنه كتب أيضاً: "تعلّمتُ أن الفرح ليس نقيضَ الحزن، بل هو من أشكال مقاومته". وفي مقابلة تلفزيونية بعد أشهر، سُئل إنْ كان يخاف الموت، فقال بابتسامة: "أنا خائف من ألّا أُكمل قراءة الكتاب الذي بدأته أمس". هذه هي روح موران في كلمة واحدة: رجلٌ يُؤجّل الموتَ بالضحكة. ضحكة تقرأ العالم حتى اندلاع الضحكة الأخيرة.