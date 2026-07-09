شيب على كرسي الشباب

لفتت نظري كمية الشيب على رؤوس مشجّعي كأس العالم. ففي كل مرّة تأخذ الكاميرا لقطة للجمهور في المدرّجات، تبدو النسبة الأكبر بينهم من متوسّطي العمر. ... بحثت عن احصائيات في هذا النقطة تحديداً، فوجدت دراسة تفيد بأن متوسّط عمر الحضور في الملاعب 47 سنة. وأن 25% من المشجّعين ينتمون للشريحة العمرية 35 – 45 سنة. أذهلني الرقم، لأنه يتعلق بشأنٍ لطالما اعتبر شبابياً بامتياز، وأن كرة القدم هي المغناطيس الجاذب للأجيال الجديدة باستمرار.

الطبيعي والمنطقي أن يستمرّ المشجّع بمؤازرة فريقه، منتخباً وطنياً كان أو نادياً محلياً، أو نادياً عالمياً، وأن يرافقه في مبارياته، ويحضرها في الملعب أو على الشاشة، ويهتف له، حتى لو صار عمره 80 سنة، ولكن الطبيعي أكثر أن ينضم ابنه إليه في ذلك، ثم حفيده، وأن نشاهد على المدرّجات بعض الأجداد وأحفاداً كثيرين. ولكن ما يجري في البطولة الجارية، أو ما ظهر خلالها من تغيّر يجري ببطء منذ زمن، يستحق توقّفاً وسؤالاً وبحثاً، وهي ما فعلتها، وأوصلتني إلى نتيجة مختلفة تماماً بما يخصّ الأندية، حيث ذكرت دراسة أخرى أن معدل الأعمار هذا يتعلق بتشجيع المنتخبات الوطنية في بطولة ككأس العالم، أو الكؤوس القارّية الأحرى، بينما الشريحة العمرية الغالبة على مشجعي الأندية هي 18 – 25، أي ضمن المنطق الذي نعرفه عن كرة القدم وجمهورها. وفسّرت الدراسة تركّز تشجيع المنتخبات الوطنية على كبار السن، والأندية على جيل الشباب، بأن الأندية تعتمد تسويق نفسها عبر محتوى دائم ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما لا تفعل المنتخبات الوطنية هذا.

المشجع شخصٌ يبحث عن المعنى في كلمة "نحن"، يريد الانصهار في مجموع بشري كبير، وهو حتى لا يقول فاز فريقنا، بل فزنا، وظلمنا الحكم، وهزمناهم، حتى لو كان النادي الذي يعني الـ "نا" في إسبانيا وهو يعيش في الحلّة أو جوبر أو السلط.

لذلك أظن التفسير في مكان آخر تماماً، لا يتعلق بكرة القدم من أساسها، بل بمفهوم الدولة الوطنية، ومفهوم الانتماء، والقرن العشرون في كرة القدم كان قرن المنتخبات الوطنية، لذلك كانت كأس العالم أهم ما يجري في العالم، ومن أجلها وخلالها، تتوقف حروب، أو تشتعل، تؤجّل صفقات ومؤتمرات ومشاريع وحفلات أعراس، وبسبب أهدافها تحدُث جلطات قلبية. ولكن القرن الحادي والعشرين صار، إن صحّ القول، قرن الأندية الكوزموبوليتيك، الأندية العابرة للحدود، والتي تعمل بطريقة الشركات العابرة للحدود صاحبة "البراندات" الفوق وطنية.

وأظن أيضاً أن هذه الظاهرة، ارتفاع متوسّط عمر المشجعين الملتزمين للمنتخبات الوطنية، تبدو واضحة أكثر في الدول الأوروبية التي لم يبق فيها أحد تقريباً على قيد الحياة، ممن شاركوا في آخر حربٍ خاضتها، لذلك تغير فيها مفهوم الانتماء الوطني، والحماس المرتبط بالمنتخب. وتراخت علاقة الجيل الشاب بهويته الوطنية، وصارت أكثر سيولة، الولاء للمنتحب الوطني شيء كالقدر لا يمكن تغييره، ومهما خسر المنتخب ستبقى ملزماً بدعمه وتشجيعه والبكاء عليه، بينما يمنح الولاء للنادي ميزة تناسب جيل الألفية: ولاء يمكن تغييره بسهولة.

دراسة ثالثة شملت 4000 مشجع مواظب في دول أوروبية مختلفة وصلت إلى أن الرابطة الرئيسية للمشجّع هي مع النادي أولاً ثم مع النجم ثانياً، ومع المنتخب ثالثاً. أما أظرف الدراسات فقد أجرتها شركة تملك مواقع إباحية كبرى، وراقبت معدلات الدخول إلى مواقعها في أثناء مباريات كأس العالم، والدول التي يأتي منها هذا الجمهور وقارنتها مع معدّلات الدخول في الأيام الاعتيادية، وراقبت تغير هذه المعدلات خلال المباريات الهامة، وخلال مباريات المنتخبات الوطنية، وخلُصت إلى نتيجة أن المعلومات الشائعة عن أكثر الشعوب هوساً بكرة القدم غير صحيحة، وأن أكثر الشعوب حباً لكرة القدم هو النيجيري، وأقلها هم الإنكليز.

ظاهرة الشيب على المدرّجات في ظني، لا تتعلق بكرة القدم، بل بالوطن نفسه، وبالشعور نحوه. وبالمسار الذي يتخذه "الوطني" حين يفقد أعداءه.