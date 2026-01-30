سيناريوهات الانفجار

هذه ليست المرة الأولى التي تعيش فيها المنطقة العربية هذا الكم من التوتّر والترقب بانتظار عمل عسكري من شأنه أن يؤدي إلى انفجار واسع وتمدّد جغرافيا المواجهات وتعدّدها. وفي كل مرة كانت الوساطات أو التسويات تنجح في نزع فتيل الانفجار، أو تأجيله إلى موعد لاحق. والآن هو هذا الموعد. التوتر الذي تعيشه المنطقة العربية عموماً غير مسبوق، في ظل التهديدات الأميركية بتوجيه ضربة عسكرية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمخطّطات المعلن عنها لتغيير نظام الحكم. هذه المرّة مختلفة جداً عن كل المرّات السابقة، وهو ما تدركه كل الأطراف العاملة بقوة على تجنيب المنطقة ما قد يحمله أي عمل عسكري من أهوال.

بات الجميع على يقين بأن فرص نجاح الوساطات متدنية جداً، فالتحوّلات الدولية التي حصلت خلال العام الماضي ليست في قمة خيارات التسوية. وأول هذه المتغيرات وصول دونالد ترامب مرة أخرى إلى سدة الرئاسة الأميركية قبل عام. وخلال هذه الفترة القصيرة، لم يتوان الرئيس الأميركي عن القيام بخطوات متهورة، كان منها توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، وهو ما يمكن أن يكرّره اليوم. غير أن المعطيات المحيطة بالعمل العسكري المرتقب الآن تؤكّد أن ردّة الفعل الإيرانية لن تكون نفسها مقارنة بما قامت به طهران ردّاً على القصف الأميركي لمنشأة فوردو النووية.

حينها، لم تكن الخطط الأميركية تتخطّى توجيه ضربة مؤلمة إلى البرنامج النووي الإيراني، والتصريحات والتسريبات كانت تؤكّد أن لا نية لواشنطن لتغيير النظام في طهران، وهو ما تلقفته الجمهورية الإسلامية بعدم توسيع دائرة المواجهة مع الولايات المتحدة، فكان ردّها محدوداً ومنسقاً، وانتهت على أساسه حرب الأيام الـ12 التي كانت بين إيران وإسرائيل.

لكن الحسابات اليوم مختلفة، فإدارة ترامب، سواء بالتصريح أو التلميح، لا تخفي وجود نية لتغيير النظام في طهران في حال لم يرضخ للإملاءات الأميركية. وبحسب ما تسرب من هذه الإملاءات، فإن النظام في إيران من المستحيل أن يقبل بها، إذ ستؤدّي عملياً إلى نهايته، خصوصاً في ظل الغضبة الشعبية التي تعيشها البلاد احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية.

تتلخص المطالب الأميركية بتخلي طهران عن البرنامج النووي، وتفكيك منظومة الصواريخ البالستية، والتخلي عن نفوذها الإقليمي في دول المنطقة، ما يعني التخلّي عن كل الفكرة التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية، والتحول إلى دولة هامشية. والأنكى أن تطبيق هذه الشروط لن يكون مرتبطاً بشكل مباشر برفع العقوبات، والتي ستكون محل مفاوضات وتقييم وفقاً للالتزام الإيراني بما يسميه ترامب "الاتفاق".

تدرك إيران كل هذه المتغيرات المترافقة مع الاستعدادات الأميركية لتوجيه ضربة جديدة للنظام في طهران، وهي تتحضر على هذا الأساس لسيناريو انفجار يطاول كل المنطقة، فبالنسبة إلى النظام في إيران بات التحرّك الأميركي مسألة حياة أو موت، ولا بديل عن المواجهة سوى الاستسلام وتحمل العواقب.

التصريحات الإيرانية خلال الأيام الماضية، واستنفار كل الأذرع العسكرية لطهران في المنطقة، توحي بشكل هذا السيناريو. فالتهديدات التي أطلقها المسؤولون العسكريون الإيرانيون طاولت كل الدول المحيطة بالجمهورية الإسلامية، حتى لو لم تستخدم أراضيها في توجيه الضربة لإيران، ما يعني تداعيات على اقتصاد المنطقة والعالم وحركة تصدير النفط.

تضاف إلى ذلك التحركات المترقبة لحلفاء إيران في المنطقة، والحديث هنا عن حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق وأنصار الله في اليمن، والذين أعلنوا صراحة عن استعدادهم للدخول في المعركة في حال اندلاعها، ما يعني أن الرقعة الجغرافية للمواجهة لن تقتصر على إيران ومحيطها.

كل الترجيحات اليوم تؤشّر إلى أن أياماً قليلة، وربما ساعات، تفصلنا عن تحديد مسار الوضع الميداني، والذي يبدو أنه بحاجة إلى معجزة لمنع الانفجار.