سورية بعد زيارة الشرع البيت الأبيض... مؤشرات وممكنات

في لحظةٍ سياسية نادرة، بدا وكأنّ التاريخ السوري يُعيد ترتيب نفسه على مهل. دخل الرئيس السوري أحمد الشرع البيت الأبيض بخطواتٍ هادئة، لكن وقعها على الجغرافية والسياسة يطرق جدار سبعة عقودٍ من الجفاء والقطيعة. كانت تلك اللحظة أكثر من لقاءٍ بين رئيسين؛ كانت عبوراً رمزياً من زمن العزلة إلى زمن التجربة، من ضفّة الحرب والعداء إلى ضفّة الحوار والمصالح.

لم يسبق أن وقف رئيس سوري على عتبة المكتب البيضاوي منذ استقلال البلاد عام 1946، لأنّ دمشق كانت، طوال تاريخها الحديث، تعيش على خطوط التماسّ بين الشرق والغرب. تموضعت طويلاً في قلب المعسكر الشرقي، ترفع شعارات الممانعة وتُخاصم واشنطن في كلّ ساحاتها: من لبنان إلى العراق، ومن فلسطين إلى ملفات الإرهاب والعقوبات. ثم جاءت سنوات الثورة السورية لتزيد الهوّة اتساعاً، وتغلق ما تبقّى من قنوات التواصل، حتى بدت العلاقات السورية - الأميركية كأنّها من بقايا القرن الماضي.

تزداد رمزية الزيارة حين نتذكّر أنّها الثانية للرئيس الشرع إلى الأراضي الأميركية في أقلّ من ثلاثة أشهر؛ الأولى في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. الثانية إلى البيت الأبيض، وجاءت بعد ساعات من قرار مجلس الأمن رفع اسم الرئيس ووزير داخليته من قوائم العقوبات الدولية، في إشارة لا تخطئها العين إلى تحوّلٍ في المزاج الدولي تجاه القيادة الجديدة في دمشق.

لم تكن الزيارة إذن مجرّد كسرٍ للعزلة، بل إعلاناً عن ولادة مقاربة أميركية جديدة تجاه سورية، تتجاوز "الانفتاح المشروط" إلى رغبة فعلية في إعادة إدماج دمشق في النظام الدولي، شرط أن تُثبت قدرتها على استثمار هذه الفرصة التاريخية. ففي تصريحات الرئيس، دونالد ترامب، ووزير خارجيته، ماركو روبيو، تجلّت نيّة سياسية واضحة لإسناد مسار التحوّل السوري الجديد، ومنح سورية ما تحتاجه لتستعيد عافيتها دولة طبيعيّة في توازنات الإقليم.

بهذا المعنى، حملت الزيارة رمزية النهاية والبداية في آن: نهاية مرحلة الحرب والنبذ، وبداية اختبار النهوض والمسؤولية، فهي لا تفتح باب العودة فحسب، بل تضع معياراً جديداً للعلاقة بين دمشق والعالم؛ علاقة تُقاس بالفعل، لا بالتصريح، وبما يتحقّق على الأرض لا بما يُقال على المنابر.

الأهم من كلّ مظاهر الاحتفاء كيف سينعكس هذا الحدث على الواقع السوري نفسه. هل ستبقى الزيارة في إطارها الرمزي بما تحمله من قوّة معنوية ودلالات سياسية، أم ستتجاوز ذلك إلى تحوّلٍ فعلي في الجغرافية والاقتصاد والسياسة؟ الإجابة تكمن في أربع إشاراتٍ حاسمة تشكّل موازين التأثير الحقيقي: الجنوب السوري وموازين القوى مع إسرائيل، شمال شرق البلاد وملفّ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حركة المال والمساعدات، وأخيراً مصير قانون قيصر والعقوبات الأميركية.

ومن خلال هذه المؤشّرات الأربعة، يمكن قياس وزن الزيارة وعمق أثرها، ومعرفة ما إذا كانت بداية مرحلة جديدة لسورية ما بعد البيت الأبيض، أم مجرّد لحظة سياسية لامعة تبحث عن ترجمتها الواقعية.

الجنوب السوري: المختبر الأمني والسياسي

من بين كلّ الجبهات السورية، يبقى الجنوب، المُمتدّ من تخوم دمشق إلى القنيطرة ودرعا وصولاً إلى السويداء، المقياس الأدقّ لمدى عمق تأثير زيارة الرئيس أحمد الشرع واشنطن. فهذه المنطقة، المُلاصقة لدولة الاحتلال والأردن، تتقاطع فيها الحسابات الأمنية والسياسية في أدقّ صورها، وهي التي ستكشف ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدّة للانتقال فعلاً من مراقبة المشهد إلى ضبط السلوك الإسرائيلي المُنفلت الذي رسم خرائط ميدانية جديدة منذ سقوط نظام الأسد.

تجاوزت إسرائيل في عام بعد إسقاط الأسد نمط الغارات الجوية إلى حضورٍ ميداني ثابت في ريفي القنيطرة ودرعا وقمّة جبل الشيخ، مُعلنة على لسان رئيس وزرائها، نتنياهو، انتهاء اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، ومطالبة بجنوبٍ منزوع السلاح. ولم يقتصر نفوذها على الميدان، بل امتدّ إلى السويداء، حيث تُقدّم نفسها حامية للسوريين الدروز، وتدعم الشيخ حكمت الهجري الذي يتبنى خطاباً انفصاليّاً صريحاً يدعو إلى الاستقلال عن سورية، ويشكر إسرائيل علناً على ما يسمّيه "دعم الجبل".

في هذا السياق، تصبح ردّة الفعل الإسرائيلية بعد الزيارة المؤشّر الأوضح على مدى واقعية التحوّل الأميركي الجديد، فإذا شهد الجنوب تهدئة ملموسة، وإيقافاً لتحرّكات الجيش الإسرائيلي، يمكن القول إنّ واشنطن بدأت تضبط الإيقاع وتُترجم انفتاحها على دمشق إلى تفاهمٍ أمني فعلي يفضي إلى انسحاب إسرائيلي من المناطق التي احتلها عقب سقوط الأسد. وإذا استمرّ القضم والخرق، فذلك يعني أنّ السياسة الأميركية ما زالت في حدود الرمز، وأنّ البيت الأبيض لم يضع ثقله الحقيقي بعد في الميدان الجنوبي. وبين هذين الحدّين، تقف دمشق في اختبار مزدوّج: أن تُثبت قدرتها على حماية الجنوب سلماً لا حرباً، وأن تُعيد السويداء إلى حضن الدولة بالتفاهم لا الإقصاء. فما يجري هناك لن يحدّد مصير الجنوب وحده، بل سيكشف أيضاً مدى عمق التحوّل الحقيقي في الموقف الأميركي من سورية برمّتها. وإذا كان الجنوب يقيس صدقية الضبط الميداني، فإنّ شمال شرق البلاد يقيس قابليّة الدمج السياسي والإداري.

الجزيرة السورية: اختبار الدمج المؤجَّل

تعدّ منطقة الجزيرة، الغنية بثرواتها وتنوّعها الاجتماعي، الأكثر تعقيداً وترابطاً مع الموازين الإقليمية والدولية، فمنذ توقيعه، لم يتحوّل أي من بنود اتفاق 10 مارس/آذار (2025) بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى واقعٍ ملموس. الاتفاق الذي نصّ على دمجٍ تدريجي لـ"قسد" في بنية الدولة قبل نهاية العام، وُلد مثقلاً بالشكوك: دمشق رأته فرصة لاستعادة السيادة، فيما اعتبرته "قسد" مظلّة تفاوضٍ تحفظ مكاسبها وتمنحها وقتاً إضافيّاً بانتظار اتضاح الموقف الأميركي.

على الأرض، يستمر ما يمكن وصفه بـ"التصعيد المحسوب": اشتباكات محدودة تتقد ثم تنطفئ سريعاً بين قوات الحكومة ومجموعاتٍ تابعة لـ"قسد" على خطوط التماس. هذا الاحتكاك العسكري المُنضبط يوازيه تصعيدٌ سياسي مُتبادل؛ فدمشق تتحدّث عن استعادة السيادة الكاملة، بينما تلوّح "قسد" باللامركزية؛ صيغة تُخفي طموحاً سياسيّاً أكثر منها رؤية إدارية موسّعة. وبين هذين الخطّين، يستخدم الطرفان الوقت سلاحاً صامتاً في معركة مؤجّلة لم تُحسم بعد. وقد أعادت زيارة الرئيس أحمد الشرع واشنطن الملف إلى الواجهة. والسؤال: هل ستفتح الزيارة الباب أمام انتشارٍ جديدٍ للقوات الحكومية في الجزيرة؟

دمشق الخارجة من توتّرات الجنوب والساحل تدرك أنّ فتح جبهة جديدة شرق الفرات مغامرة غير محسوبة

حتى اللحظة، لا مؤشّرات ملموسة على ذلك، فدمشق الخارجة من توتّرات الجنوب والساحل تدرك أنّ فتح جبهة جديدة شرق الفرات مغامرة غير محسوبة، خصوصاً في ظلّ وجود القوات الأميركية في نقاط النفط والطرق الحيوية. أما "قسد"، فتُمارس لعبتها المألوفة: التزامها بالاتفاق، والعمل على كسب الوقت، مترقّبة ما إذا كان الانفتاح الأميركي على دمشق سيتحوّل إلى ضغطٍ فعلي عليها، فإن شعرت بأنّ واشنطن جدّية في تنسيقها مع الشرع، فقد تبدأ خطوات الدمج فعلاً؛ أمّا إن ظلّ الانفتاح في حدود الرمز، فستبقى المناورة سياسة الأمر الواقع.

في المقابل، تتعامل القيادة السورية الجديدة مع الملف ببرودٍ محسوب، فهي لا ترى الجزيرة معركة اليوم، بل ورقة تفاوض الغد، تراهن على تحوّل المزاج الأميركي بعد الزيارة، وعلى استخدام البيت الأبيض نفوذه لتهدئة الأكراد ودفعهم إلى الاندماج، ضمن صفقة استقرارٍ أوسع تشمل الجنوب والاقتصاد والعقوبات.

الانتشار الحكومي شرق الفرات قرار سياسي أكثر منه عسكرياً، مُرتبط بإشارات واشنطن وموقف أنقرة معاً، فإذا سمحت الولايات المتحدة أو شجّعت بانتشارٍ رمزي للقوات السورية في الحسكة والرقة، فذلك يعني أنّ زيارة البيت الأبيض بدأت تتحوّل إلى واقع ملموس. أمّا إذا بقي اتفاق مارس/ آذار في خانة الوعود المؤجّلة، ولم تدفع واشنطن باتجاه تطبيقه، فسيظلّ شمال شرق سورية ساحة هدوءٍ هشّ تتقاطع فوقه إرادات ثلاث عواصم: دمشق، أنقرة، واشنطن.

الاقتصاد: الوجه الأهم للسياسة

من بين جميع الملفات التي حملها الشرع إلى واشنطن، بدا الملف الاقتصادي الأثقل وزناً والأكثر إلحاحاً، فالدولة الخارجة من عقدٍ من الانهيار المالي والعزلة الدولية تبحث عن وسائل فعلية لإعادة تنشيط شرايين المال والأعمال، بعد أن بات الاقتصاد مُنهكاً، والبنية التحتية مدمّرة، وأكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خطّ الفقر وفق تقديرات الأمم المتحدة. لذلك، لم يكن مُفاجئاً أن يضع الشرع هذا الملف في صدارة برنامج زيارته، مُدركاً أنّ السياسة من دون اقتصاد تبقى مجرّد إعلان نيّات. وقد جاءت الزيارة في ذروة أزمة مالية خانقة: خزينة شبه فارغة، وقطاع عام متضخّم يوشك على العجز عن دفع الرواتب، فاضطرّت الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء وتحرير بعض السلع من الدعم، في إشارة واضحة إلى غياب الموارد الخارجية. وفي هذا السياق، برزت المنحة القطرية - السعودية التي نُفّذت عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتغطية رواتب موظفي القطاع العام لعدّة أشهر، خطوة رمزية لكنها محدودة الأثر، فالمبلغ الذي لم يتجاوز 90 مليون دولار لا يكفي إلا لشراء بعض الوقت في اقتصادٍ يحتاج عشرات المليارات للنهوض من الركام.

المال هو الوجه العملي للسياسة: فإذا بدأت خلال الأشهر المقبلة مؤشّراتٌ فعلية لتدفّق المساعدات وإعادة تشغيل القطاعات الحيوية، سيكون هذا البرهان الأوضح على نجاح زيارة الشرع البيت الأبيض

في واشنطن، يُدرك صانعو القرار أنّ المال هو اللغة الوحيدة القادرة على إعادة دمج دمشق في النظام الدولي، وأنّ أي "سلام مستدام" لا يمكن أن يُبنى على الفقر والانهيار. ولذلك، شملت مباحثات الشرع بحثاً في توسيع الاستثناءات من العقوبات الأميركية لتشجيع حركة المال والتجارة وطمأنة المستثمرين الإقليميين والدوليين. ولكن بين النيات والتنفيذ مسافة طويلة: فلا مؤتمر مانحين أُعلن، ولا خطّة إعادة إعمار وُضِعت، فيما تواصل واشنطن والأوروبيون سياسة الحذر والمراقبة.

وهكذا يعيش الاقتصاد السوري حالة "الانفتاح المعلّق"؛ تحسّن سياسي في المناخ العام، بلا تدفّقات مالية حقيقية. ومع ذلك، يمتلك البيت الأبيض القدرة، إن أراد، على تحريك العجلة سريعاً، عبر توجيه المؤسسات الدولية لإطلاق برامج تمويل عاجلة، وتشجيع دول الخليج على ضخ منحٍ مالية، والعمل مع الأوروبيين للتحضير لمؤتمرٍ دولي لإعادة الإعمار. إلا أنّ ذلك يظلّ رهيناً بقرارٍ سياسي واضح في واشنطن يضع استقرار سورية في صلب المصلحة الأميركية - الإقليمية، لا على هامشها. وفي المقابل، تبقى دمشق مطالبة ببناء ثقة داخلية موازية؛ فالمستثمر لا يأتي إلى بلدٍ بلا قوانين شفّافة، ولا مؤسّسات رقابية فاعلة. وقد تُربط المساعدات المُقبلة بإصلاحاتٍ داخلية، تشمل استقلال القضاء، وضبط المال العام، وضمانات الاستثمار.

وفي المحصلة، المال هو الوجه العملي للسياسة: فإذا بدأت خلال الأشهر المقبلة مؤشّراتٌ فعلية لتدفّق المساعدات وإعادة تشغيل القطاعات الحيوية، سيكون هذا البرهان الأوضح على نجاح زيارة الشرع البيت الأبيض، لا بوصفها حدثاً دبلوماسياً فحسب، بل كمنعطفٍ اقتصادي في مسار الدولة السورية الجديدة. ولكن لا اقتصاد بلا يقين قانوني؛ وهنا يدخل قانون قيصر بوصفه الاختبار الأوضح للثقة.

قانون قيصر: الاختبار الحقيقي للثقة

في اللحظة التي كان فيها الرئيس أحمد الشرع يخطو داخل أروقة البيت الأبيض، كانت وزارة الخزانة الأميركية تُصدر بيانها بتجديد الإعفاء من العقوبات على سورية 180 يوماً. بدا المشهد أشبه بلغة مزدوجة: الكلمات في القاعة الدبلوماسية تتحدّث عن المصالحة والانفتاح، والبيان الرسمي في واشنطن يُترجِم تلك اللغة إلى إشارة سياسية عملية. لم يكن القرار جديداً تماماً، فقد أُعلن للمرّة الأولى عن إعفاءٍ مماثل بدعم سعودي - تركي مُشترك بعد اللقاء الأوّل بين الشرع وترامب في قمّة الرياض، لكنه هذه المرّة اتخذ طابعاً مختلفاً؛ إنه تجديد الإعفاء في لحظة سياسية مُغايرة، بعد أن صارت دمشق في قلب الحدث، لا على هامشه.

كان واضحاً أنّ الإدارة الأميركية أرادت أن تُقرن الحفاوة البروتوكولية بمؤشّر ملموس، وأن تبعث رسالة فحواها: "نحن مستعدّون للتعاون، بشرط أن تُثبتوا أنّ دمشق الجديدة ليست دمشق السابقة". فتعليق العقوبات، ولو مؤقّتاً، يعني فتح نوافذ صغيرة في جدارٍ ظلّ مُحكم الإغلاق طوال عقدٍ، يسمح هذا القرار بإعادة تنشيط بعض القنوات المالية، وبالتعامل المحدود في قطاعات الطاقة والإعمار والتكنولوجيا. لكنه، في الوقت نفسه، يُبقي على السقف مائلاً، فوق رأس الاقتصاد السوري، إذ لا يبدّد شبح العقوبات كليّاً، بل يعلّقه في الهواء ستة أشهر أخرى.

واشنطن، بكلّ ما فيها من مؤسّسات مُتشابكة، لا تتحرّك بالمشاعر، بل بالمصالح

يدرك الشرع هذه المعادلة جيّداً؛ فهو يعرف أنّ الإعفاء المؤقّت ليس الهدف، بل الإلغاء الدائم، لذلك، جاء تحرّكه في واشنطن مزدوّج المسار: لقاء البيت الأبيض من جهة، ولقاءات جانبية مع البنك الدولي ونواب في الكونغرس من جهة أخرى. أكثرها أهمية كان اجتماعه مع النائب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، برايان ماست، وهو أحد أشدّ معارضي رفع قانون قيصر. لم يكن اللقاء سهلاً، ولا قصيراً، لكنه كان بمثابة محاولة لفتح ثغرة في جدار المعارضة التشريعية، وإقناع دوائر القرار الأميركي بأنّ القانون الذي وُلد لمعاقبة نظامٍ راحل لا ينبغي أن يبقى سيفاً مُسلّطاً على دولة تحاول النهوض من الركام.

ولكن الحقيقة أنّ واشنطن، بكلّ ما فيها من مؤسّسات مُتشابكة، لا تتحرّك بالمشاعر، بل بالمصالح. ولهذا، ليست المعضلة في قرار الخزانة، بل في قانون قيصر نفسه: ذاك التشريع الذي لا يمكن إسقاطه إلا بإرادة الكونغرس. ولا شيء يشير إلى أنّ الأغلبية الجمهورية والديمقراطية وجدت أرضية مشتركة لإلغائه. ومع أنّ البيت الأبيض يملك ما يكفي من الأدوات السياسية لصنع توافقٍ عابرٍ للحزبين إذا أراد، إلا أنّ السؤال الجوهري: هل تُعدّ سورية فعلاً من أولويات الإدارة؟

التعليق المؤقّت للعقوبات جاء مؤشّراً فوريّاً على الترحيب بالرئيس الشرع، لكنه أيضاً حدّد سقفاً واضحاً لما هو مُمكن حالياً

إن وُضِع الملف السوري في رأس سلّم الاهتمام، تستطيع الإدارة، من خلال ثقلها السياسي والدبلوماسي، أن تخلق الإجماع اللازم لإلغاء القانون نهائياً. عندها فقط يمكن القول إنّ دمشق صارت على قائمة الأولويات الأميركية، وإنّ الزيارة لم تكن مجرّد لحظة رمزية، بل تحوّلاً استراتيجياً في النظرة الأميركية إلى سورية، أمّا إذا استمر البيت الأبيض في الاكتفاء بالإعفاءات المتكرّرة، بذريعة غياب الإجماع في الكونغرس، فسيكون واضحاً أنّ واشنطن ما زالت تُدير الملف السوري بعقلية العصا والجزرة، مع ميلٍ محسوبٍ إلى العصا، واستعدادٍ محدودٍ لاختبار الجزرة.

بهذا المعنى، يمكن القول إنّ قانون قيصر بات المرآة الأكثر صدقاً لقياس أثر الزيارة، فالتعليق المؤقّت للعقوبات جاء مؤشّراً فوريّاً على الترحيب بالرئيس الشرع، لكنه أيضاً حدّد سقفاً واضحاً لما هو مُمكن حالياً. وما لم يتحوّل هذا الإعفاء إلى مسار تشريعي دائم، ستبقى سورية تعيش في منطقة رمادية: لا هي دولة منبوذة تماماً، ولا هي محرّرة من القيود.

لقد نجحت الزيارة في جعل العقوبات تتنفّس، في كسر جمودٍ دام سنوات، وفي فتح نافذة زمنية صغيرة لالتقاط الأنفاس، لكن من سيقرّر ما إذا كانت تلك النافذة بداية لفجرٍ جديد أم مجرّد استراحة عابرة هو ما سيحدث في أروقة الكونغرس في الأشهر المقبلة، فإما أن تتحوّل هدنة الـ180 يوماً إلى صفحة قانونية جديدة تُعيد صياغة العلاقة بين واشنطن ودمشق، أو تُغلق النافذة، ويعود الجدار إلى صلابته الأولى، معلناً أنّ لعبة العصا والجزرة ما زالت هي القانون الوحيد الذي يحكم المسافة بين العاصمتين.

ما بعد الزيارة.. الرمزية والتحوّل

أنهت زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض عزلة استمرت عقوداً، وردمت الهوّة بين دمشق وواشنطن، لكنها، في الوقت نفسه، لم تمنح سورية مفتاح الخلاص بعد؛ بل فتحت الباب واسعاً أمام امتحانٍ طويلٍ ومركّب.

في الجنوب، ما زالت الخرائط ترسمها المدافع الإسرائيلية أكثر مما ترسمها المفاوضات. وفي الشمال الشرقي، لا تزال "قسد" تناور وتشتري الوقت، بينما تتريّث دمشق عن خوض حربٍ لا تملك ترفها، بانتظار أن تثمر زيارة واشنطن عن تفاهمٍ يتيح لها العودة إلى الجزيرة بلا مواجهة مفتوحة.

تجديد الإعفاءات من العقوبات، وما رافقه من حفاوة سياسية، قد يفتح نافذة أملٍ لتدفّق المال والمساعدات وتحريك عجلة الأعمال

وفي الاقتصاد، يبقى العجز خانقاً، غير أنّ تجديد الإعفاءات من العقوبات، وما رافقه من حفاوة سياسية، قد يفتح نافذة أملٍ لتدفّق المال والمساعدات وتحريك عجلة الأعمال.

وفي السياسة، يظلّ قانون قيصر الشاهد الأوضح على مدى جدّية التحوّل الأميركي: فالإعفاء المؤقّت 180 يوماً دليل حفاوة ورغبة في اختبار المسار، لكنه أيضاً تذكير بأنّ الطريق ما زال طويلاً، وأنّ العصا لا تزال في اليد الأخرى من الطاولة. والرمزية هنا لا تكمن في الصور التي خرجت من البيت الأبيض، بل في المفارقة التي تختصر اللحظة: أن يلتقي رئيسٌ سوري برئيسٍ أميركي بعد كلّ هذا التاريخ من الصدام، وأن يخرج من اللقاء وقد فُتحت له نوافذ العقوبات، ولو مؤقّتاً، فذلك حدث لا تخطئه العين. لكنه أيضاً يضع دمشق أمام مسؤولية مضاعفة: أن تُثبت قدرتها على التحوّل من دولة نجاة إلى دولة مشروع، ومن جغرافية نزاعٍ إلى ركيزة استقرار. والزيارة، بكل ما حملته من رسائل، لا تُختصر بقرارٍ أو تصريح، بل تُقاس بتراكم أثرها في أربعة مؤشّراتٍ واضحة: هل سيتوقف القضم الإسرائيلي؟ هل تتحوّل مناورة "قسد" إلى اتفاقٍ فعلي؟ هل تتدفّق المساعدات وتُبنى المؤسّسات؟ وهل يُرفع قانون قيصر لا بقرارٍ مؤقّت، بل بإجماعٍ دائم؟

تلك الأسئلة هي الامتحان الحقيقي لزيارة وُصفت بأنّها "تاريخية"، والحقّ أنها كانت بداية التاريخ الجديد، لا خاتمته، فإذا استطاعت دمشق أن تُحوّل الرمزية إلى سياسة، والتهدئة إلى بناء، والانفتاح إلى ثقة، سيُقال إنّ ذلك اليوم في البيت الأبيض كان اللحظة التي بدأت فيها سورية كتابة فصلها الأميركي. أمّا إن بقيت الوعود في خانة التصريحات، فسيبقى المشهد كما كان: بلدٌ يُجيد الانتظار، وعالمٌ يُجيد المراقبة. لكنّ المؤكّد أنّ الزيارة لم تمرّ عبثاً؛ فقد نقلت سورية من الهامش إلى صفحة الاحتمال. وبين الاحتمال والتحقّق، تبدأ دائماً الحكايات الكبرى للأمم التي تقرّر أن تنهض من رمادها.