سودان دونالد ترامب

طلبت الإدارة الأميركية من الكيان الصهيوني التدخّل لإيجاد حلٍّ لأزمة الصراع بين الجيش والمليشيا في السودان مرّتين، الأولى في 2019 حين كان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وزعيم عصابة قطاع الطرق، تاجر الماشية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مُتحالفين ضدّ الثورة السودانية التي أطاحت الجنرال عمر البشير، ثم سقطت ثمرة ناضجة في أيدي اثنين من أشرس رجاله، اللذين خطّطا لوراثته، في ذلك طلبت واشنطن تدخّل تل أبيب نظراً للعلاقة المتينة بينها والشريكين السودانيين. الثانية في ربيع 2023، حين تصارع الشريكان، وقرّر أحدهما أن يلتهم الآخر، فاشتدّت الحرب بينهما، فنادت واشنطن على تل أبيب أن تأتي لإيقاف المقتلة.

لم تطلب الإدارة الأميركية ذلك من دولة عربية أو حتى أفريقية، بل لجأت إلى الكيان الصهيوني مباشرة بوصفه صاحب النفوذ على طرفي الصراع على السلطة في السودان الذي عرفناه أطفالاً بأنّه بلد اللاءات العربية الثلاث في وجه الاحتلال الصهيوني (لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض).

هذه المرّة، قرّرت إدارة ترامب الحضور بنفسها بعد دعوة علنية من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للرئيس الأميركي ترامب، كي يتصرّف في السودان، كما تصرّف في قطاع غزّة، وينهي المعضلة، فما الذي يمنع ترامب من الاستعانة بالحكومة الإسرائيلية، مرّة ثالثة، للتدخّل بين صديقيها المتحاربين؟

الظن أنّه لا واشنطن، ولا تل أبيب، ولا أيّ دولة عربية من محور التطبيع، الذي هو في الوقت نفسه محور العداء والكراهية لثورات الشعوب العربية، لا أحد من هؤلاء مُنشغل بأرواح الشعب السوداني التي تُزهق في هجمات المليشيا على المدن والقرى، وفي مخيّمات النزوح والضياع في ملاجئ الداخل والخارج. لو كان العرب جادّين في حلّ المعضلة السودانية لما حرصوا على تأجيجها أكثر من خمس سنوات، بتسليح مباشر لعصابة الجنجويد، وكأنّ ست سنوات من الانتقام من آخر ملمح من ملامح ثورات الشعوب العربية لم تكن كافية لإشباع جوع الأنظمة التي أخذت على عاتقها قتل أيّة محاولة لحضور هذه الشعب في صناعة تغيير سياسي حقيقي.

يمكن القول إنّ العصيان المدني الشامل الذي نفذه جمهور الثورة السودانية في الأسبوع الأوّل من يونيو/حزيران 2019 كان آخر محاولة قريبة من النجاح لشعب عربي على طريق النضال من أجل الكرامة والعدالة، وقد تابعته كلّ الشعوب العربية التوّاقة للحرية وكأنّه يخصّها، إذ تجاوزت أصداء العصيان المدني الشامل حدود السودان، وانتقلت مثل نسمات الهواء النقي، ليداعب وجوهاً ويرطّب نفوساً أرهقها الحنين إلى الحرية في مختلف العواصم العربية، ليتحوّل ذلك العصيان إلى أكبر وأوسع تظاهرة عربية صامتة في تاريخ العرب.

من هنا، وجدت أنظمة محور العداء للثورات، التي هي أنظمة محور العداء للمقاومة في فلسطين ولبنان واليمن، وجدت نفسها مُطالبةً بالتدخّل الفوري للحيلولة دون نجاح المحاولة الأخيرة للربيع العربي للبقاء على قيد الحياة، وبسرعة شديدة جرى استدعاء مجموعات النعيق العنصري والطائفي داخل المجتمع السوداني نفسه، وإطلاقها عبر الفضاء الإلكتروني لاصطناع حالة قطيعة بين السودان وعروبته، واستنكار أنّ تُنسب الثورة السودانية إلى ربيع عربي مُثخن بالجراح، ثم استدعت عصابات الجنجويد لفضّ الاعتصامات بالقوّة المسلّحة وإنهاء العصيان مع تعيين المدني عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء في المجلس الانتقالي الحاكم للسودان تحت رئاسة الجنرال البرهان وسطوة شريكه حميدتي.

كانت الطعنة الكبرى والحاسمة، حين قرّر حمدوك أن ينفض يده من النضال ويتخلّى عن ثورة الشعب، التي كانت الطرف الثالث، بل الأقوى في معادلات المشهد السوداني، ويستقيل من منصبه، تحت إرهاب الجنرالات، ثم يتراجع عن الاستقالة، تحت ضغوطهم كذلك حتى يستتب لهم الأمر، ثم يُجبر على الاستقالة نهائيّاً بعد أقل من عامين، ويخرج من المشهد تماماً، ومعه ينتهي آخر أمل للشعب السوداني في الحضور قوّة رئيسة وحاسمة في رسم ملامح مستقبل السودان، ويصير هذا الشعب هو العشب الذي يدهسه جنرالات الجيش والمليشيا في الصراع على السودان.

والأمر على هذا النحو، لا آمال كبيرة يمكن تعليقها على استحضار دونالد ترامب حكماً وحكيماً لإخراج السودان من الجحيم، فهذا الشخص لا يتدخّل إلا ويمنح غير الشرعي شرعية غير مستحقة، ويكافئ الطرف المعتدي، بل ويرى الضحايا هم الشر كلّه، حدث ذلك في تدخّله بمأساة غزّة، ويحدث في تدخّله بالصراع الأوكراني الروسي.

السودان بحاجة إلى عودة شعبه إلى حلمه المُختطف، وإلى محاولة عربية خالصة ومُخلصة تأخذ على عاتقها إنقاذ ما تبقى من السودان الضائع في متاهة الحرب الأهلية، وهذا يتطلّب أن تستشعر الشعوب العربية كارثية بقائها على ذمّة الغياب والتغييب.