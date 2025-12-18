سحر أم كلثوم الخفي

يعتبر فيلم "سحر البورجوازية الخفي" من علامات السينما العالمية في سبعينيات القرن المنصرم، وفيه تتجلى سوريالية المخرج الإسباني لويس بونويل (1900-1983)، وسخريته من الأثرياء والكنيسة وقوات الأمن ومن كل شيء تقريباً.

يُستدعى هنا اسم الفيلم البديع الذي حاز أوسكار أفضل فيلم غير ناطق بالإنكليزية عام 1973، لاقتباس اسمه وحسب في الحديث عن "سحر أم كلثوم الخفي" الذي جعلها بعد مرور 50 عاماً على وفاتها، شاغلة الناس بمناسبة أو من دونها، فمنذ أسبوع أو اثنين واسم السيدة التي تغني بالأسود والأبيض، بمنديلها في يدها ونظّاراتها السوداء، يتردد بكثافة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض لإعادة مقاربتها درامياً، ما بين رافض المعالجة السينمائية لحياتها أخيراً في فيلم "الست" ويرى فيه تشويهاً متعمّداً لواحد من رموز مصر الكبرى، ومسعى إلى شيطنتها بزعم أنسنتها، ومؤيد أي مقاربة درامية لها على الإطلاق مع تحفّظ على أداء منى زكي دورها في الفيلم الجديد.

تتيح حياة أم كلثوم وصعودها المذهل في عالم الغناء، بحيث أصبحت واحدة من أساطيره عبر القرون، مقارباتٍ بلا عدد ربما لحياتها وفنها، لكن السحر ليس هنا، بل في تلك الكيمياء الغامضة التي أتاحت لها البقاء، وليس التأقلم وحسب مع مرور الزمن وتغيّر الحساسيات، بل وتكييف ذلك لصالحها، فإذا هي حاضرةٌ إن بفنها كما هو، أو بإعادة توزيع بعض أغانيها، وصولاً إلى حياتها الخاصة التي وجدت من يتقصّى مراحلها من قرية طماي الزهايرة حتى القاهرة التي توقف قلبها فيها في الثالث من فبراير/ شباط 1975.

ولم يتوقف الاهتمام بها بوفاتها، بل تواصل مع جنازتها التي يُعتقد أنها الأكبر في المنطقة العربية، ومع كل كتابٍ جديدٍ عنها، إذ لم يحدث أن أنتِج هذا العدد الكبير من الكتب عن فنان أو فنانة عربية في تاريخ المنطقة، فثمّة عشرات الكتب عنها، كثيرها رزين وبعضُها أكاديمي. بالإضافة إلى حضورها في المخيالين، الأدبي والفني، وتحديداً الرواية والتشكيل، ناهيك عن حضورها في الفضاءين، الاجتماعي والسياسي، فحيثما ذهبت من المحيط إلى الخليج ستتعثر بمقاه تحمل اسم السيدة التي كانت تغنّي بالأسود والأبيض عن الحب وحسب، عن الحب كله، التي كانت تعيد وتكرّر كأنما تتلو، كأنما تصلّي، وإذ تفعل كان ثمة من يهتف "الله،، الله" في تلك المسارح التي كانت تضج بالتصفيق لها.

أيُّ سحرٍ ذاك الذي جعل الملايين يتجمّعون حول أجهزة الراديو التي كانت تبث حفلاتها في آخر خميس من كل شهر، ولاحقاً بعد وفاتها، في المنازل الفقيرة أو على عتبات البيوت، وفي قصور زعماء المنطقة وأغنيائها.

ذلك السحر الذي لن تستطيع القبض عليه ومعرفة كنهه تماماً، نفسه ما جعل أي مقاربة درامية لها نوعاً من انتهاك "التابو" لدى كثيرين، كأنما على الصورة التي أنتجتها عن نفسها، وساهمت التطورات السياسية في عصرها في تكريسها، ما زالت تقاوم أي إعادة نظر فيها، وعلى الأخص لدى من يقدّس ولا يفصل بين الفنان والإنسان في تلك المرأة التي تظهر بنظارات سوداء غالباً، كأنها تختفي وتُخفي رغم أنها كانت في دائرة الضوء دائماً.

ربما يكون الإخفاء ما يُكسِب سحراً أو يُضاعفه، في حالة الدراما تحديداً، ولا علاقة له هنا بمعلومة أو حتى زاوية نظر، فالكتب التي كتبت عنها لم تترك زاوية إلا طرقتها، وتمتّعت بسقف عال في التأويل وصل إلى حد افتراض "مثليّتها"، بينما لم تجرؤ أي مقاربة درامية لها على الإتيان بواحد في المائة من ذلك. وربما يعود ذلك إلى أن عواقب نزع القداسة بالصورة وفي الدراما أكبر بكثير منه بالكتابة، وربما لأن ثمّة صورة تكاد تكون أحادية الجانب ساهمت أم كلثوم نفسها بإنتاجها، تسيّدت الأخيلة وأنشأت حولها دفاعات متعدّدة ومعقدة، لبعضها علاقة بسيكولوجيا المتلقّي، جعل أي مقاربة بالصورة لأم كلثوم أخرى، أمراً محفوفاً بالمخاطر والتصادم مع جمهورٍ لا يريد أن يريد أن يرى غير الصورة التي تكرست في وجدانه.

ليس للأمر صلة بمنى زكي، وما إذا استطاعت تجسيد شخصية أم كلثوم أم لا، بل بسحر خفيٍّ يرغب كثيرون منا ببقائه وإدامته، فليس ثمّة عواقب أسوأ من تدمير الصورة وانتهاك المحرّم. ... ألم يفعلها أوديب يوماً وبقينا من بعده ندفع الثمن؟