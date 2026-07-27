زمن كوزو أوكاموتو

كانوا ثلاثة رفاق يابانيين، التقوا في باريس، ثم وصلوا إلى روما التي غادروا من مطارها إلى مطار اللد، في 30 مايو/ أيار 1972، الانتحاريون (بروح كاميكازية) تسويوشي أوكادايرا وياسويوكي ياسودا وكوزو أوكاموتو. فور هبوطهم، مزّقوا جوزات سفرهم، ثم تناولوا من حقيبة تسلّموها من العاصمة الإيطالية ثلاث بنادق، وستة مخازن، و24 قنبلة يدوية. بعد إطلاقهم الرصاص والقنابل في المطار، أبقى كل منهم قنبلةً ليفجّرها في جسده. زبطت مع أحدهم، والثاني قضى في المواجهات، ولم تنفجر قنبلة كوزو أوكاموتو الذي كان قد جاء إلى بيروت لينضمّ إلى العملية بديلاً عن شاب ياباني سبقه، توعّك فلم يشارك. أسر الإسرائيليون أوكاموتو، بعد أن قُتل 26 شخصاً، وأصيب عديدون، في العملية التي سمّتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد انتسب إليها الرفاق القادمون من الجيش الأحمر الياباني (المحظور)، "عملية باتريك أرغويللو"، النيكاراغوي الذي شاركته في سبتمبر/ أيلول 1970 ليلى خالد في محاولة خطف طائرة أميركية حلّقت من مطار فرانكفورت، وقتل في الأثناء.

توفي كوزو أوكاموتو الخميس الماضي عن 83 عاماً في بيروت التي احتضنه فيها لبنانيون وفلسطينيون منذ إفراج الاحتلال عنه في 1985، فأخذنا النبأ إلى استعادة الزمن الذي كان خطف الطائرات والقتل في المطارات، وبمشاركة مناضلين أجانب انتسبوا إلى فلسطين، عنواناً ضد الظلم. كان مدهشاً (وما زال) أن ينضم إلى الفعل الفلسطيني المقاوم شبّان من نيكاراغوا وفرنسا واليابان وإيطاليا (وغيرها)، فلا يجوز نسيان المقاتل الإيطالي في صفوف الجبهة الديمقراطية، فرانكو فونتانا، الذي غادر لبنان مع خروج ما بعد معارك اجتياح 1982، ولا الفدائية الفرنسية الممرّضة (الفتحاوية)، فرانسوا كاستيمان، التي استشهدت في اشتباك مع قوة إسرائيلية في لبنان في 1984. وقد التحق كثيرون مع عربٍ بلا عدد كانوا في طليعة المقاتلين مع الفدائيين الفلسطينيين في الأردن ولبنان. ولا يُنسى من الأسماء المضيئة السوري خالد أكر بطل عملية الطائرة الشراعية (1987) التي أمكنه فيها قتل ستة جنود إسرائيليين وإصابة آخرين.

مضى ذلك الزمن، إلا أن التضامن العالمي مع فلسطين وشعبها ظلّ حيّاً، ولكن بأشكال أخرى، في بعضها الروح الفدائية الاستثنائية، كما في إحراق الجندي الأميركي، آرون بوشنيل (24 عاماً)، نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، في فبراير/ شباط 2024، احتجاجاً منه على الإبادة في غزّة. ولا يغفل عن فدائيّة مواطنته ريتشيل كوري التي حطّم سائق جرّافة إسرائيلية جمجمتها وأطرافها في أثناء محاولتها منع هدم منزل أسرة فلسطينية في مخيم رفح في مارس/ آذار 2003. ولا تتيح هذه المساحة تعداد أسماء من تقاطروا إلى فلسطين ليتظاهروا ضد جدار الفصل العنصري، منها البريطانية آنا ويكس التي تبرّعت بإحدى كليتيها إلى طفلة فلسطينية سبّب حصار الاحتلال مرضها، وقد تعرّفت إلى أسرتها في زياراتها إلى فلسطين للتظاهر ضد الجدار، واعتقلتها السلطات الإسرائيلية ورحّلتها، ثم تمكّنت من العودة بعد صعوبات، برفقة خطيبها الذي عرفته في حفلة فلسطينية. ويحسُن أن تحفظ أسماء الأتراك التسعة إبراهيم بلغين وفخري يلدز وجودت كيليتشلار وتشيتين طوبشو أوغلو ونجدت يلدرم وجنغيز سنغور وجنغيز أكيوز وعلي حيدر بلغي وفرقان دوغان، الذين قتلهم عدوان إسرائيلي، في مايو/ أيار 2010، على واحدة من "سفن الحرية" في البحر، كانت تضم متضامنين مع قطاع غزّة.

وتلك السفن التي اجتمع فيها آلافٌ في نحو عقدين، ومنهم أدباء وفنّانون وبرلمانيون، أبحروا إلى غزّة لكسر الحصار الإسرائيلي عليها. وكذا سفن الصمود، البطولية في واحدة من أوصافها المستحقة. وظلت دولة العدوان على سفورها ضد كل هؤلاء الأجانب والعرب، وصل إلى اغتصابات شائنة. ويتوازى هذا الإسناد الإنساني الأخلاقي مع الشعب الفلسطيني، وفي إدانة آلة القتل الإسرائيلي، مع تظاهراتٍ بديعةٍ في شوارع عواصم ومدن بلا عدد في الغرب والشرق، ومع اعتصامات بهية في جامعات أميركية وأوروبية، تطالب بنبذ إسرائيل. وكذا تعبيرات التضامن مع الشعب الفلسطيني في مهرجات السينما وتظاهرات فنية تتابعت في غير بلد.

أصواتُ فلاسفة وشعراء وفنانين ومسرحيين وسينمائيين تعلو انتصاراً لفلسطين ورفضاً لجرائم المحتلين. يناضلون بإيقاع زمنٍ آخر مختلف عن زمن كوزو أوكاموتو الذي أبقته قنبلةٌ لم تنفجر في مطار اللد قبل 54 عاماً ليرى دُنيا غير التي أراد فيها نفسه جسداً مشظّى من أجل فلسطين في مطار اللد.