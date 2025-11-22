رهان على تدخّل ترامب في حرب السودان

أحدث إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه على التدخّل في الأزمة السودانية لإيقاف الحرب (استجابةً لطلب ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان) هزّةً في المواقف السياسية السودانية. لم تتأخّر الأطراف كلّها تقريباً عن إعلان ترحيبها بهذه الخطوة، واعتبارها بدايةً لتحقيق السلام بعد نحو ألف يوم من الحرب. واهتمام السعودية والولايات المتحدة بالأزمة السودانية ليس جديداً، إذ اتخذتا مواقف متشدّدة ضدّ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وشاركتا (مع دول أخرى) في تسهيل عملية كتابة الدستور الانتقالي (2022)، ثمّ الوصول إلى الاتفاق حول العملية السياسية المعروف باسم الاتفاق الإطاري (2023).

وكانت العملية السياسية قد بدأت باجتماع في منزل السفير السعودي في الخرطوم، بحضور مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في، والمجلس العسكري، ووفد من قوى الحرية والتغيير. وعندما اختلف المجلس العسكري حول الترتيبات الأمنية، وشبّت الحرب بين طرفيه، رعت الولايات المتحدة والسعودية مفاوضات جدّة، التي توقّفت أكثر من مرّة بسبب الانسحابات، واتهم الرعاة وقتها الطرفَيْن بالتسبّب في التعطيل لعدم التزامهما بوقف إطلاق النار وعرقلة جهود الإغاثة. ظلّ الدوران، السعودي والأميركي، فاعليْن حتى لحظة إعلان الرئيس ترامب اهتمامه الشخصي بوقف هذه الحرب. رغم ذلك، أعلن الطرفان ترحيبهما بتدخّل الرئيس الأميركي، بعد فشل تدخّل السفراء، ومساعدي وزير الخارجية، ووزراء الخارجية، والمبعوثين الخاصّين. وقّع الطرفان سابقاً اتفاقَيْن بحضورٍ ورعايةٍ أميركية سعودية ودول أخرى، أحدهما في جدّة (مايو/ أيار 2023)، والآخر في المنامة (يناير/ كانون الثاني 2024)، لكنّهما لم يلتزما بما وقّعاه.

في سبتمبر/ أيلول 2024، أصدرت البعثة المستقلّة لتقصّي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرها عن الحرب السودانية، وفيه "إن القوات المسلّحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفاءهما مارسوا أنماطَ انتهاكات واسعة النطاق تضمّنت هجمات عشوائية ومباشرة على المدنيين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية الأخرى". رفض الجيش التقرير، واتهم اللجنة بأنها مسيّسة، وأصدرت تقريراً يفتقر إلى المهنية والاستقلالية. وعاد إلى رفض تقرير البعثة الصادر في سبتمبر 2025، ثمّ رفض أخيراً أن تحقّق اللجنة في الانتهاكات التي حدثت في مدينة الفاشر وتحديد الأشخاص المسؤولين عنها. وحدث مثل هذا التعنّت في مفاوضات جنيف، وفي التعامل مع المبادرات العالمية والإقليمية كلّها، ومبادرات أيّ مؤسّسة دولية. بينما تنافس "الدعم السريع" خصمها بقبولها أيَّ وساطة، وتوقيعها على أيّ اتفاق من دون مشقّة الالتزام به. فتوقّع صباحاً على ما تخرقه ليلاً، وتقبل ليلاً ما تنقلب عليه صباحاً.

لذلك، بدا عجيباً الترحيب بلا تحفّظ من طرف يرفض أيَّ حلٍّ، وطرفٍ لا يلتزم بأيّ اتفاق، كأن شيئاً سيتغيّر (!)، ربّما كان السبب هو الشعور بالتعب والبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه، فقد أصبح الملفّ محلّ اهتمام القائدَيْن. حتى الحركة الإسلامية، التي كانت تروّج أن الحرب ما هي إلا جزء من مخطّط صهيوني تقوده الولايات المتحدة ضدّ السودان، سارعت إلى الترحيب بالإعلان، متراجعةً عن عدائها الثابت للدولتَيْن. ورغم ما يعكسه تدخّل ترامب على علاقة طرفي الحرب بروسيا الرسمية ومليشيات فاغنر (ما يعني نهاية حلم القاعدة الروسية في البحر الأحمر)، ورغم إشارة الرئيس الأميركي لاحقاً إلى نيَّته العمل مع السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى (ربّما في إشارة إلى قطر وتركيا)، ما يعني العودة إلى الوساطة الدولية التي لم يتغيّر شيء في مواقف أطرافها عمّا كان عليه وقت المبادرات السابقة التي انهارت لعدم التزام الطرفين حسب التقارير الأممية... رغم ذلك كلّه، انهالت إعلانات الترحيب بالتدخّل الترامبي من الأطراف كلّها، فما الذي تغيّر؟... ربّما لم يتغيّر إلا وجود ترامب بشخصه في المعادلة، وهو رجل يتّبع سياسةَ فرض الحلول، ولا يقبل كلمة لا. وهي الطريقة التي نجح بها في إيقاف حرب الهند وباكستان، واستشهد بها في حديثه عن حرب السودان. من المحتمل أن كلَّ طرفٍ يراهن على أن الرئيس الأميركي سينحاز إلى موقفه، ويفرض الحلّ الذي يرضيه على غريمه. لكن ربّما من الجيّد الرجاء (ولو قليلاً) بأن يكون التعب قد بدأ يأكل معسكرات الحرب، وأن الرغبة في وقف الحرب بأيّ شكل، وتعليق الذنب على ضغط الرئيس الأميركي، بدت لهم أفضل من مواصلة القتال. هذا الرجاء قد يحقن دماء من بقي حيّاً من السودانيين.