رثاء يوم عادي

هذا نصّ رثاء لأيام وسنين ضاعت من حياتنا بينما نحاول، بعزم أحياناً وبلا جلد أحياناً كثيرة، ألا تضيع من أيدينا أو على الأقلّ أن نخرج منها بأقلّ الخسائر بلا أيّ ذنب. أكتب هذا بينما يتملّكني خوفٌ من خسارة جديدة بعد سنوات وقعت خلالها مصائب هنا، وأخشى أن يمضي بي العمر هكذا على هذه الحال، بينما أشاهد الآن سيّدةً تستمتع بقطعة بيتزا وتغنّي بأعلى صوتها لفريقها رغم خسارته الفادحة في ليلة من ليالي أبطال أوروبا. هي لحظة عابرة استرقتها أيضاً من ساعات طويلة من متابعة الأخبار وملاحقة العواجل ومعايشة الأحداث في الواقع بين أصوات الضربات ورعب القصف ومآسي النزوح في لبنان.

لحظة تحلّ فيها تلك الأسئلة عن ظلم العالم وتناقضه، إذ لماذا يسمح للاحتلال بنحر حياتنا، ويمضي السلاح وفائض القوة في سلب يومياتنا، بينما ها هم آخرون يستمتعون بتشجيع فريقهم، ولو كان خاسراً، في يوم عادي في بلد سالم، وكأنّها أقصى الأمنيات.

من الصعب تذكّر متى آخر مرّة حظينا فيها بلحظات فرح في هذه البلاد المظلوم أهلها. لعلّ آخر عهد لي بيوم لا ينسى كان يوم وقف إطلاق النار بعد العدوان الإسرائيلي الماضي قبيل تجدّده أخيراً. كان شاطئ بيروت يتلألأ وشمسها تضيء الوجوه رغم قدوم الشتاء آنذاك. حلّ الآن سريعاً وأغرق خيام النازحين، بينما عاد الكابوس وسرق منا حلم عيش أيّام طبيعية بانتظار ربيع جديد قد لا يأتي، مع أنّه أجمل الفصول في هذه الأراضي.

منذ عاد القصف قضّ مضاجعنا، وانتشر المهجّرون على الأرصفة وكورنيش المدينة، نسيت شكل شوارعها وصوت حياتها. يعزّ عليّ أن أراها وقد نهش الوحش جسدها، وآلم روحها ومحا ملامحها. هو حجر قسري وسط اختيارات آلة الحرب ومجرميها، وإجبار على مضيّ الأيام بلا نفس ولا إقبال. الخوف هنا خبز يومي، والأرق صديق الليالي. أمّا الصباحات فصامتة إلا من أزيز "أمّ كامل"، مع كبت صوت فيروز الذي لا يليق بمشهدية كهذه.

اليوم تحاملتُ على نفسي وخرجتُ للمرّة الأولى من كهفي، في سبيل إعادة كتاب استعرته قبيل تجدّد العدوان من مكتبة عامّة لتحقيق رغبة المطالعة من ورق، بعد الاعتياد على إرهاق الشاشة. لقد أغلق فرعها القريب قسرياً إلى إشعار آخر بسبب قصف دانٍ، وبات لزاماً وفق رسالة منها إعادته إلى فرع في "منطقة آمنة" نسبياً حتى الآن. مضيت مشياً ولم أنظر في المرآة كعادتي هذه الأيام. يا إلهي كم كان هذا الشارع جميلاً، والناس جميلين رغم وجوههم المكفهرّة. أهؤلاء هم أنفسهم الذين كنت لا أطيق في زمن ما قبل تجدّد الحرب؟ أريد حفظ هذه المعالم في ذاكرتي قبل زوالها بصاروخٍ ربّما. أريد تخبئة كلّ زاوية من مدينتي في قلبي إلى الأبد، وقد أضحى مشهد غزّة مدمّرةً بلا اكتراث من عالم ظالم درساً في وضاعة الأمم وندالتها. أريد معانقة أهلها وتبنّي حيواناتهم الأليفة ولملمة ما يحملونه من هموم إلى همومي حتى تنكسر تلك الحواجز وتخرّ جبال الانعزال. فضحكت بينما أحمل أعمال كافكا القصصية رفيقاً في مشواري القريب، وقد تذكّرت تساؤل صديقٍ لي مستغرباً "من يكترث في هذه الأيّام لكتاب؟". ربّما كان محقّاً بعدما أضحى الإنسان وحياته وأحلامه، وما يملكه كلّه، رخيصاً هنا في هذه البقعة.

شكّل لقاء أمينة المكتبة ذاتها، وقد انتقلت أيضاً إلى هذا الفرع، لحظة أخرى جميلة في هذا اليوم. لقد بات وجهها أماناً جديداً، إنّها في قيد الحياة وما زالت في رأس عملها رغم كلّ شيء. طمأنني حديثنا القصير بأنّني لستُ وحيدةً في شعوري بالتشتّت وعدم الركون إلى ملاذاتي المعتادة. إنّها عالقة مثلي، ولا تتمكّن من إكمال صفحة من كتابها المفضّل، فذهنها هناك في مكان آخر، ولم تعد القراءة تمنحها نشوة النسيان.

كيف يمكن عيش حياة طبيعية وكلّ شيء من حولنا غير طبيعي؟ تساءلت بينما أسير تحت شجرة فوّاحة الرائحة. لا أدري لماذا بتّ أرى كلّ شيء جميلاً بينما أخشى خسرانه. يا إلهي، لماذا يستمرّ هذا الجمال بالوجود وكل ما حولنا يستدعي القبح؟ لماذا لا تستحيل الغيمة ظلاماً وتمطر السماء دماً بينما يموت الناس هنا، ويودّع آخرون بيوتهم مجبرين بخيارات ليست لهم، ونكمل نحن عملنا وكأنّه يوم عادي؟ هل هذا ما يجعلنا نكمل أم هو ما يعمّق مأساتنا وحجم خيبتنا؟ لقد قطع حبلَ أفكاري السوداء رجلٌ يوزّع الإنجيل مجّاناً هنا. وإذا بي أعوّض رفقة كافكا برفقة المسيح في درب العودة في طريق الآلام إلى مشهد الواقع الذي لا مفرّ منه. هذا ليس يوماً عادياً جميلاً في بلد عادي. هذا موقف لا يستدعي الاستهزاء بالخائفين على ما قد يحلّ ببلادهم، والمرعوبين على أحبّتهم وفقدان علاج بعضهم. هذا ليس محضراً للقوة، بينما ليس حريّاً بأيّ طفل أن يعيش ما يعيشه هنا، وأن يشهد ما يشهده هنا، أو أن يخرج مثل ما خرج ذاك مصاباً بينما تقطّعت جثث أهله أمام عينيه بسلاح آخر من أسلحة الوحوش الكاسرة المتطوّرة.

إنه يوم غير عادي في بلد تحت نار العدوان، يوم مضى من زمن البرزخ هذا، بين الحياة وشبه الحياة، وقد تعطّلت فيه أحلامي، أو ما بقي منها، وتوقّفت عنده خططي، أو ما وُضع لها في انتظار ليل آخر بلا نوم وسط أصوات أعلم بعضها وأجهل جلّها، وصباح جديد قد أصحو فيه، ويا ليتني حقّاً أقوم وقد تحوّلت حشرة.