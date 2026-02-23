ذكرى بعيدة

أذكر في قريتي، سرور، في عُمان، في منتصف الثمانينات، كان عمّي حامد يربي ببغاء أطلق عليه اسم "كسوكو"، وهو اسم زنجباري أفريقي تعودنا عليه من دون أن نسأل عن معناه. يعيش في قفصٍ أرضيٍّ عريض تتقاطع داخله أفقياً، أعواد خيزران لتملأ الفراغ الداخلي للقفص، موفّرة للطائر أماكن متعدّدة للوقوف والقفز. لم يشتك الطائر من شيء، ولم يبدُ عليه أي تذمّر من صراخ الأطفال من حوله، بسبب وجود ما يضمن بقاءه: الحبوب الشمسية (عبّاد الشمس)، التي كانت توفر له بدون انقطاع. والغريب أنه كان يقشّرها بمنقاره قبل أن يأكلها ولا يقذف بالقشرة في الأرض، إنما يضعها في وعاءٍ صغيرٍ صف بجانب وعاءي الحبوب والماء، وكأنما لديه ذكاء بشرياً يدفعه إلى العناية بنفسه ونظافة بيته الكبير الذي بحجم ثلاجة صغيرة وضعت في الأرض. كما أنه كان حذراً على حياته، جافلاً من أي جسدٍ يدنو منه، ولا يقترب من أطراف القفص إلا إذا تأكّد من خلو المكان من حوله، بخلاف تلك الببغاء الأنثى التي جاء بها عمّي لتساكنه، أو الـ"وليفة" كما نطلق عليها في لهجتنا، التي ما لبثت أن ماتت، ولم يكرّر عمي التجربة، وكان موتها بسبب قلّة حذرها، حين كان البيت فارغاً ذات مساء، دخل قط إلى البيت، واقترب من القفص، واستطاع أن يظفر بإحدى ساقيها، فعاشت بساقٍ واحدة وقتاً غير طويل، قبل أن تجدها زوجة عمي منقلبة وميتة.

نشعر نحن الأطفال بحركات كسوكو وزهوه حين نطلق عليه اسمه "كسوكو. كسوكو". وكان يردّ علينا بصوتٍ ضعيفٍ مفعمٍ بالصفير، مكرّراً اسمه "كسوكو. كسوكو". الكلمة الوحيدة التي يعرفها طوال 12 عاماً بالتقريب. كان أبناء الجيران أيضاً يشاركوننا اللعب، وحتى أولئك الأطفال القادمين من بعيد، يمرّون في طريقهم إلى إلقاء نظرة على كسوكو الذي لم يكن يحب الابتعاد كثيراً عن قفصه، حتى في اللحظات النادرة، حين تفتح له عمتي الباب لكي يدرّب جناحيه، فإنه يخرُج قليلاً ويحوم في البيت، بعد أن تطفأ المروحة الكهربائية، حتى لا يصطدم بأجنحتها المعدنية الصلبة، ولكنه لا يلبث أن يعود إلى قفصه سريعاً.

ومن مواقف أذكرها، أنه ذات قائلة دخل إلى بيتنا سبعة أطفال بملابس بيضاء، كأنهم في حلم. واتجهوا رأساً إلى الصالة، حيث يوجد القفص الذي يملأه كسوكو بالحياة. لقد تركوا المعلم الأعمى يقرأ القرآن، فتسلّلوا خارجين، بصمت من المدرسة، وكذلك دخلوا إلى بيتنا بصمت، ووقفوا أمام القفص واجمين حوالي 20 دقيقة، ثم انسحبوا صامتين.

جارات عمتي يصطحبن جميع أطفالهن بمختلف الأعمار، وهناك من يحبو باتجاه القفص ليرى الطائر الغريب بريشه الملوّن وقفزاته الرشيقة. يعلم الجميع أنه لا يمكن لأحد أن يفتح الباب سوى عمتي حبيبة التي تنظف القفص كل صباح من الذرق (يُجمع كسماد ويدفن تحت قواعد النخيل)، ثم تملأ صحن طعامه بعبّاد الشمس، وتغير ماء الشرب بآخر نظيف. لذلك لا أحد يتجرّأ بأكثر من النظر والضحك.

ذات يوم اختفى كسوكو. سرقه أحدهم في غفلةٍ منا. كيف تسلل إلى البيت في غيابنا؟ تأكّدنا أن المتسلّل لم يكن لصاً، لأنه لم يختف من البيت سوى كسوكو. وبذلك لن يكون سوى أحد الأطفال الكثيرين الذين شاهدوا الطائر أكثر من عقد، إذ يمكن أن يعيش الببغاء 70 عاماً وأكثر، إذا تمت العناية به. ظل القفص فارغاً وكئيباً بدون حياة كان يملأ فراغاتها كسوكو الصامت. ومرّت الشهور على هذه الحال، من دون أن نعرف عن مصير كسوكو شيئاً. وسارت الحياة على طبيعتها، ولكن ذلك المكان الذي كانت تدور حوله أقدام الأطفال وتتقافز ظل فارغاً.

وبعد ستة أشهر من غيابه، ظهر كسوكو فجأةً وكأنه جاء ليودعنا. واهتدى بسهولة إلى قفصه المفتوح. كان هزيلاً ومنطفئ النظرات. مكث معنا يومين صامتاً ثم رحل في مكانه. وجدته زوجة عمّي عند الفجر منقلباً وقد فارق الحياة.