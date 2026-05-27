ذبح المقاومة احتفالاً بعيدها

يسمّي الكيان الصهيوني ذكرى احتلال فلسطين العربية "عيد الاستقلال"، ولا يخجل حكّام عرب من التهنئة بهذا "العيد الحرام"، بإرسال سفرائهم ومبعوثيهم لحضور الاحتفال، حتى صار غياب بعضهم عن المناسبة في أثناء حرب إبادة غزّة خبراً مُثيراً في دوائر العدو السياسية والإعلامية، كما جرى في عام 2025، حين لم يحضر من العرب سوى سفيري الإمارات والبحرين. ولكن هؤلاء الحُكّام العرب أنفسهم لا يتذكّرون، وبالتالي لا يهنئون، عيد تحرير لبنان، الذي مرّ قبل يومين في 25 مايو/ أيار، من دون أن نسمع أو نقرأ عن برقية تهنئة للبنان بهذه الذكرى الخالدة، التي وُلِدت من ملحمة الصمود حتى طرد الاحتلال من الجنوب في عام 2000. حتى أهل السلطة في لبنان تذكّروا المناسبة على مضض في غمرة اللهاث، ركضاً وهرولةً، نحو غرف التفاوض الأميركية، بحثاً عن اتفاق مع العدو. كلّ ما صدر عن الرسميين اللبنانيين كلماتٍ بلا معنى أو روح عن ذكرى صمود أهل الجنوب، من دون إشارة إلى من صنعوا الانتصار وجاءوا بالعيد، ومن دون ذكرٍ للمقاومة، كلمة ومشروعاً وكفاحاً وطنياً باهراً، في وقت كان فيه الذين يحكمون الآن يسكنون المجهول.

أن يصل الحدّ بسلطة حاكمة إلى الاحتفال بذكرى تحرير الأرض في لحظة تناصب فيها الذين صنعوا التحرير العداء، سعياً إلى مصالحة الاحتلال، فهذا وحده أقوى سلاح يستخدمه العدو في إعادة احتلال ما أجبرته المقاومة الباسلة، وفي مقدّمتها وبالقلب منها حزب الله بقيادة "سيد المقاومة"، كما سمّاه الأحرار اللبنانيون والعرب في ذلك الوقت، الشهيد حسن نصر الله. وكما لم يذكر جوزاف عون ونواف سلام المقاومة في التصريحات المُرتعشة عن الذكرى، فقد تجاهلا، قصداً وعمداً، أيضاً الإشارة إلى اسم حسن نصر الله، ذلك أنّ اللحظة لحظة سعي حثيث إلى الالتحاق بقطار السلام الأميركي، الذي يفرض فيه دونالد ترامب التطبيع على العرب بالعصا من دون الجزرة، ويعلن شرطاً جديداً لمن يريد الحياة في ظلّ هيمنة إسرائيل على المنطقة، وبنصّ عباراته "يجب أن يكون من الإلزامي أن توقع جميع دول المنطقة كحد أدنى وفي وقت واحد على اتفاقيات أبراهام"، ثم يفصّل بجملة أخرى أكثر وقاحة "على السعودية وقطر أن توقّعا على اتفاقات أبراهام وأن يلحق الآخرون بهما، وإلا فلن يكونوا جزءاً من الاتفاق مع إيران".

هنا نحن ننتقل من الدعوة إلى التطبيع بين العرب والاحتلال الصهيوني إلى مرحلة الأمر بالتطبيع والنهي عن المقاومة، ليس باللسان، وإنما بالعصا والهراوة وبالردع العسكري والاقتصادي، كما يفعل الآن دونالد ترامب؛ بابا حروب الإبادة ورسول الحلف الأبراهامي وأسقف العقوبات الذي يفرض سلطته الكهنوتية بمقاتلات F35 وقاذفات B52.

أيّ إهانة للنظام العربي أكثر من أن يأمر ترامب الدول العربية بالانخراط في تحالف مع الكيان الصهيوني بكلّ هذا الصلف والاستعلاء، ولا يجرؤ أحدٌ من المُستهدفين بالأوامر الرعوية الصادرة من البيت الأبيض على الرفض أو الردّ أو التعليق، تصريحاً أو همهمة، على كلام شخصٍ يُمعن في توجيه الإهانات والصفعات، وكأنّه يخاطب أمّة من الموتى؟

ولماذا لا يعلن بنيامين نتنياهو الذهاب إلى ذبح ثالث أكبر مدينة لبنانية (النبطية) ومعها 13 بلدة أخرى في الجنوب اللبناني لتوسيع احتلاله، إذا كانت الحرب على المقاومة من السلطة اللبنانية، وأصواتها الناعقة على شاشات التلفزة، أشدّ ضراوةً وعدائيةً من هجمات الاحتلال الصهيوني عليها، ولماذا لا يحلم المحور الأميركي الصهيوني بأوقات مُمتعة مع لبنان، وهو يرى حكومته أحرص على هزيمة المقاومة من تحرير الأراضي المحتلة، ولماذا لا يكرّرون ما فعلوه بغزّة في لبنان إذا كانت كلّ نجاحاتهم مبنية على جهود عربية رسمية اختارت صداقة العدو والتعاون معه، والتكتّل ضدّ من يرفع راية المقاومة أو يمسك بالسلاح ضدّ العدو؟

يعمّق نتنياهو احتلاله الأراضي اللبنانية، مؤيَّداً بهتافاتٍ من أهل السلطة وأتباعهم تطالب بنزع السلاح من المقاومة وشطبها من الوجود، في لحظة تجسّد مفارقة مُدهشة، إذ يحتفلون بعيد التحرير ويصافحون الاحتلال ويخاصمون المقاومين، في ذكرى وصفتها إحدى الصامدات من أهل الجنوب بأنّها جزء من الهوية، لا من التاريخ فقط... 25 مايو/ أيار ليس يوماً في الروزنامة، بل علامة فارقة في معنى الانتماء والكرامة، أو كما تقول "تاريخ مقدّس ارتبط بفكرة رفع الرأس بعد سنوات من الاحتلال".