درس التفاوض الإيراني

الان، بعدما هدأت الغارات الأميركية الإسرائيلية على إيران، وتوقفت الصليات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل ودول المنطقة، يمكن التوقف قليلاً لقراءة متأنّية في مسار هذا العدوان العبثي الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

من الصعب جداً حسم منتصر أو خاسر في هذه المعركة، فلا ضربة قاضية استطاعت أن تحقق الأهداف الأميركية الإسرائيلية التي أعلن عنها في بداية العدوان، والأمر نفسه بالنسبة إلى إيران التي، وإن أزعجت إسرائيل وقواعد أميركية في المنطقة، إلا أنها أيضاً لم تكن قادرة على الحسم. ولكن يمكن اللجوء إلى نظام النقاط، كحال مباريات الملاكمة التي لا تحسم بالضربة القاضية، لتحديد لمَن تميل الكفّة حالياً في هذه الحرب التي لم تنته كلياً بعد، فما نشهده ليس إلا وقتاً مستقطعاً، قد يطول أول يقصر، قبل استئناف جولة جديدة منها. ولكن خلال رحلة الوصول إلى هذه التهدئة، المفترض أن تؤدّي إلى نهاية للحرب، هناك شبه إجماع على أن إيران تمكنت من إدارة المفاوضات ببراعة، مستندة إلى كثير من نقاط القوة التي خوّلتها الخروج بمكاسب لا أحد يمكنه إنكارها.

استغلّت طهران ورقة مضيق هرمز إلى حدّها الأقصى، مسبّبة خللاً في منظومة الاقتصاد العالمي، والذي وصلت تداعياته إلى داخل الولايات المتحدة، وباتت تشكل ضغطاً كبيراً على الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رد الأخير لم يكن على القدر نفسه من الفاعليّة، عبر فرض حصار بحري على إيران. وعلى الرغم من أن لذلك بعض التأثير على الداخل الإيراني، إلا أن حجمه لم يكن حاسماً، خصوصاً أن إيران عاشت فترات طويلة من الحصار والعقوبات منذ قيام الجمهورية الإسلامية، وبالتالي طوّرت قدرة على التأقلم مع أي شكل من العقوبات.

هذا الضغط الذي شكلته ورقة مضيق هرمز دفع الرئيس الأميركي إلى الرغبة في الإسراع في إنهاء الحرب وفتح الشريان المائي الحيوي، وهو ما استغلته طهران على أكمل وجه في مفاوضاتها. فالجمهورية الإسلامية باتت على قناعةٍ بأن ترامب لم يعد راغباً في استئناف الضربات العسكرية، وتواق للوصول إلى حل سياسي يحفظ للولايات المتحدة بعض ماء الوجه، وأن كل التهديدات التي يطلقها ليست إلا بطولاتٍ إعلامية، خصوصاً أن بنك الأهداف الإيرانية بالنسبة إلى الولايات المتحدة شارف على الانتهاء.

على هذا الأساس، أدارت إيران المفاوضات، ورفعت سقف المطالب، ولم تكن قلقة من انهيار المحادثات، مدركة أن الولايات المتحدة ستقدّم مزيداً من التنازلات، عبر الوسطاء لتحقيق هدف إنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز ليتنفس الاقتصاد العالمي الصعداء.

ولعل الإنجاز الأكبر في هذا المسار التفاوضي كان الوقيعة التي أحدثها بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وكم الخلافات التي ظهرت بين الحليفين، بعد موافقة ترامب على مذكّرة التفاهم مع إيران. فلم يسبق أن شهدنا هذا المستوى من الانتقاد الأميركي لإسرائيل، والذي وصل إلى حد المعايرة بالأسلحة التي تقدّمها الولايات المتحدة لدولة الاحتلال، والتي لولاها لكانت انتهت إسرائيل. وهذا الكلام لم يأت على لسان ترامب فقط، بل صدر عن أكثر من مسؤول أميركي، في مقدّمتهم نائب الرئيس جي دي فانس.

وبالنظر إلى بنود مذكّرة التفاهم، يمكن القول إن إيران حصلت على معظم المطالب التي رفعتها منذ بداية المفاوضات، فلم تتنازل عن تخصيب اليورانيوم وفرضت شمول الجبهات الأخرى (المقصود لبنان) في إنهاء الأعمال القتالية، وحصلت على إعفاءات من العقوبات وإمكان الإفراج عن أموال مجمدة، بالإضافة إلى تعهّد بالمساهمة في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب، مقابل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري عن إيران. على أن يتم ترحيل القضايا الخلافية الخاصة بتخصيب اليورانيوم والمخزون المخصب إلى المرحلة اللاحقة من المفاوضات والمحددة بستين يوماً.

لا أحد متفائل بإمكان التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة، لكنها مدة تخول إيران حصد بعض المكاسب، قبل العودة إلى جولة جديدة من المواجهة.