خسارة فادحة وعائلة مكلومة

قصّة مأساوية صدمت المجتمع الأردني، وأعادت الأسئلة عن ظاهرتَي العنف والإدمان الآخذتين بالتزايد بين فئة الشباب على وجه الخصوص. ضحيّتها هذه المرّة محامية شابّة في أول العمر وأول العطاء؛ يشهد لها زملاؤها وزميلاتها بالخلق الطيّب والجدّية في العمل. كان المستقبل مشرَّعاً أمام طموحاتها، لولا مباغتة طعنات شقيقها المدمن التي انغرست في جسدها، ووصلت إلى قلبها فسكت عن الحياة والأمل والحلم. اندفعت، مثل أيّ ابنة بارّة محبّة لأبيها، للدفاع عنه في وجه الشقيق العنيف المدمن الذي ذهب عقله تحت سطوة المخدّرات، فأقدم على فعلته الوحشية التي اغتالت غيلة وظلماً وإثماً وعدواناً شابةً تشبه الوردة في عزّ تفتّحها. ثم سلّم نفسه للأجهزة الأمنية معترفاً بجريمته، وقد مزّقت الجريمة أوصال العائلة التي تنتمي إلى واحدةٍ من أعرق عشائر الأردن البارزة والمعروفة.

أثارت الجريمة ردّات فعل واسعة في الشارع الأردني، وفي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وندّد نشطاء حقوقيون بالجريمة، وطالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني الذي هانت عليه دماء شقيقته الذبيحة. كذلك أثارت مقابلة أُجريت مع الوالد المكلوم حفيظة الجمهور، الذي تساءل عن مدى أخلاقية (ومهنية) مثل هذه المقابلات مع شخصٍ في لحظة ضعف وفجيعة. فمن المؤكّد أنه لن يوافق على الظهور العلني لو كان في حالة توازن عاطفي ونفسي، لكن بعض الإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل، من هواة تحقيق السبق الصحافي و"الترندات" وحصد "اللايكات"، سيقدمون على أيّ مسلك مهما كان مستهجناً، ولن يراعوا، والحال هذه، خصوصية الموقف الجلَل وحرمته لتحقيق غايتهم.

ولم يتوانَ بعض محدودي الأفق عن توجيه اللوم للعائلة المكلومة، وتحميلها مسؤولية ما حدث، بل واتهامها بالتستّر على الجاني، من دون أن يتخيلوا صعوبة (وسواد) الحياة التي تعيشها عائلات ابتُلي أحد أبنائها بداء الإدمان. فمعظمهم يدفعون الغالي والنفيس، ويخسرون أموالهم؛ منهم من يبيع أثاث بيته، ويستدين ويأخذ القروض، ويُنبَذ من المحيط، ويخسر سمعته واستقراره، وهم يحاولون علاج المدمن الذي يحيل حياة العائلة بأسرها جحيماً يدفع أفرادها جميعاً الثمن الباهظ من أعصابهم ومشاعرهم. وللأسف، فإن ذلك كلّه، وفي معظم الحالات، يكون بلا جدوى، فيعاود المدمن سيرته الإدمانية الأولى، وتعيش العائلة في دوّامة الخوف والترقّب من جديد. من هنا، لا بدّ لنا من محاولة وضع أنفسنا مكانهم كي ندرك عمق المصيبة، عوضاً عن إطلاق الأحكام والتنظير المجّاني، اللذين لن يعيدا قتيلاً مغدوراً إلى الحياة، ولن يصوّبا سلوكاً معوجّاً لمدمن انفصل عن واقعه وتجرّد من إنسانيته، وارتضى لنفسه ذلّ الارتهان لسموم تلتهم وعيه وتحوّله وحشاً كاسراً مستعدّاً للفتك بأقرب الناس إليه.

لم تكن قصة المحامية القتيلة الأولى، ولا الأكثر ترويعاً؛ فقد حدث قبل سنين قليلة أن أقدم شابّ مدمن، تحت تأثير مواد مهلوسة، على قطع رأس أمّه، وجاء في اعترافاته أنه كان متأكّداً أنها تريد قتله، لذلك اضطر إلى الدفاع عن نفسه!

الجانب الإيجابي الوحيد في القصة أن العائلة مصرّة على محاسبة الفاعل، وقد قدّمت فعلاً ادّعاءها أمام محكمة الجنايات الكُبرى في عمّان، مطالبةً بإنفاذ القانون بحقّه من دون رأفة، ولا يوجد لديها (كما يبدو) أيّ نيّة لإسقاط الحقّ الشخصي الذي يُعدّ سبباً لتخفيف العقوبة في المحاكم الأردنية، ما سيضمن تحقيق العدالة للمجني عليها وتوقيع العقوبة المشدَّدة على الجاني. وقد أحسنت العائلة في هذه الخطوة؛ لأن تحقيق العدالة والاقتصاص من الجاني يظلّ أعلى وأهم من اعتبارات صلة القربى.

الرحمة لروح الشابة التي شكّل رحيلها الدامي حزناً وغضباً في أوساط المجتمع الأردني، والعزاء كلّه للعائلة التي مُنيت بخسارة فادحة، وفقدت ولدَين في لحظة واحدة.