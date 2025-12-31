خدعوك فقالوا: لا سياسة في الغاز ولا غاز في السياسة

الزعم إن شراء الغاز المسروق من إسرائيل محضُ مسألةٍ تجاريةٍ مقطوعةُ الصلة بالسياسة يشبه زعم انتفاء العلاقة بين كرة القدم والرياضة، أو ادّعاء أن النار لا تحرق، وأن البرد القارس لا يُجمِّد الأطراف، وأن القيد في القدم لا يُعيق الحركة. لا ينطلي على عقل طفلٍ أن يُصوَّر الأمر شطارة اقتصادية أو مهارة تجارية؛ ذلك أن ما يشتغل عليه الاحتلال الصهيوني، منذ توقيع الاتفاقات المتبادلة مع مصر ثم مع دول عربية أخرى، التغلغل في العمق العربي اجتماعياً وسياسياً عبر أنابيب الاقتصاد. وقد رسم شمعون بيريز ملامح "الشرق الأوسط" كما تتمنّاه إسرائيل بفرشاة الاقتصاد، كما في كتابه الشهير "الشرق الأوسط الجديد"، حيث حدّد الهدف عام 1993 بقوله: "بالنسبة للشرق الأوسط، الانتقال من اقتصاد صراع إلى اقتصاد سلام سوف يعني حصر المصادر لتطوير بنيةٍ تحتيةٍ تلائم هذا العصر الجديد من السلام، وأن بناء الطرق وتمديد خطوط السكك الحديد وتحديد المسارات الجوية وربط شبكات النقل وتحديث وسائل الاتصالات وتوفير النفط والماء في كل مكان وإنتاج البضائع والخدمات عن طريق الكمبيوتر، سوف يفتح حياة جديدة في الشرق الأوسط".

عندما كان نظام حسني مبارك يبيع الكيان الصهيوني الغاز المصري، وحين اندلعت حملة في الصحافة الحكومية ضدّ وزير البترول آنذاك، سامح فهمي، احتجاجاً على تسعير المتر المكعّب الذي تشتريه إسرائيل، برّر أركان النظام ذلك الثمن الرخيص بأن في المسألة مكاسب سياسية واستراتيجية أكبر من فرق دولار أو دولارين في سعر البيع. وهذه المكاسب السياسية المزعومة شرحها اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامّة قبل وفاته عام 2012، في حوار مطوّل نشرته صحيفة اليوم السابع، حين أجاب عن سؤال بشأن تصدير الغاز لإسرائيل: سؤال: لماذا تدخّلتم شخصياً في مسألة بيع الغاز لإسرائيل؟ نحن نشرنا وثيقة في "اليوم السابع" قبل أيام لم ترد أنت عليها، تحمل توقيعك وموجّهة إلى وزير البترول، وتتضمّن توجيهات بشأن بيع الغاز لإسرائيل؟ وجاء جواب سليمان بالحرف: "لا أريد أن أخوض في ملفّ الغاز لأن القضية أمام القضاء، ولكنني أريد أن أشير إلى نقطتَيْن أساسيتَيْن هنا في هذا المجال: فجهاز المخابرات العامة من ضمن تكليفاته الحفاظ على السلام، لأن السلام كان مكلفاً جدّاً؛ كلفنا آلاف الشهداء، وربّما أكثر من مائة ألف شهيد، وخسائر مادية هائلة، وتفاوضا قاسياً حتى نصل إلى ما وصلنا إليه في معاهدة السلام. وإسرائيل ليست مهتمّةً بالورق والمعاهدات؛ فإن لم يكن الورق فاعلاً فسيكون بلا معنى. وكان يجب أن نفكّر كيف تكون هذه المعاهدة فاعلة، خاصّةً أننا لم نكن نريد الحرب بلداً؛ فأرضنا محرّرة ومواردنا يمكن أن تتوجّه للتنمية الداخلية، وبالتالي كان علينا أن نفكّر في طريقة للتفعيل والتأثير. ومن هنا كان التفكير في المصالح المشتركة لإبعاد الفكر العدائي عن العلاقة بين البلدَيْن. ونحن نصدّر لكل الدنيا هذا الغاز. وبالتالي، يمكن الاستفادة من التصدير ليكون لنا تأثير داخلي. وكان بين أيدينا 40% من كهرباء إسرائيل. وبالتالي، سيكون لنا نفوذ عليها يمكن استثماره في القيام بدور في حلّ القضية الفلسطينية. وفي مقابل صفقة الغاز عقدنا صفقة الكويز التي رفعت صادراتنا من 400 مليون دولار إلى أكثر من 4 مليارات دولار، وشغّلت 400 مصنع في مصر".

وبعيداً عن ألغاز التحوّل من التباهي بتصدير الغاز "لكل الدنيا"، ومن دون التوقّف عند الإعلانات المتكرّرة للنظام الحالي (يشتري حالياً من الكيان الصهيوني) عن الاكتفاء الذاتي والمخزون الوفير، فإن إجابة عمر سليمان تؤكّد بوضوح أن موضوع الغاز بين القاهرة وتل أبيب شأنٌ سياسيٌّ خالص، وإن اتخذ لوناً تجارياً اقتصادياً فاقعاً. وإذا كانت قاهرة حسني مبارك تتصوّر (أو تتوهّم) قدرتها على التحكّم في مفاصل الداخل الإسرائيلي بأدوات اقتصادية، فما الذي يمنع من أن تعني صفقة الخمسة والثلاثين مليار دولار قدرةَ تل أبيب على محاصرة مصر وخنقها سياسياً واستراتيجياً عبر الغاز الطبيعي؟