حين يُخترق مركز السلطة في إيران

ما الذي يعنيه أن يتعرّض قلب نظام سياسي شديد الانغلاق لاختراقات متكرّرة في زمن الحرب والتوتر الإقليمي؟ هل نحن أمام تفوّق استخباري وتقني لخصوم إيران فحسب، أم أن هذه الضربات تكشف شيئاً أعمق في البنيتين، الاجتماعية والسياسية، للسلطة داخل الدولة الإيرانية؟ لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال عبر التحليل الأمني وحده، لأن العمليات الأمنية، مهما بدت دقيقة ومحدّدة، غالباً ما تكون مجرّد سطح لظاهرة أكثر تعقيداً تتعلق بكيفية تشكّل السلطة داخل المجتمعات، وكيف تعمل مؤسّساتها في لحظات الضغط.

ينطلق التحليل السوسيولوجي من فكرة بسيطة، لكنها عميقة: الدولة ليست جهازاً إدارياً فحسب، ولا منظومة قوانين أو أجهزة أمنية، بل شبكة من العلاقات الاجتماعية والسياسية التي تربط بين النخب والمؤسّسات والمجتمع. السلطة، في هذا المعنى، ليست مجرّد قرار يصدر من قمة الهرم، بل نتيجة توازن دقيق بين قوى متعدّدة تتفاعل داخل النظام السياسي. وقد رأى عالم الاجتماع الألماني، ماكس فيبر، أن استقرار أي نظام سياسي يعتمد على توازن بين القدرة على فرض السلطة والشرعية التي تمنح هذه السلطة قبولاً داخل المجتمع. عندما يختل هذا التوازن، لا ينهار النظام بالضرورة، لكنه يصبح أكثر عرضة للهزّات والاختراقات.

بهذا المعنى، لا يمكن أن تقتصر قراءة ما يجري في طهران اليوم على تفسير تقني أو استخباري. صحيحٌ أن الولايات المتحدة وحلفاءها يمتلكون تفوّقاً كبيراً في مجال التكنولوجيا الاستخبارية، من الأقمار الصناعية إلى قدرات التنصّت الإلكتروني وتحليل البيانات الضخمة، وهي أدوات تمنح قدرة غير مسبوقة على تتبع الأهداف، وبناء صورة دقيقة عن تحرّكات الأفراد والمؤسّسات، لكن هذه التكنولوجيا، مهما بلغت من تطوّر، لا تعمل في فراغ، فهي تحتاج دائماً إلى ثغراتٍ في البيئة التي تستهدفها، مؤسّسية كانت أو تنظيمية أو بشرية.

هنا تظهر المفارقة التي تقف في قلب هذا النقاش: هل الاختراق نتيجة تفوق تقني خارجي، أم نتيجة هشاشة داخلية في بنية النظام؟ في الواقع، غالباً ما يكون الجواب مزيجاً بين الاثنين. التكنولوجيا قد توفر الوسيلة لتنفيذ العملية، لكنها لا تفسّر وحدها كيف تمكّنت من الوصول إلى أهداف حسّاسة في قلب نظام سياسي شديد المركزية والحذر.

في علم الاجتماع السياسي، تُفهم الدولة الحديثة بوصفها شبكة معقدة من المؤسّسات والعلاقات التي تربط بين النخب السياسية والعسكرية والأمنية. وقد وصف عالم الاجتماع الأميركي، سي رايت ميلز، هذه الظاهرة في كتابه "نخبة السلطة"، حيث وجد أن القرارات الكبرى داخل الدول الحديثة لا تصنعها مؤسّسة واحدة، بل شبكة من النخب التي تتقاطع مصالحها وأدوارها. عندما تكون هذه الشبكة متماسكة، يصبح النظام أكثر قدرة على مقاومة الضغوط الخارجية. وعندما تتعرّض هذه الشبكة للاهتزاز أو التنافس الداخلي تصبح بنية الدولة أكثر عرضة للاختراق.

يمثل النظام الإيراني نموذجاً معقّداً لهذا النوع من البنى السياسية، فمنذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، تشكّلت الدولة الإيرانية حول معادلة تجمع بين الشرعية الدينية والسلطة السياسية والمؤسّسات العسكرية والأمنية. الحرس الثوري، والمؤسّسة الدينية، والأجهزة الأمنية، والبيروقراطية السياسية، كلها مكوّنات أساسية في هذا النظام. هذه البنية المتعددة المراكز منحت إيران قدرة كبيرة على الصمود أمام الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية، لكنها، في الوقت نفسه، أوجدت شبكة دقيقة من التوازنات بين مراكز القوى المختلفة.

في مثل هذه الأنظمة، تلعب الشخصيات القيادية دوراً محوريّاً في الحفاظ على التوازن بين المؤسّسات المختلفة. منصب المرشد الأعلى، على سبيل المثال، ليس مجرّد موقع دستوري، بل يمثل نقطة التقاء بين الشرعية الدينية والسلطة السياسية والإشراف على المؤسّسات العسكرية. وجود شخصية قوية في هذا الموقع كان طوال عقود عامل استقرار داخل النظام، لأنه وفّر مرجعية نهائية لحسم الخلافات بين المؤسّسات المختلفة... ولكن الأنظمة التي تعتمد، بدرجة كبيرة، على شخصية قيادية مركزية تواجه تحدّياً كبيراً عندما يتعرّض هذا المركز للاهتزاز، فالمشكلة لا تتعلق فقط بغياب شخصٍ معين، بل بإعادة ترتيب العلاقات بين المؤسّسات التي كانت تتوازن في ظل وجوده. السؤال في هذه اللحظة يصبح: كيف يمكن إعادة إنتاج التوازن داخل النظام؟ وهل تستطيع المؤسّسات أن تحافظ على استقرارها من دون المرجعية التي كانت تضبط علاقاتها؟

إلى جانب ذلك، يضيف استهداف شخصيات سياسية بارزة، مثل علي لاريجاني، بعداً آخر إلى الصورة، فهذه الشخصيات لا تمثل مجرّد مواقع رسمية داخل الدولة، بل تلعب دوراً مهمّاً في إدارة العلاقات بين مراكز القوى المختلفة. في علم الاجتماع السياسي، يُنظر إلى هذا النوع من القيادات بوصفه جزءاً مما يمكن تسميته "نخبة التوازن"، أي الفاعلين الذين يمتلكون القدرة على التواصل مع أطراف متعدّدة داخل النظام، ويساعدون على تخفيف حدّة التنافس بين المؤسّسات.

عندما تختفي هذه الشخصيات فجأة، يفقد النظام إحدى أدواته في إدارة التوازنات الداخلية، فالعلاقات الشخصية بين القادة تلعب دوراً مهمّاً في الأنظمة السياسية المعقدة، خصوصاً عندما تكون المؤسّسات نفسها متداخلة الصلاحيات. وقد يؤدّي غياب هذه الوساطة إلى تصاعد المنافسة بين مراكز القوى المختلفة داخل الدولة، لكن تأثير الاختراقات الأمنية لا يتوقّف عند حدود النخبة الحاكمة، فالضربات التي تطاول مركز النظام قد تترك أثراً أوسع في صورة الدولة داخل المجتمع. في السياسة، تلعب الهيبة دوراً لا يقل أهمية عن القوة المادية. عندما يُنظر إلى الدولة بأنها قادرة على حماية نفسها وإدارة أزماتها، فذلك يعزّز ثقة المجتمع في مؤسّساتها، أما عندما تتعرّض هذه الصورة للاهتزاز، فإن النظام يواجه تحدّياً إضافياً يتمثل في إعادة تثبيت شرعيته الرمزية.

في الأنظمة المغلقة، قد يؤدّي تكرار الاختراقات إلى ظاهرة معروفة في علم الاجتماع السياسي، يمكن وصفها بحالة "الدولة المرتابة". في هذه الحالة، لا يقتصر تأثير الضربات على الخسائر الأمنية، بل يمتد إلى داخل المؤسّسات نفسها. تبدأ الأجهزة في التشدّد في إجراءاتها الداخلية، وتتوسّع دوائر التحقيق والرقابة، ويصبح الولاء أحياناً معياراً يتقدّم على الكفاءة. قد تمنح هذه الحالة النظام قدرة أكبر على ضبط نفسه في المدى القصير، لكنها قد تؤثر أيضاً في مرونته وقدرته على اتخاذ القرار.

يقدّم التاريخ السياسي أمثلة عديدة على دولٍ تعرّضت لاختراقات أو صدمات أمنية كبيرة، لكنها تمكّنت من إعادة بناء توازنها الداخلي. واجهت الولايات المتحدة نفسها صدمة عميقة بعد هجمات "11 سبتمبر"، واضطرّت إلى إعادة بناء منظومتها الأمنية بالكامل. كذلك واجه الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة اختراقاتٍ استخبارية واسعة، لكنها لم تكن العامل الوحيد الذي حدّد مسار الدولة في النهاية. ما يحدّد قدرة النظام على تجاوز الأزمات ليس حجم الضربة بقدر ما هو قدرة مؤسّساته على استعادة التوازن الداخلي.

في الحالة الإيرانية، يتداخل العامل الخارجي مع التحولات الداخلية في بنية الدولة، فالتوتر الإقليمي والحرب غير المباشرة مع خصوم متعدّدين يضعان النظام تحت ضغط دائم، بينما تفرض التغيرات الاجتماعية والاقتصادية تحدّيات جديدة على أي نظام سياسي قائم منذ أكثر من أربعة عقود. وتجعل هذه الظروف إدارة التوازنات الداخلية أكثر تعقيداً مما كانت عليه في مراحل سابقة.

من هنا يمكن فهم الاختراقات أخيراً بوصفها جزءاً من صراع متعدّد المستويات. فهي من جهة نتيجة تفوق تقني واستخباري لدى خصوم إيران، لكنها من جهة أخرى تعكس أيضاً طبيعة البنية السياسية للنظام نفسه. ليست الدول مجرّد أدوات قوة، بل منظومات اجتماعية وسياسية تتشكّل من شبكات من العلاقات والمصالح والتوازنات. عندما تتعرّض هذه الشبكات للضغط، تظهر نقاط ضعف قد لا تكون مرئية في الأوقات العادية.

لهذا، السؤال الذي تطرحه الضربات على إيران لا يتعلق فقط بكيفية اختراق النظام الأمني الإيراني، بل بما إذا كانت الجمهورية الإسلامية تدخل مرحلة جديدة من تاريخها السياسي. مرحلة قد لا تكون فيها التحدّيات الخارجية وحدها هي العامل الحاسم، بل أيضاً التحولات التي تضرب البنية الداخلية التي قامت عليها الدولة منذ الثورة. ففي عالم تتداخل فيه التكنولوجيا مع السياسة والمجتمع، لم يعد الصراع بين الدول يدور فقط في ساحات الحرب، بل أيضاً في عمق البنى الاجتماعية التي تقوم عليها السلطة نفسها.