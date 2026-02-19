حين يصبح الدخان تهديداً لـ"الأمن القومي" في إسرائيل

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية في 22 الشهر الماضي (يناير/ كانون الثاني) جبهة قتال جديدة قالت إنها بدأت العمل فيها، داعيةً المستوطنين إلى اتباع إجراءات السلامة وإغلاق النوافذ، في إشارة إلى عدو جديد يهدّد أمنها القومي: دخان النفايات المُنبعِث من التجمّعات الفلسطينية في الضفة الغربية. لم يكن الإعلان ذا طابع ساخر، إذ أعلنت الوزارة بالفعل تصنيف ظاهرة حرق النفايات في الضفة الغربية بوصفها "تهديداً للأمن القومي"، ودعت المستوطنين إلى اتباع إجراءات السلامة، وهو تصنيفٌ لم يأت عرضاً، بل جاء تتويجاً لجلسة طوارئ عقدها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بالشراكة مع وزير الأمن يسرائيل كاتس، ما استدعى موجة سخرية من طريقة الإعلان عبر بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية. وبموجب هذا التصنيف، انتقل الملفّ من وزارة البيئة إلى وزارة الأمن، ومن الحقل المدني إلى الحقل العسكري، لتصبح الأوامر العسكرية والمصادرات الإدارية الفورية أدوات التعامل الأساسية معه. وكان التصعيد قد بلغ ذروته عندما طالب عضو الكنيست تسفي سوكوت بأن "يقصف سلاح الجو أيَّ شخص يحرق النفايات ويقضي عليه"، وهو مطلبٌ أيّدته صراحةً وزيرة البيئة إيديت سيلمان، التي استخدمت مفهوم "الإرهاب البيئي" لوصف الظاهرة، معتبرةً أنه يجب التعامل معها "إرهاباً بالمقاييس والأغراض كلّها".

لعلّ السؤال الذي تبادر إلى أذهان كثيرين عند رؤية الخبر انصرف إلى ماهية التهديد الذي يمثّله الدخان فعلاً. غير أن الإجابة التي تتبدى من داخل النقاش الإسرائيلي نفسه تفيد بوضوح بأن المقصود استهداف تهديد المشروع الاستيطاني بحدّ ذاته. فعندما وصف سموتريتش الظاهرة، قبل إعلانه تصنيفها "فعلاً إرهابياً"، قال إنها تشكّل "ضرراً خطيراً ومستمرّاً لجودة البيئة ونوعية الحياة وصحة سكّان المنطقة"، لم يكن يشير إلى الفلسطينيين الذين تُلقى النفايات في أراضيهم منذ عقود، بل إلى المستوطنين الذين بدأ الدخان يصل إلى شرفاتهم. وعليه، يُعرّف التهديد هنا بوصفه مساساً برفاه المستوطنين تحديداً، وهو رفاه لا ينفصل في التصور الإسرائيلي عن استمرارية المشروع الاستيطاني وتوسّعه.

لفهم هذا الارتباط، يمكن الاستعانة بما يسمّيه الباحثان إمطانس شحادة وحسام جريس "دولة رفاه المستوطنين". فمن خلال تتبّع الميزانيات والسياسات الإسرائيلية، يبيّن اثناهما أن المستوطنات تحظى بمعاملة استثنائية على مستوى الموارد والخدمات والحماية، بحيث يغدو رفاه المستوطنين عنصراً بنيوياً في هندسة المشروع الاستيطاني، لا مجرّد بُعد خدماتي عابر. فاختيار المستوطن العيش في المستوطنة يرتبط، في جانب منه على الأقلّ، بتوافر مستوى معيشي مرتفع، وبنية تحتية متطوّرة، وحزمة امتيازات توفّرها الدولة بصورة منهجية. ويخلص الباحثان إلى معادلة تأسّست عليها السياسات الإسرائيلية: كلّما ارتفعت جودة الحياة في المستوطنات ازداد الإقبال عليها، وكلّما تراجعت تلك الجودة تراجع معها الزخم الاستيطاني. وبذلك يصبح الحفاظ على "رفاه المستوطنين" شرطاً ضرورياً لاستدامة المشروع برمته، لا مجرّد استجابة ظرفية لمشكلة بيئية عابرة.

يتجاوز ملفّ النفايات حدود السياسة البيئية إلى بنية أعمق تحكم منظومة الاستعمار الاستيطاني في الضفة

لعلّ توقيت التصريحات الإسرائيلية أخيراً وتصاعدها المثير للانتباه يكشف هذه المفارقة، فظاهرة حرق النفايات ليست وليدة اللحظة، ومعظم النفايات التي تُحرق إسرائيلية بالأساس. تذكر التقارير الأممية أن نحو 90% من النفايات المتراكمة في مكبّات الضفة الغربية تأتي من المستوطنات ومن داخل الخطّ الأخضر؛ نفايات طبّية ومواد كيميائية ومخلّفات صناعية تنقل عبر شاحنات إلى مناطق "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، لأنّ التخلّص منها هناك أرخص وأسهل. يحرق فلسطينيون، يعملون في ظروف اقتصادية قاسية، هذه النفايات لاستخراج المعادن الثمينة منها وبيعها. تكمن جاذبية الضفة الغربية، بوصفها مكبّاً، في وضعها القانوني الاستثنائي؛ فمناطق "ج" تُعامل بوصفها مساحةً خارج إطار الرقابة الفعلية، إذ لا تُلزَم المنشآت الإسرائيلية الإفصاح عن تقارير المخاطر البيئية، ولا تخضع للمعايير المطبّقة داخل إسرائيل. طوال عقود، ضرب التلوّث البيئة الفلسطينية من دون أن يحرّك ذلك ساكناً في المؤسّسة الإسرائيلية، لكن الملفّ، حين بدأ الدخان يعبر إلى المستوطنات المجاورة، تحوّل (بين ليلة وضحاها) إلى "تهديد للأمن القومي". وفي الوقت نفسه، تمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من بناء منشآت حقيقية لمعالجة النفايات في هذه المناطق، ثم تحمّلها مسؤولية الأزمة. بل يبدو الحلّ الذي طرحه سموتريتش، المتمثّل في إنشاء منشآت لـ"إعادة التدوير" في الضفة الغربية، استمراراً للمنطق نفسه؛ إذ تفيد التجارب السابقة بأن مثل هذه المنشآت تتحوّل عملياً إلى مكبّات تستقبل مزيداً من النفايات الإسرائيلية من دون معالجة فعلية.

في المحصّلة، يتجاوز ما يكشفه هذا الملفّ حدود السياسة البيئية إلى بنية أعمق تحكم منظومة الاستعمار الاستيطاني برمتها في الضفة الغربية. ففي هذه المنظومة، حيث يحتلّ المستوطن موقع القلب من المشروع، يتلاشى الحدّ الفاصل بين المدني والعسكري. كلُّ ما يمسّ حياة المستوطن اليومية، حتى لو كان دخاناً عابراً، يصير بالضرورة شأناً أمنياً يستدعي أدوات الحرب، وكل ما يهدّد رفاهه، مهما بدا هامشياً، يُعاد تصنيفه تهديداً وجودياً للمشروع نفسه. من هنا، لا يبدو انتقال ملفّ النفايات من وزارة البيئة إلى وزارة الأمن انحرافاً عن المسار، بل تعبيراً فجّاً عن منطقه. منطقٌ من الفصل العنصري يطاول حتى الهواء؛ يُقرَّر فيه من يستحقّ الدفاع عن صحّته حتى لو جرى ذلك بقرارات عسكرية وباستخدام طائرات حربية.